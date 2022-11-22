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راقصات يخلعن العباءات ويرقصن ترويجا للسياحة في السعودية (فيديو)

إعلان ترويجي لاقى انتقادات واسعة

كتب خالد الأحمد
راقصات يخلعن العباءات watanserb.com
راقصات يخلعن العباءات
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وطن- أثار مقطع فيديو راقص عبارة عن إعلان ترويجي للسياحة في السعودية، يظهر عدد من الفتيات قيل إنهن سعوديات وهن يخلعن العباءات ويرقصن، غضب واستياء الكثير من السعوديين على مواقع التواصل.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته (وطن) عددا من الفتيات وهن يرتدين العباءات التقليدية في السعودية، ثم فجأة يقمن برميها على الأرض.

رقص ترويجا للسياحة في المملكة

ليظهرهن بعدها وهن يلبسن ملابس فضية اللون براقة، ويشكلن ما يشبه الصليب ثم يقمن بأداء حركات راقصة وتمايل يمنة ويسرة.

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وفي مشهد تال تبدو العارضات وهن يشكلن لوحة أقرب إلى الأخطبوط وحركات تصفيق ورفع إلى الأعلى، إلى أن تنتهي اللوحة برسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية.

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وتقول هذه الرسالة: “هذا ما يشعر به السعوديون.” في إشارة إلى الانفتاح والسفور الذي أتاحه ولي العهد محمد بن سلمان في إطار ما سمي برؤية السعودية 2030.

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واللافت أن حساب وزارة السياحة السعودية قام بمسح التغريدة المتضمنة للفيديو الترويجي للسياحة داخل المملكة، بعد ساعتين من نشره دون معرفة الأسباب.

وبالبحث والتقصي الذي قامت به “وطن” تبين أن الفرقة المذكورة هي فرقة “مياس اللبنانية” والعرض ضمن بروفات لحفل ستقيمه مساء اليوم، الثلاثاء.

وغداً وهو العرض الرسمي الأول بعد فوزهم بلقب برنامج المواهب الشهير “America’s Got Talent” في موسمه الـ17، بعد منافسة شرسة على الجائزة الكبرى مع 10 فرق تتنوع بين أمريكية وعالمية.

وتباينت ردد وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” حول الفيديو والدلالات التي يرمي إليها وبخاصة العبارة الختامية فيه.

وعلق محمد العتيبي: “حساب سعودي حكومي رسمي يروج للسياحة في السعودية عن طريق مقطع فيديو”.

وأضاف:”إيش دخل فسخ العباية في الموضوع”، وتابع: “إيش الفكرة اللي تبون توصلونها ؟”.

فرد عليه “محمد بو عليش”: “الرسالة والله واضحة كوضوح الشمس السمكة لاتصطاد بدون طعم”.

وعقب آخر :”الحمار العلماني العربي دائما يعتقد أن العري هو سبب التطور”.

وبدوره قال “أبو يوسف”: “المقطع دون شك مقزز ويحمل إيحاءات بالرغبة في خلع العباءة و الستر.”

وتابع: “بالنسبة للعبارة للأمانة هي لم تحدد الجنس بمعنى ” نساء ” الترجمة الحرفية هذا ما يشعر به السعودي “.

واستدرك:”الله يهدي من عمل الفيديو ويسامحه أهلنا في السعودية من أكثر المتمسكين بالدين الحنيف والحشمة”.

وقال “باسم كامل”:”لبنانيات ولا سعوديات الفيديو خبيث درم التراث وتحرر من ضوابط الدين”.

وبعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، منتصف 2017، توقفت أغلب نشاطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، التي كانت تمنع ما تسميه “التبرج في الطرقات”، وتحظر الموسيقى والغناء والاختلاط في المطاعم والمقاهي والمولات -وبطبيعة الحال الرقص- في شوارع المملكة ومرافقها العامة.

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وحلت مكانها الهيئة السعودية العامة للترفيه التي أنشئت في 7 مايو 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب الذي أعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، ليخلفه في المنصب تركي آل الشيخ.

والذي يحرص حاليا على استقدام نجوم الفن والغناء للمملكة، وتدشين المهرجانات السينمائية والفنية، وتقديم العديد من العروض الترفيهية والتي تشمل الرقص والمصارعة في موسم الرياض.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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