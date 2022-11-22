6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

- Advertisement -

وطن-نشر موقع “سي أن نيوز” الفرنسي تقريرًا سلط من خلاله الضوء على ضرورة تجنب تناول الحلويات، مشيرًا إلى أنه من الأفضل اللجوء إلى الوجبات الخفيفة الصحية لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

وفيما يلي استعرض الموقع ستة أفكار لوجبات خفيفة صحية.

الوجبات الخفيفة الزيتية: اللوز والبندق …

هذه المنتجات غنية بأوميغا 3: الفواكه الزيتية هي وجبة خفيفة صحية مثالية. وبالتالي، فإن اللوز والجوز والبندق والكاجو (غير مملح بالطبع) جزء من هذه الفئة. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفاكهة الزيتية، من الضروري التنويع عند استهلاكها. اللوز هو الذي يحتوي على معظم البروتينات والألياف والمغنيسيوم ويعطي الشعور بالشبع. للحفاظ على الوجبة الخفيفة صحية، يجب أن تقتصر الكمية على عشر فواكه زيتية فحسب.

PORRIDGE و MUESLI

- Advertisement -

من المعروف أن العصيدة والموسلي من وجبات الإفطار الصحية، ولكن يمكن أيضًا تناولها كوجبات خفيفة. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتقليل الكمية. مزيج من الحبوب ومنتجات الألبان والفواكه الزيتية الطازجة أو المجففة، هذه وجبات خفيفة متوازنة توفر الشعور بالشبع.

سموثي

هذا العصير هو عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالفيتامينات. يوفر هذا المشروب المعادن ومضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. للاستمتاع بجميع فوائد العصير، يجب أن يُصنع العصير في المنزل من الفاكهة الطازجة. للحفاظ على الجانب الصحي لهذه الوجبة الخفيفة، يجب ألا تضيف السكر أبدًا.

عصائر نباتية

هذه الوجبة الخفيفة صحية أيضًا بنسبة 100٪: وعلى الرغم من أن عصير الخضار لا يبدو جذابًا للغاية، فسيظل بديلاً جيدًا لتنويع العصير. للحفاظ على جميع فوائد عصير الخضار، يجب عليك مرة أخرى تجنب شرائه في المتاجر وصنعه في المنزل.

فواكه طازجة

- Advertisement -

الفاكهة الطازجة بسيطة وفعالة هي وجبة خفيفة صحية، وتحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف. لتحقيق أقصى استفادة من الفاكهة، من المهم اختيارها في الموسم.

الشوكولاتة

نعم، يمكن أن تكون الشوكولاتة وجبة خفيفة صحية. لهذا، يجب أن تختار شوكولاتة تحتوي على 70٪ كاكاو على الأقل ويفضل أن تكون سادة أي دون حليب ودون لوز على سبيل المثال. من الضروري أيضًا تناول الشوكولاتة بطريقة معقولة.