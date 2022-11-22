راقصات يخلعن العباءات ويرقصن ترويجا للسياحة في السعودية (فيديو)

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وطن- أثار مقطع فيديو راقص عبارة عن إعلان ترويجي للسياحة في السعودية، يظهر عدد من الفتيات قيل إنهن سعوديات وهن يخلعن العباءات ويرقصن، غضب واستياء الكثير من السعوديين على مواقع التواصل.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته (وطن) عددا من الفتيات وهن يرتدين العباءات التقليدية في السعودية، ثم فجأة يقمن برميها على الأرض.

رقص ترويجا للسياحة في المملكة

ليظهرهن بعدها وهن يلبسن ملابس فضية اللون براقة، ويشكلن ما يشبه الصليب ثم يقمن بأداء حركات راقصة وتمايل يمنة ويسرة.

إعلان ترويجي للسياحة في #السعودية. يبدأ الإعلان بخلع العباءات، ثم رميّها على الأرض، لتظهر بعدها العارضات مرتديات ملابس بيضاء براقة، هذه الحركة متبوعة بجملة: هذا ما يشعر به السعوديون.. رسالة خبيثة حقيرة! pic.twitter.com/xI9W74y1tR — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 21, 2022

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وفي مشهد تال تبدو العارضات وهن يشكلن لوحة أقرب إلى الأخطبوط وحركات تصفيق ورفع إلى الأعلى، إلى أن تنتهي اللوحة برسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وتقول هذه الرسالة: “هذا ما يشعر به السعوديون.” في إشارة إلى الانفتاح والسفور الذي أتاحه ولي العهد محمد بن سلمان في إطار ما سمي برؤية السعودية 2030.

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واللافت أن حساب وزارة السياحة السعودية قام بمسح التغريدة المتضمنة للفيديو الترويجي للسياحة داخل المملكة، بعد ساعتين من نشره دون معرفة الأسباب.

Tweets by VisitSaudi

وبالبحث والتقصي الذي قامت به “وطن” تبين أن الفرقة المذكورة هي فرقة “مياس اللبنانية” والعرض ضمن بروفات لحفل ستقيمه مساء اليوم، الثلاثاء.

وغداً وهو العرض الرسمي الأول بعد فوزهم بلقب برنامج المواهب الشهير “America’s Got Talent” في موسمه الـ17، بعد منافسة شرسة على الجائزة الكبرى مع 10 فرق تتنوع بين أمريكية وعالمية.

وتباينت ردد وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” حول الفيديو والدلالات التي يرمي إليها وبخاصة العبارة الختامية فيه.

وعلق محمد العتيبي: “حساب سعودي حكومي رسمي يروج للسياحة في السعودية عن طريق مقطع فيديو”.

وأضاف:”إيش دخل فسخ العباية في الموضوع”، وتابع: “إيش الفكرة اللي تبون توصلونها ؟”.

حساب سعودي حكومي رسمي يروج للسياحة في السعودية عن طريق مقطع فيديو ، أيش دخل فسخ العباية في الموضوع ؟ أيش الفكرة اللي تبون توصلونها ؟ https://t.co/OJTRBCM5iE — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MOALOTAIBI19) November 21, 2022

فرد عليه “محمد بو عليش”: “الرسالة والله واضحة كوضوح الشمس السمكة لاتصطاد بدون طعم”.

وعقب آخر :”الحمار العلماني العربي دائما يعتقد أن العري هو سبب التطور”.

الحمار العلماني العربي دائما يعتقد ان العري هو سبب التطور — Gerg (@Gerg11111) November 21, 2022

وبدوره قال “أبو يوسف”: “المقطع دون شك مقزز ويحمل إيحاءات بالرغبة في خلع العباءة و الستر.”

وتابع: “بالنسبة للعبارة للأمانة هي لم تحدد الجنس بمعنى ” نساء ” الترجمة الحرفية هذا ما يشعر به السعودي “.

واستدرك:”الله يهدي من عمل الفيديو ويسامحه أهلنا في السعودية من أكثر المتمسكين بالدين الحنيف والحشمة”.

اهلا بك المقطع دون شك مقزز و يحمل إيحاءات بالرغبة في خلع العباءة و الستر , بالنسبة للعبارة للأمانة هي لم تحدد الجنس بمعنى " نساء " الترجمة الحرفية : هذا ما يشعر به السعودي

الله يهدي من عمل الفيديو و يسامحه اهلنا في السعودية من اكثر المتمسكين بالدين الحنيف و الحشمة — abo youssef (@aboyous09504143) November 22, 2022

وقال “باسم كامل”:”لبنانيات ولا سعوديات الفيديو خبيث درم التراث وتحرر من ضوابط الدين”.

يا اخي البنات شكلهن سعودي

لبنانيات ولا سعوديات الفيديو خبيث

ارم التراث وتحرر من ضوابط الدين — Basem Kamel (@kbasem) November 22, 2022

وبعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، منتصف 2017، توقفت أغلب نشاطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، التي كانت تمنع ما تسميه “التبرج في الطرقات”، وتحظر الموسيقى والغناء والاختلاط في المطاعم والمقاهي والمولات -وبطبيعة الحال الرقص- في شوارع المملكة ومرافقها العامة.

وحلت مكانها الهيئة السعودية العامة للترفيه التي أنشئت في 7 مايو 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب الذي أعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، ليخلفه في المنصب تركي آل الشيخ.

والذي يحرص حاليا على استقدام نجوم الفن والغناء للمملكة، وتدشين المهرجانات السينمائية والفنية، وتقديم العديد من العروض الترفيهية والتي تشمل الرقص والمصارعة في موسم الرياض.