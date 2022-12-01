الجمعة, ديسمبر 2, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية والتوقيت
مونديال قطر 2022

مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية والتوقيت

مواجهات نارية مرتقية في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مواجهات دور ال16 كأس العالم watanserb.com
مواجهات دور ال16 كأس العالم
- Advertisement -

وطن- أزيل الستار عن مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية المنتظرة، والتي ستنطلق، السبت، من أجل حسم المنتخبات ال8 إلى الدور الربع النهائي في البطولة العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

كما وأسفرت مباريات منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن مواجهات قوية مرتقبة للعشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة.

وكان أبرز المنتخبات التي ودعت البطولة من منافسات دور المجموعات، ألمانيا (المكاكين)، وبلجيكا (الشياطين الحمر) والمكسيك، بالإضافة إلى المنتخبات العربية المشاركة باستثناء المغرب (أسود الأطلس)، الذي نجح في العبور إلى الدور ال16. وهي المرة الثانية في تاريخ مسيرته بعد نسخة مونديال عام 1986.

- Advertisement -

بالصدارة تفعلها .. المغرب تتأهل إلى الدور ال16 في مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

مواجهات دور ال16 كأس العالم والتوقيت

ونرفق لكم متابعو (وطن)، في كل مكان، مواجهات دور ال16 كأس العالم بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر والملاعب، كما يلي:

(1) هولندا (الطواحين) X الولايات المتحدة الأمريكية ( استاد خليفية، السبت، السادسة مساءً).

- Advertisement -

(2) الأرجنتين (راقصو التانغو) X أستراليا ( استاد أحمد بن علي، السبت، العاشرة مساءً).

(3) فرنسا ( الديوك) X بولندا ( استاد الثمامة، الأحد، السادسة مساءً).

(4) إنجلترا (الأسود الثلاثة) X السنغال (أسود التيراتغا) ( استاد البيت، الأحد، العاشرة مساءً).

(5) اليابان (السوموراي الأزرق) X كرواتيا ( استاد الجنوب، الاثنين، السادسة مساءً).

باع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022.. مشجع عربي يعتذر لوالدته (فيديو)

(6) البرازيل (السيلسياو) X ( سويسرا، الكاميرون، صربيا) ( استاد 974، الاثنين، العاشرة مساءً).

(7) المغرب (أسود الأطلس) X إسبانيا (لاروخا) ( استاد المدينة التعليمية، الثلاثاء، السادسة مساءً).

(8) البرتغال (الملاحون) X (غانا، كوريا الجنوبية، الأوروغواي) ( استاد لوسيل، الثلاثاء، العاشرة مساء).

منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد في مواجهات دور ال16 كأس العالم

ويعد أسود الأطلس المغربي، هو المنتخب العربي الوحيد، من أصل 3 منتخبات عربية مشاركة، كان من بينهم قطر المستضيف، الذين كان أول المغادرين للبطولة بعد خسارته في دور المجموعات بالجولات الثلاثة الماضية.

أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

كما وستنتهي مواجهات دور ال16 كأس العالم، الثلاثاء، في ال6 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على أن تنطلق منافسات الدور ال8 في ال9 من الشهر ذاته.

كما وستكون مواجهات دور النصف النهائي من البطولة العالمية، في ال16 من هذا الشهر، وستختتم البطولة بمواجهة النهائية المرتقبة في ال18 على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

المصدروطن + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مُونديال الجنون .. اليابان تكوي إسبانيا وتطيح بمكاكين ألمانيا خارج البطولة (شاهد)

مونديال قطر 2022

بالصدارة تفعلها .. المغرب تتأهل إلى الدور ال16 في مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

باع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022.. مشجع عربي يعتذر لوالدته (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

تعليق ناري من مدرب السعودية بعد خروجه من كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

مونديال قطر 2022

“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيسة وزراء كرواتيا تجذب الأنظار بالكوفية الفلسطينية.. ماذا لو كان ابن زايد في المونديال؟

محللو المجلس يسخرون من منتخب ألمانيا بعد الخروج المذل من المونديال

شيخة قطرية تُعلق على خروج منتخب ألمانيا من المونديال بكلمةٍ واحدة!

لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال.. لقطات من داخل المنزل المحاصر

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

تونس: حيوان غريب يظهر في مدرسة إعدادية ويثير فزعا

هكذا كانت ردة فعل أمير قطر وأسرته بعد فوز المغرب.. فيديو

التايمز: بعد حظر الخمور.. مشجعات يشعرن بأمان في قطر أكثر من المنزل

مُونديال الجنون .. اليابان تكوي إسبانيا وتطيح بمكاكين ألمانيا خارج البطولة (شاهد)

قطر جعلته “مونديال فلسطين”.. المغاربة يهزون الدوحة في صوت واحد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC