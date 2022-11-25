لماذا رفضت الأميرة ديانا إرتداء هذا التاج في المناسبات الملكية؟ .. السبب سيفاجئك!

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وطن– ارتدت الأميرة ديانا العديد من التيجان الملكية في العديد من الإطلالات الرسمية، ولكن واحدة من أكثر القطع شهرة كانت تاج Lover’s Knot أو ما يعرف بتاج عقدة العشاق.

تلقت أميرة ويلز هذا تاج في عام 1981 كهدية زفاف من الملكة الراحلة.

ومع ذلك، قررت ديانا عدم ارتدائه في زفافها، وإختارت بدلاً من ذلك أن ترتدي تاج أسرتها، “تاج عائلة سبِنسر”، مع فستان زفافها الشهير الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل، حسب ما أوردته مجلة إكسبرس البريطانية.

لماذا رفضت إرتدائه؟

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على الرغم من أن تاج عقدة العشاق سرعان ما أصبح من التيجان المفضلة للأميرة ديانا، إلا أنه كان ثقيلا جدًا لدرجة أنه ألحق الأذى برأس الأميرة.

ووفقََا لمطلعين على الشؤون المالية للعائلة المالكة، سبق وإن اشتكت الأميرة من أن تاج Lover’s Knot كان ثقيلًا جدًا على رأسها، وسبب لها ألمََا وصداعا، حيث كان يتكون من الألماس وبه 19 لؤلؤة متدلية.

على الرغم من أن القطعة كانت ثقيلة جدًا لدرجة أنها كانت تعاني من الصداع بعد ارتدائها، إلا أن الأميرة شوهدت وهي ترتديها في مناسبات متعددة.

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فقد ظهرت بالتاج عدة مرات، عندما رافقت الأمير تشارلز، الذي أصبح الآن ملكََا إلى أستراليا ونيوزيلندا في عام 1983.

كما إرتدته في رحلة أخرى عندما ذهبت برفقة تشارلز إلى لكندا في وقت لاحق من ذلك العام، وأصبحت بالتالي هذه القطعة واحدة من أكثر قطع المجوهرات المميزة للعائلة المالكة البريطانية.

كما اشتهر التاج عندما إرتدته الأميرة مع فستانًا لونه أبيض وسترة مطابقة مرصعة باللآلئ أثناء قيامها بزيارة رفقة تشارلز لهونج كونج في عام 1989.

ومع ذلك، عند طلاقها من الأمير تشارلز، أُعيد التاج إلى الملكة إليزابيث.

سُمح لديانا بالاحتفاظ بمجوهراتها كجزء من التسوية، ولكن أعيد التاج للملكة وقيل إنه تم وضعه في خزنة في قصر باكنغهام.

أما في المآدب الرسمية، كانت ديانا تفضل تاج “سبنسر”، إرث عائلتها على التيجان الملكية الأخرى.

تاريخ التاج

صنعت هذه القطعة من المجوهرات للملكة ماري في عام 1914 من قبل دار غرارد Garrard الراقية. وبعد وفاتها في عام 1953، انتقل التاج إلى الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت ترتديه بصفة منتظمة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

ولكن نظرًا لحقيقة أن الأميرة ديانا وجدت أن التاج ثقيل جدًا وسبب لها الصداع، فقد اختارت غالبًا ارتداء تاج سبنسر لأنه كان خفيفََا على رأسها.



تاج ديانا يعود للحياة مرة أخرى

ووفقًا لمجلة People، بعد وفاة ديانا في عام 1997، لم يُشاهد تاج عقدة العشاق علنًا إلا في عام 2015، عندما ارتدته كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام في حفل استقبال في قصر باكنغهام.