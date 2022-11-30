الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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لمعالجة الهالات السوداء والانتفاخ.. 3 منتجات جديدة فعالة حقًا لمحيط العينين

"هذه المنطقة بالتحديد، هي أرق بخمس مرات من بشرة الوجه"

كتب معالي بن عمر
منتجات تعالج الهالات السوداء watanserb.com
منتجات تعالج الهالات السوداء
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وطن– هذه العلاجات الثلاثة الجديدة الطبيعية والحادّة والفعّالة ضد الهالات السوداء أو الانتفاخ، من بين أفضل العلاجات في الوقت الحالي. تعرّف على هذه المنتجات الجديدة التي تمّ اختبارها واعتمادها من قبل المتخصصين في التجميل.

وبحسب تقرير لمجلة “فيمينا” الفرنسية، فإنّ التعب ليس العامل الوحيد وراء ظهور الهالات السوداء والانتفاخ. وعلى الرغم من أنّ قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على مظهر محيط العين، فإن الإجهاد والنظام الغذائي غير المتوازن وشيخوخة الجلد وحتى الوراثة، كلها تعزّز ظهور المناطق الزرقاء أو البنية أو الأرجوانية في هذه المنطقة الهشة.

كما أنّ هذه المنطقة بالتحديد، هي أرقّ بخمس مرات من بشرة الوجه، وضعيفة من حيث احتواؤها على ألياف الكولاجين والإيلاستين، ما يثير استياءً كبيرًا لدى أولئك الذين يرغبون في إظهار بشرة متألقة، حتى في منتصف الخريف.

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وفي الحقيقة، إذا لم تكن هناك حيل معجزة لإخفاء الخطوط الدقيقة أو إزالة الهالات السوداء، فيمكننا مع ذلك إخفاء علامات الإرهاق ببعض الحيل التي يستخدمها المتخصصون في الماكياج. وبالمثل، فإن بعض العلاجات المصاحبة بالضرورة لنمط حياة متوازن، تثبت أنها حليف ثمين لتنشيط محيط العين.

وفيما يلي، استعرضت المجلة 3 منتجات جديدة بميزات فعّالة، وهي من أفضل المنتجات في السوق في الوقت الحالي:

كريم العناية بالعين المضادة لإجهاد العين-Le Soin Regard Défatigant Krème

كريم العناية بالعين المضادة لإجهاد العين
كريم العناية بالعين المضادة لإجهاد العين

ماذا يوجد بداخله؟

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إنه منتج طبيعي بنسبة 100٪، فضلاً عن أنه علاج عضوي (معتمد من Cosmebio)، لا يحتوي على عطر أو مادة حافظة. صُنع في فرنسا، وهو يسلّط الضوء على 3 مكونات نشطة للنباتات المزروعة في فرنسا: حمض الهيالورونيك من بريتاني والبروبيوتيك المأخوذ من كوريز والتوت الأزرق المنتقى من أوفيرني. هذه المكونات تعمل  معًا لتهدئة محيط العين وتقليل الانتفاخ وإعادة توازن فلورا الجلد، وتحسين ترطيب البشرة (+ 42٪ لمدة 24 ساعة).

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه المكونات المضادة للإرهاق، ترتبط بمكون نشط حاصل على براءة اختراع: من Cernily، ومن خلال وجود 3٪. من الأرز الأزرق الفرنسي، المزروع في Aude، الذي يحفز دوران الأوعية الدقيقة ويقلل من الإجهاد التأكسدي، فإن اللمعان سيزيد 4 مرات، بحيث تكون الهالات الزرقاء والحمراء والداكنة أقل بنسبة 39٪.

كيفية استعمال كريم العناية بالعيون المضادة لإرهاق العين

فقط ضعي كمية صغيرة جدًا من تركيبته -حوالي نصف حبة أرز- لعلاج محيط العين، حتى التي تعاني من الجفاف بشكل خاص. بعد تدليك خفيف لمحيط العين، سيخترق المنتج بسرعة البشرة وستشعر بالراحة.

على الفور، تصبح البشرة أكثر ليونة. وبعد بضع دقائق، يتلاشى محيط العين وتصبح الهالات السوداء أقلّ وضوحًا. مع مرور الأيام، يصبح الجلد أكثر نعومة ويبدو المظهر أكثر إشراقة.

