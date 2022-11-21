الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدحدث غريب في مدرجات استاد البيت بعد انتهاء مباراة قطر والإكوادور (فيديو)
الهدهد

حدث غريب في مدرجات استاد البيت بعد انتهاء مباراة قطر والإكوادور (فيديو)

احتفاء كبير بتصرف الجمهوري الياباني

كتب خالد السعدي
مباراة قطر والإكوادور watanserb.com
مشجعون يابانيون ينظفون المدرجات بعد انتهاء مباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال
- Advertisement -

وطن – نشر الإعلامي البحريني عمر فاروق، مقطع فيديو يوثق جانبا مما حدث بعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديو، عددا من المشجعين اليابانيين الذين حضروا المباراة، وهم ينظفون المقاعد في المدرجات بعد نهاية المباراة.

وسأل عمر، هؤلاء المشجعين عن السبب الذي يدفعهم إلى ذلك رغم أن هذا ليس دورهم، قالت إحداهم: “نحن اليابانيون لا نترك مخلفاتنا وراءنا.. نحن نحترم المكان”.

- Advertisement -

وبين الفيديو، أنهم وزعوا أنفسهم على عدة أماكن في المدرجات لتنظيفها بعد نهاية المباراة.

أثار الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء، وسط احتفاء بما فعله الجمهور الياباني.

- Advertisement -

فقال “عبد الله”: “سكان كوكب اليابان “.

وكتب سعد: “أتمنى أن يكون هناك منهج ف مدارسنا تعلم الأخلاق قبل البدا ف تعلم العلوم الأخرى”.

وغرد “عبد الله”: “تبغون الصدق ؟ أشعر بأن أخلاق اليابانين شيء مختلف و صعب تطبيقه بسهولة و السبب يقال بأن احترام مساحة الآخرين و عدم التعدي عليها يُنقش فيهم منذُ الطفولة بحيث لابد احترام الطرف الآخر و تتعامل معه بطريقة استثنائية حتى لو ما تملك مشاعر اتجاهه”.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى من نوعها، ففي مونديال 2018 الذي استضافته روسيا، حرص المشجعون اليابانيون على تنظيم المدرجات بعد مباراة كانت قد جمعت منتخب الساموراي ونظيره الكولومبي، وهي المباراة التي حسمها عملاق آسيا لصالحه بنتيجة هدفين لهدف.

في نسخة 2014 من بطولة كأس العالم، حرص المشجعون اليابانيون كذلك، على تنظيف المدرجات كما التقطت عدسات الكاميرات في مباراة كانت قد جمعت الساموراي مع منتخب ساحل العاج.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي المباراة الافتتاحية، خسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وفي حفل استمر نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

ويقع منتخب اليابان في مجموعة نارية، تضم كلا من إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهد مباراة السنغال وهولندا اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

قطر ترفض بيع أي طعام “كوشير” مطبوخ للمشجعين اليهود المتدينين والحاخامات يشتكون

رانيا يوسف بفستان كاد يكشف صدرها بالكامل في حفل “الأفتر بارتي” لـ “مهرجان القاهرة”! (شاهد)

لن تصدق ماذا احتوت حقيبة الهدايا التي وضعتها قطر على كراسي المشجعين!(شاهد)

مونديال قطر 2022.. أفضل 5 لحظات من حفل افتتاح البطولة

تشكيلة تونس ضد الدنمارك في مونديال كأس العالم 2022 قطر

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

سبب ارتداء الشيخة موزة في افتتاح مونديال قطر فستانا ارتدته قبل 12 عاما!

ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC