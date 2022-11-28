الإثنين, نوفمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتنا"الناس من الطبقات الفقيرة يتشاركون السرير".. اتبعوا سر الأزواج الإسكندنافيين (فيديو)
حياتنا

“الناس من الطبقات الفقيرة يتشاركون السرير”.. اتبعوا سر الأزواج الإسكندنافيين (فيديو)

"مشاركة السرير مع شريكك دليل على الفقر"..

كتب معالي بن عمر
لقضاء ليلة هادئة مع شريكك نم مثل الاسكندنافيين watanserb.com
لقضاء ليلة هادئة مع شريكك نم مثل الاسكندنافيين
- Advertisement -

وطن– يقترح الأزواج الإسكندنافيين، حيلةً عمليّة وجيّدة تجعل من السهل على الشريكين النوم في فراش واحد، حيث يمكن أن يغيّر هذا حياة الأزواج الذين لا يستطيعون النوم بشكل مريح في سرير مشترك.

في هذا السياق، نشرت مجلة “فيمينا” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أجواء الحياة بين الشريكين في البلدان الإسكندنافية المليئة بمفاهيم الرفاهية. فهم دائمًا ما يشعرون بالراحة والاسترخاء، كما يعرفون كيفية خلق جو حميمي ودافئ. فضلاً عن أنهم من أسعد الأشخاص في العالم، حيث يحلو العيش في بلدانهم، كما أن ظروف العمل ممتازة.

دراسة تجيبك: أيهما أفضل نوم الزوجين معا أم منفصلين؟

منذ عدة سنوات، انتقلت فلسفاتهم عن الحياة وفنون المعيشة إلى ثقافتنا، وهذا ما تحدثت عنه المجلة، حيث استعرضت طريقة نوم الإسكندنافيين التي يمكن أن تغيّر نوعية نوم العديد من الأزواج؛ بل وتُنقذ العلاقة الزوجية.

- Advertisement -

في الحقيقة، يتركّز كل شيء على السرير الإسكندنافي، فللنوم بسعادة يجب أن ننسى اللحاف الكبير المخصص لشخصين، واستبداله بلحافي سريرين صغيرين، أي لكل شخص غطاؤه الخاص. وهذا يكفي لحل العديد من المشكلات.

يسمح هذا النظام لكل نائم بإرضاء الشريك، وربما احتضانه وهو تحت بطانيته الخاصة، وتعديل نومه وحركاته وفقًا لاحتياجاته الخاصة. هذه الطريقة تُشعرك بالسلام والطمأنينة والاستقلال في مساحة مشتركة. وهذا يضع حدّاً للمشاكل التي تنشأ عندما يستحوذ شريكك على الغطاء.

طريقة نوم الاسكندنافيين يمكن أن تغير نوعية نوم العديد من الأزواج وتُنقذ علاقتهم الزوجية
طريقة نوم الاسكندنافيين يمكن أن تغير نوعية نوم العديد من الأزواج وتُنقذ علاقتهم الزوجية

يعمل السرير الإسكندنافي أيضًا على تنظيم درجة الحرارة، حيث يتأثر الشركاء بدرجة أقل بالحرارة التي يطلقها الآخر. أخيرًا، سيكونون أكثر حرية في تقلباتهم وتحركاتهم، خاصة إذا كان المرء يستيقظ في الليل أو يذهب إلى الفراش لاحقًا.

5 سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية

“ليست ليالي هادئة”

- Advertisement -

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يعدّ النوم معًا ممارسة حديثة إلى حدٍّ ما. ففي السابق، كان وجود غرفة منفصلة أو سرير منفصل يعتبر رمزًا على الثروة؛ فقط الناس من الطبقات الفقيرة يتشاركون السرير.

وعلى الرغم من أنّ الكثير من الناس قالوا، إن النوم مع شركائهم يُشعرهم بالأمان، فإن بعض الدراسات أظهرت أن النوم يكون سيئًا عند مشاركة السرير.

