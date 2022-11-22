الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةحياتنا6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية
حياتنا

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

"العصائر النباتية بديل رائع للوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية"

كتب معالي بن عمر
الوجبات الخفيفة الصحية watanserb.com
الوجبات الخفيفة الصحية
- Advertisement -

وطن-نشر موقع “سي أن نيوز” الفرنسي تقريرًا سلط من خلاله الضوء على ضرورة تجنب تناول الحلويات، مشيرًا إلى أنه من الأفضل اللجوء إلى الوجبات الخفيفة الصحية لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

وفيما يلي استعرض الموقع ستة أفكار لوجبات خفيفة صحية.

احذروا .. دراسة أمريكية جديدة تفجّر مفاجأة “صادمة” عن أغلفة الوجبات السريعة

الوجبات الخفيفة الزيتية: اللوز والبندق …

هذه المنتجات غنية بأوميغا 3: الفواكه الزيتية هي وجبة خفيفة صحية مثالية. وبالتالي، فإن اللوز والجوز والبندق والكاجو (غير مملح بالطبع) جزء من هذه الفئة. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفاكهة الزيتية، من الضروري التنويع عند استهلاكها. اللوز هو الذي يحتوي على معظم البروتينات والألياف والمغنيسيوم ويعطي الشعور بالشبع. للحفاظ على الوجبة الخفيفة صحية، يجب أن تقتصر الكمية على عشر فواكه زيتية فحسب.

من المعروف أن العصيدة والموسلي من وجبات الإفطار الصحية، ولكن يمكن أيضًا تناولها كوجبات خفيفة
من المعروف أن العصيدة والموسلي من وجبات الإفطار الصحية، ولكن يمكن أيضًا تناولها كوجبات خفيفة

PORRIDGE و MUESLI

- Advertisement -

من المعروف أن العصيدة والموسلي من وجبات الإفطار الصحية، ولكن يمكن أيضًا تناولها كوجبات خفيفة. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتقليل الكمية. مزيج من الحبوب ومنتجات الألبان والفواكه الزيتية الطازجة أو المجففة، هذه وجبات خفيفة متوازنة توفر الشعور بالشبع.

مدمّرة للصحة .. 5 أسباب للإمتناع عن تناول “الوجبات السريعة”

سموثي

هذا العصير هو  عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالفيتامينات. يوفر هذا المشروب المعادن ومضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. للاستمتاع بجميع فوائد العصير، يجب أن يُصنع العصير في المنزل من الفاكهة الطازجة. للحفاظ على الجانب الصحي لهذه الوجبة الخفيفة، يجب ألا تضيف السكر أبدًا.

للاستمتاع بجميع فوائد العصير، يجب أن يُصنع العصير في المنزل من الفاكهة الطازج
للاستمتاع بجميع فوائد العصير، يجب أن يُصنع العصير في المنزل من الفاكهة الطازج

عصائر نباتية

هذه الوجبة الخفيفة صحية أيضًا بنسبة 100٪: وعلى الرغم من أن عصير الخضار لا يبدو جذابًا للغاية، فسيظل بديلاً جيدًا لتنويع العصير. للحفاظ على جميع فوائد عصير الخضار، يجب عليك مرة أخرى تجنب شرائه في المتاجر وصنعه في المنزل.

الإفطار المثالي بحسب متخصّصين من جامعة هارفارد

فواكه طازجة

- Advertisement -

الفاكهة الطازجة بسيطة وفعالة هي وجبة خفيفة صحية، وتحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف. لتحقيق أقصى استفادة من الفاكهة، من المهم اختيارها في الموسم.

الشوكولاتة

نعم، يمكن أن تكون الشوكولاتة وجبة خفيفة صحية. لهذا، يجب أن تختار شوكولاتة تحتوي على 70٪ كاكاو على الأقل ويفضل أن تكون سادة أي دون حليب ودون لوز على سبيل المثال. من الضروري أيضًا تناول الشوكولاتة بطريقة معقولة.

يمكن أن تكون الشوكولاتة وجبة خفيفة صحية.
يمكن أن تكون الشوكولاتة وجبة خفيفة صحية.

منها تعزيز صحة القلب… تعرف على الفوائد الصحية التي يقدمها خل التفاح

المصدرسي أن نيوز-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

لفقدان الوزن..إليك مسافة المشي الفعلية التي تحتاجها للمشي كل يوم

حياتنا

استغلال الأطفال الأفارقة.. تقرير قد يجعلك تفكّر قبل استهلاك الشوكولاتة

حياتنا

ما الغرض من تقسيم لوح الشوكولاتة إلى مربعات؟

حياتنا

الطبخ والتسوق.. 7 أنشطة يومية تساعد على حرق السعرات الحرارية

الهدهد

وزير سوري يثير السخرية بدراسة عن “السعرات” التي يحرقها السوريون يوميا

حياتنا

العلم والنظام الغذائي: ما علاقة طريقة نومنا و زيادة الوزن؟!

حياتنا

في 5 أسابيع .. شاهدوا كيف يمكنكم خسارة الدهون واكتساب العضلات بدون صالة ألعاب رياضية

حياتنا

دراسة علمية حديثة: الصيام قد يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة

الهدهد

“ديلي ميل”: بأمر زوجته.. ماكرون ممنوع من أكل الشوكولاتة ومسموح له السهر لوقت متأخر

حياتنا

«شاهد» شركة بريطانية تبتكر واقٍ ذكري ذكيّ ومُدهش .. هذه مميزاته

فيديو

فيديو| حقائق عن الشوكولاتة لم تسمع بها من قبل!

أرشيف - المجلة

“لا صراعات، ويعرفون قيمة الوقت” .. 10 أسباب جعلت سويسرا من أكثر دول العالم سعادة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

شاهد ما فعله شاب قطري مع مشجعين إنجليزيين كانا يبحثان عن البيرة!

روميو لحود.. وفاته في يوم الاستقلال فجع اللبنانيين بحرقة! (شاهد)

بعد 50 عامََا على وفاته..دراسة حديثة تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة بروس لي

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

جاسم بهمن يعلن استعداده لعلاج “بنزيما” ويتوعد القطريين الساخرين بلسان طويل(شاهد)

نسرين طافش تفجر مفاجأة حول طلاقها! (ِشاهد)

مع قرب انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين.. وسم “نبي الستر” يجتاح “تويتر” في المملكة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC