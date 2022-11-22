الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةحياتنالقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو...
حياتنا

لقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

"كلما استغرقنا وقتًا أطول في النهوض من السرير، زادت صعوبة القيام بذلك في النهاية."

كتب معالي بن عمر
الاستيقاظ من الفراش في الطقس البارد watanserb.com
الاستيقاظ من الفراش في الطقس البارد
- Advertisement -

وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على صعوبة ترك الفراش في فصل الشتاء. ولقد أشارت إلى أن الإنسان قد يرغب في قضاء حاجته أو ربما سيتعيّن عليه القيام ببعض المهام الصباحية الضرورية أو الذهاب إلى العمل، ما يستوجب الاستيقاظ مبكّرًا وبسرعة وعدم التأخر عن المواعيد.

في ليالي الصيف الحارّة، غالبًا ما يكون من الصعب علينا النوم، وعادة ما لا يمثل ترك السرير مشكلة كبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، يصعب علينا التقيّد بالالتزامات التي تتطلّب منا النشاط والسرعة. لهذا السبب بالتحديد، استعرضت الصحيفة خدعة بسيطة للنهوض من السرير عندما يكون الجو باردًا جدًا.

بعضها خطيرة.. 5 أسباب لبرودة القدمين في الشتاء

ووفقًا لما ترجمته”وطن“، فإن هذا الإستراتيجية، تعود لمارتن سيلي المدير العام لشركة MattressNextDay، إحدى أكثر شركات المراتب العالمية شهرة. وهذا إذا دل على شيء فهو يدلّ أولاً على أن هذا الخبير يعرف جيّدا كيف يختار المراتب الجيّدة وليس هذا فحسب، بل أيضًا قدرته على الاستيقاظ باكرًا حتى في الأجواء الباردة.

- Advertisement -

وبحسب ما أورده مارتن، ينبغي أن نفعل كل ما في وسعنا للهروب من البيئة المتجمدة، للاستيقاظ كل صباح.

5 مهام علينا جميعًا القيام بها في المنزل قبل وصول الطقس البارد..

كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

  • امنع جسمك من البرودة في الليل

في الحقيقة، يمنع فصل الشتاء النوم بشكل جيّد، فالأجواء الباردة لها تأثير سلبي على نوعية نومك.

ناك طريقة يسميها هذا المحترف "طريقة العشر ثوانٍ"، والتي يمكن أن تساعدك كثيرًا.
ناك طريقة يسميها هذا المحترف “طريقة العشر ثوانٍ”، والتي يمكن أن تساعدك كثيرًا.

وبالتالي، يصعب عليك عند الوصول إلى درجة حرارة مناسبة في الفراش، القيام بالخطوة التالية؛ وهي إقناع نفسك بأنه يجب عليك الخروج لقضاء شيء ما. بيد أنه، هناك طريقة يسميها هذا المحترف “طريقة العشر ثوانٍ”، والتي يمكن أن تساعدك كثيرًا.

- Advertisement -

وفقًا لـمارتن، فإن المفتاح يكمن في أننا يجب ألا نفكر كثيرًا في الاستيقاظ وأن نقوم بذلك بسرعة، لأنه كلما استغرقنا وقتًا أطول في النهوض من السرير، زادت صعوبة القيام بذلك في النهاية.

نصائح لمرضى السكري للاعتناء بصحتهم في الشتاء

كيف تطبق هذه الحيلة؟

وقال مارتن: “إن أسوأ شيء يمكنك فعله عندما تستيقظ في الطقس البارد؛ هو البقاء في السرير، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يجعلنا في كثير من الأحيان نشعر بالسوء وعدم التحفيز في اليوم التالي، ما يؤدي إلى تفاقم الأمر.

لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من التبلّد والكسل وإلى الأبد، في اللحظة التي تكون فيها مستيقظًا تمامًا، عليك العد إلى عشرة، كحد أقصى للخروج من السرير ويُرجى أن يكون ذلك قبل الوصول إلى هذا الرقم. أو يمكنك القيام بذلك من وقت انطلاق العدّ.

يمنع فصل الشتاء النوم بشكل جيّد، فالأجواء الباردة لها تأثير سلبي على نوعية نومك.
يمنع فصل الشتاء النوم بشكل جيّد، فالأجواء الباردة لها تأثير سلبي على نوعية نومك.

من خلال تبني هذه التقنية، سيكلفك الخروج من السرير أقل بكثير مما كنت تتوقّع.

لماذا يجب أن تملأ خزان السيارة بالبنزين بنسبة 50٪ على الأقل في الشتاء؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

كيف تنام عندما لا تشعر بالنعاس؟

حياتنا

اليابان: لماذا ينام الكثير من الأزواج في نفس السرير ولكن منفصلين

حياتنا

لماذا ينبغي ألا تنام بملابس الشارع… فيما يلي التفسير العلمي

حياتنا

هل يمكننا شرب الماء المتبقي في الكأس بعد ليلة طويلة؟

حياتنا

5 مهام علينا جميعًا القيام بها في المنزل قبل وصول الطقس البارد..

حياتنا

منها الطماطم..أطعمة احذر تناولها قبل النوم!

حياتنا

ماذا يحدث إذا كنت تنام أقل من 6 ساعات في اليوم؟

حياتنا

طريقة “10-3-2-1-0” طريقة كندية مقدسة للنوم بسهولة؟

حياتنا

لماذا لا تستطيع العطس في أثناء نومك؟

حياتنا

الاستيقاظ مبكرًا أو النوم متأخرًا؟ ما الذي يعرّضك أكثر لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة

حياتنا

ضع قلم رصاص تحت وسادتك.. الحل الأكثر فعالية ضد هذه المشكلة!

حياتنا

تجنب هذه العادة الخطيرة قبل النوم للحفاظ على صحة قلبك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء المونديال

رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC