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لماذا رفضت الأميرة ديانا إرتداء هذا التاج في المناسبات الملكية؟ .. السبب سيفاجئك!

في المناسبات الملكية، فضلت ديانا إرتداء تاج عائلتها لأنه كان الأقرب إلى قلبها

كتب ايمان الباجي
لماذا رفضت الأميرة ديانا إرتداء هذا التاج في المناسبات الملكية؟ .. السبب سيفاجئك! watanserb.com
الأميرة ديانا
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وطنارتدت الأميرة ديانا العديد من التيجان الملكية في العديد من الإطلالات الرسمية، ولكن واحدة من أكثر القطع شهرة كانت تاج Lover’s Knot أو ما يعرف بتاج عقدة العشاق.

تلقت أميرة ويلز هذا تاج في عام 1981 كهدية زفاف من الملكة الراحلة.

ومع ذلك، قررت ديانا عدم ارتدائه في زفافها، وإختارت بدلاً من ذلك أن ترتدي تاج أسرتها، “تاج عائلة سبِنسر”، مع فستان زفافها الشهير الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل، حسب ما أوردته مجلة إكسبرس البريطانية.

لماذا رفضت إرتدائه؟

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على الرغم من أن تاج عقدة العشاق سرعان ما أصبح من التيجان المفضلة للأميرة ديانا، إلا أنه كان ثقيلا جدًا  لدرجة أنه ألحق الأذى برأس الأميرة.

ووفقََا لمطلعين على الشؤون المالية للعائلة المالكة، سبق وإن اشتكت الأميرة من أن تاج Lover’s Knot كان ثقيلًا جدًا على رأسها، وسبب لها ألمََا وصداعا، حيث كان يتكون من الألماس وبه 19 لؤلؤة متدلية.

الأميرة ديانا

على الرغم من أن القطعة كانت ثقيلة جدًا لدرجة أنها كانت تعاني من الصداع بعد ارتدائها، إلا أن الأميرة شوهدت وهي ترتديها في مناسبات متعددة.

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فقد ظهرت بالتاج عدة مرات، عندما رافقت الأمير تشارلز، الذي أصبح الآن ملكََا إلى أستراليا ونيوزيلندا في عام 1983.

كما إرتدته في رحلة أخرى عندما ذهبت برفقة تشارلز إلى لكندا في وقت لاحق من ذلك العام، وأصبحت بالتالي هذه القطعة واحدة من أكثر قطع المجوهرات المميزة للعائلة المالكة البريطانية.

كما اشتهر التاج عندما إرتدته الأميرة مع فستانًا لونه أبيض وسترة مطابقة مرصعة باللآلئ أثناء قيامها بزيارة رفقة تشارلز لهونج كونج في عام 1989.

ومع ذلك، عند طلاقها من الأمير تشارلز، أُعيد التاج إلى الملكة إليزابيث.

سُمح لديانا بالاحتفاظ بمجوهراتها كجزء من التسوية، ولكن أعيد التاج للملكة وقيل إنه تم وضعه في خزنة في قصر باكنغهام.

أما في المآدب الرسمية، كانت ديانا تفضل تاج “سبنسر”، إرث عائلتها على التيجان الملكية الأخرى.

تاريخ التاج

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

صنعت هذه القطعة من المجوهرات للملكة ماري في عام 1914 من قبل دار غرارد Garrard الراقية. وبعد وفاتها في عام 1953، انتقل التاج إلى الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت ترتديه بصفة منتظمة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

ولكن نظرًا لحقيقة أن الأميرة ديانا وجدت أن التاج ثقيل جدًا وسبب لها الصداع، فقد اختارت غالبًا ارتداء تاج سبنسر لأنه كان خفيفََا على رأسها.

تاج ديانا يعود للحياة مرة أخرى

كيت ميدلتون

ووفقًا لمجلة People، بعد وفاة ديانا في عام 1997، لم يُشاهد تاج عقدة العشاق علنًا إلا في عام 2015، عندما ارتدته كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام في حفل استقبال في قصر باكنغهام.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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