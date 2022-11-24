يستمر 21 ساعة وصوّر خلال 9سنوات..هل تعرف أطول فيلم في العالم؟

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وطن-أنتجت السينما العالمية حوالي 342.000 فيلم في جميع أنحاء العالم منذ ولادة السينما في نهاية القرن التاسع عشر، وفقًا لقاعدة بيانات IMBd.

ولا شك في أن كل فيلم يمتلك خصائص معينة، ما يجعله فريدًا من نوعه. فضلاً عن ذلك، تُصنّف الأفلام بطرق مختلفة، حسب الأنواع والأعمار وكذلك المدة الزمنية.

فهل تعلم ما اسم أطول فيلم في العالم؟

أطول أفلام في العالم

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بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن فيلم “The Innocence”، المعروف أيضًا باسم “Amra Ekta Cinema Banabo”، يُعتبر أطول فيلم في التاريخ. يُبثّ هذا الفيلم لمدة تصل إلى 21 ساعة، وتم تصويره خلال 176 يومًا على مدى تسع سنوات. كما شارك فيه أكثر من 4000 شخص بما في ذلك الممثلين، وصُوّرت أحداثه في إشوادي-بنغلادش.

يُذكر أن المخرج البنغلاديشي أشرف شيشر، كان ناشطًا حقوقيًا ومخرج الفيلم وكاتب السيناريو أيضًا. وتطرح أحداث الفيلم العديد من القضايا على غرار: الحب والأحلام والسياسة والثورة وعواقب حرب من أجل الحرية في واحدة من أفقر البلدان النامية في العالم. في الحقيقة، هكذا اختار قلة من الناس في بنغلادش، أن يبدؤوا في محاربة كل الصعاب من خلال السينما، وفقًا لموقع filmaffinity.

هذا شريط سينمائي يستند إلى سلسلة من القصص التي تدور حول حرب تحرير بنغلاديش عام 1971. ولقد حصلت بنغلاديش على استقلالها عن باكستان في ديسمبر 1971، بعد مواجهة مسلحة استمرت تسعة أشهر وأودت بحياة ثلاثة ملايين شخص،وفقًا لما ترجمته “وطن“.

أفلام سينمائية أخرى

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بالإضافة إلى The Innocence، هناك أفلام أخرى تدور أحداثها لعدة ساعات:

“روسان” – فيلم وثائقي لبيتر واتكينز، يتحدّث عن الأسلحة النووية والفقر والإنفاق على الأسلحة والعتاد العسكري، صدر في عام 1987. يستمر الفيلم لمدة 14 ساعة و 33 دقيقة.

“لا فلور” فيلم أرجنتيني مقسم إلى ستة فصول، كل منها يروي قصة مختلفة. المخرج هو ماريانو ليناس، ويستغرق 13 ساعة و 28 دقيقة.

“Out 1”: هذا الفيلم الفرنسي مقسم إلى ثمانية أجزاء. ويستمر حوالي 12 ساعة و 55 دقيقة.

حقائق مثيرة

أول فيلم في التاريخ كان بعنوان؛ “La sortie des ouvrier des usines Lumière à Lyon Monplaisir” (“رحيل العمال من مصنع Lumière في ليون Monplaisir”)، للأخوين Auguste Marie Louis Nicolas Lumière و Louis Jean Lumière، وهما مُعمالقة في مجال التصوير السينمائي.

وأول فيلم ملوّن كان بعنوان؛ “بيكي شارب”، لروبن ماموليان، وصدر عام 1935، من بطولة ميريام هوبكنز. الفيلم مقتبس من رواية “فانيتي فير”.