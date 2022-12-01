مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية والتوقيت

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وطن- أزيل الستار عن مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية المنتظرة، والتي ستنطلق، السبت، من أجل حسم المنتخبات ال8 إلى الدور الربع النهائي في البطولة العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

كما وأسفرت مباريات منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن مواجهات قوية مرتقبة للعشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة.

وكان أبرز المنتخبات التي ودعت البطولة من منافسات دور المجموعات، ألمانيا (المكاكين)، وبلجيكا (الشياطين الحمر) والمكسيك، بالإضافة إلى المنتخبات العربية المشاركة باستثناء المغرب (أسود الأطلس)، الذي نجح في العبور إلى الدور ال16. وهي المرة الثانية في تاريخ مسيرته بعد نسخة مونديال عام 1986.

الزاكي وبو دربالة وكريمو والتيمومي وخيري فخورون بما حققه حكيمي وأمرابط وزياش وبونو والنصيري 🤩👏 فريق وليد الركراكي ينهي انتظار مغربي دام 36 عامًا ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم FIFA بجدارة 🇲🇦💪 ⁦@EnMaroc⁩ | ⁧#كأس_العالم_FIFA ⁩ | ⁧#قطر2022 pic.twitter.com/lLKkI6rnBV — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

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مواجهات دور ال16 كأس العالم والتوقيت

ونرفق لكم متابعو (وطن)، في كل مكان، مواجهات دور ال16 كأس العالم بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر والملاعب، كما يلي:

(1) هولندا (الطواحين) X الولايات المتحدة الأمريكية ( استاد خليفية، السبت، السادسة مساءً).

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(2) الأرجنتين (راقصو التانغو) X أستراليا ( استاد أحمد بن علي، السبت، العاشرة مساءً).

(3) فرنسا ( الديوك) X بولندا ( استاد الثمامة، الأحد، السادسة مساءً).

ليس فقط تصدر المجموعة القوية أو المستوى المبهر أسود الأطلس انتظروا كثيرًا من أجل تلك اللحظة وتكرار إنجاز جيل التيمومي وخيري وأساطير الكرة المغربية 🇲🇦@EnMaroc | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

(4) إنجلترا (الأسود الثلاثة) X السنغال (أسود التيراتغا) ( استاد البيت، الأحد، العاشرة مساءً).

(5) اليابان (السوموراي الأزرق) X كرواتيا ( استاد الجنوب، الاثنين، السادسة مساءً).

(6) البرازيل (السيلسياو) X ( سويسرا، الكاميرون، صربيا) ( استاد 974، الاثنين، العاشرة مساءً).

(7) المغرب (أسود الأطلس) X إسبانيا (لاروخا) ( استاد المدينة التعليمية، الثلاثاء، السادسة مساءً).

(8) البرتغال (الملاحون) X (غانا، كوريا الجنوبية، الأوروغواي) ( استاد لوسيل، الثلاثاء، العاشرة مساء).

ألمانيا أولًا وإسبانيا اليوم 🤯 الساموراي الياباني يتألق في قطر 🇶🇦 شاهد أهداف الانتصار على الماتادور الإسباني عبر FIFA+ 👇#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد في مواجهات دور ال16 كأس العالم

ويعد أسود الأطلس المغربي، هو المنتخب العربي الوحيد، من أصل 3 منتخبات عربية مشاركة، كان من بينهم قطر المستضيف، الذين كان أول المغادرين للبطولة بعد خسارته في دور المجموعات بالجولات الثلاثة الماضية.

كما وستنتهي مواجهات دور ال16 كأس العالم، الثلاثاء، في ال6 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على أن تنطلق منافسات الدور ال8 في ال9 من الشهر ذاته.

المغرب 🇲🇦

كرواتيا 🇭🇷

اليابان 🇯🇵

إسبانيا 🇪🇸 4 منتخبات تمكنت اليوم من حجز مقاعدهم في الدور الثاني ✅ قمة مرتقبة بين الماتادور وأسود الأطلس 🔥 يتبقى 4 مقاعد فقط تحسم غدًا ⌛️#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

كما وستكون مواجهات دور النصف النهائي من البطولة العالمية، في ال16 من هذا الشهر، وستختتم البطولة بمواجهة النهائية المرتقبة في ال18 على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.