كريم العناية بالعيون المضادة للإجهاد، يساوي 19.50 يورواً مقابل 15 مل، للبيع في الصيدليات، في Monoprix وعلى kreme-paris.com

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مصل Sève Vitale Regard المضاد لإجهاد العين من Oppidum

ماذا يوجد بداخله؟
إنه مصل طبيعي وعضوي بنسبة 100٪، نباتي وخالٍ تمامًا من الماء، مثل جميع منتجات العناية بالبشرة من ماركة تارن أوفيدوم الجذابة للغاية. مصل العين هذا مليء بالمكونات النشطة الثمينة. في قاعدته الزيتية يوجد (نخالة الأرز، الجوجوبا، الريسين، ساشا إنشي..) بالإضافة إلى راتنجات ملفوفة، مثل: (بخور اللبان، سيام بنزوين، لابدانوم..)، والمستخلصات نباتية (زهور الياسمين، أوراق إكليل الجبل)، والزيوت العطرية المختارة خصيصًا (يوزو، بذور الشمر الحلو ولحاء اليوزو..).

 مصل Sève Vitale Regard المضاد لإجهاد العين من Oppidum

في البداية، قد تكون فكرة وضع الزيت على محيط العين مربكة. ومع ذلك، من الاستخدام الأول ستُعجب بالمصل. يجب تدليك هذه المنطقة الحساسة في الصباح وفي المساء مع قطرة بسيطة.

إنه غني بما يكفي لتغذية وتعزيز ترطيب المنطقة، لحسن الحظ، يخترق البشرة بسرعة، ما يمكّنك من وضع المكياج بعد دقائق قليلة من التطبيق دون أن يكون له تأثير دهني. إنه منتج ناعم، حيث سيبدو محيط العين أقلّ جفافاً. يجلب العلاج لمعانًا حقيقيًا للعيون ويقلل الانتفاخ. إنها واحدة من المنتجات المفضلة لهذا الموسم.

مصل للتخلص منالانتفاخ والهالات السوداء
مصل للتخلص منالانتفاخ والهالات السوداء

يُباع مصل العين Sève Vitale Regard المضاد لإرهاق العين، Oppidum، مقابل 45 يورواً لـ5 مل، وهو معروض للبيع في مجموعة مختارة من المحلات التجارية الطبيعية، وعلى موقع oppidum-france.com.

Talika Eye Detox الهالات السوداء وجل الانتفاخ

ماذا يوجد بداخله؟

تم مؤخرًا إعادة صياغة هذا المنتج الأكثر مبيعًا الذي تم إطلاقه في عام 2005، والذي يتكون من مكونات طبيعية بنسبة 95٪، مع وضع مستخلص من الطحالب البنية، Chromadetox، في دائرة الضوء. هذا المكّون يعزز دوران الأوعية الدقيقة في محيط العين ويقلل من الاحمرار. يعمل الأدينوزين والكافيين أيضًا على تلطيف البشرة، بينما يعمل ماء زهرة الذرة وحمض الهيالورونيك على تهدئة البشرة وتنعيمها.

تم مؤخرًا إعادة صياغة هذا المنتج الأكثر مبيعًا الذي تم إطلاقه في عام 2005، والذي يتكون من مكونات طبيعية بنسبة من 95٪
تم مؤخرًا إعادة صياغة هذا المنتج الأكثر مبيعًا الذي تم إطلاقه في عام 2005، والذي يتكون من مكونات طبيعية بنسبة من 95٪

رأينا في الهالات السوداء وجل الانتفاخ Talika Eye Detox

إنه منعش جدًا، فهذا الجل يوقظ العينين على الفور. يتغلغل بسرعة ويسمح لك بوضع خافي العيوب بعد فترة وجيزة. كما أنه مناسب بشكل خاص للبشرة الشابة والجافة، فهو ينعّم محيط العين ويزيل الانتفاخ والهالات السوداء.

إزالة السموم من العين والهالات السوداء والانتفاخ، Talika، يقدّر بـ24.90 يورواً مقابل 10 مل

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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