@bed.threads

Replying to @artichoke.queen Who else is switching to 2 duvets?! #BedThreads #linen #bedding #sleeping #sleepinghacks #stylingtips #lifehack #couples #couplestok #tipsandtricks #bedroomdecor #homedecor

♬ original sound – Bed Threads

في الواقع، كل شخص لديه نمط نومه الخاص. هذا التوافق الزمني له تأثير على النوم. يمكن أن يواجه الشخص الذي يُعتبر نومه ثقيلاً صعوبةً عند النوم مع الشخص الذي يعتبر نومُه خفيفًا. وينطبق الشيء نفسه إذا كان أحدهما ينام في وقت متأخر من الليل والآخر ينام مبكرًا.

4 أشياء مذهلة تحدث لجسدك عندما تكون تحت الأغطية مع شريك حياتك

يُذكر أنّه في عام 2017، وبمناسبة اليوم الوطني للنوم، كشف المعهد الوطني للنوم واليقظة (INSV)، أن مشاركة السرير تعتبر متعة لـ 49٪ من الأشخاص الذين ينامون مع شخص ما، وسلام واطمئنان لـ28٪.

@sejsejlija

WINTER IS COMING #svalbard #longyearbyen #cabinlife

♬ In The Forest (Acoustic Indie No Copyright) – Instrumental – Lesfm & Olexy

ويتعارض آخرون مع النوم المشترك بنسبة 12٪ فقط. ويوقظ الأشخاص بنسبة 13٪، ويبقي أحدهما أو الآخر شديد الحرارة في 10٪ من الحالات. ناهيك عن الشخير والتنفس الصاخب والحركات.

إذا أردت الاستمرار مع شريكك.. إليك السؤال الذي يجب أن تطرحه عليه لعلاقة تدوم طويلاً

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

دراسة: هذه هي الفاكهة التي تساعدك على قضاء ليلة جيّدة ومحاربة الأرق

حياتنا

لقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

حياتنا

كيف تنام عندما لا تشعر بالنعاس؟

حياتنا

اليابان: لماذا ينام الكثير من الأزواج في نفس السرير ولكن منفصلين

حياتنا

لماذا ينبغي ألا تنام بملابس الشارع… فيما يلي التفسير العلمي

حياتنا

هل يمكننا شرب الماء المتبقي في الكأس بعد ليلة طويلة؟

حياتنا

منها الطماطم..أطعمة احذر تناولها قبل النوم!

حياتنا

ماذا يحدث إذا كنت تنام أقل من 6 ساعات في اليوم؟

حياتنا

طريقة “10-3-2-1-0” طريقة كندية مقدسة للنوم بسهولة؟

حياتنا

لماذا لا تستطيع العطس في أثناء نومك؟

حياتنا

الاستيقاظ مبكرًا أو النوم متأخرًا؟ ما الذي يعرّضك أكثر لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة

حياتنا

ضع قلم رصاص تحت وسادتك.. الحل الأكثر فعالية ضد هذه المشكلة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يكلف أقل من 100 يورو.. تعرّف على عطر مونيكا بيلوتشي المفضل

لرحلة مريحة وهادئة..اختر هذا المقعد على متن الطائرة!

لبنانية توثق أمطار جدة بعدستها وتسخر من المسؤولين.. وسعوديون يسبونها (شاهد)

الملكة إليزابيث.. كلمة واحدة قالتها حول علاقة ابنها أندرو بالمهووس جنسياً بالقاصرات إبستين!

فيديو لحريق ضخم في أحد استادات مونديال قطر يشعل مواقع التواصل!

تغريده كيروش تُشعل أزمة مع أسطورة ألمانيا لهذا السبب

كريستيانو وجورجينا.. تعرف على قصورهما الخيالية التي تضمن لهم مستقبلاً آمناً!

وفاة الوالدة حميدة.. نبأ متداول يحول تويتر لدفتر عزاء وشكوك حول تورط أسرتها

“هاتوا البيرة معكم”.. هكذا دعت السفارة البلجيكية رعاياها بالقاهرة لمشاهدة مباراة المغرب!

عوشة السويدي.. معلومات جديدة عن “فتاة العرب” التي اعتزلت بعدما شاهدت الرسول وأصحابه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC