حدث غريب في مدرجات استاد البيت بعد انتهاء مباراة قطر والإكوادور (فيديو)

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وطن – نشر الإعلامي البحريني عمر فاروق، مقطع فيديو يوثق جانبا مما حدث بعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديو، عددا من المشجعين اليابانيين الذين حضروا المباراة، وهم ينظفون المقاعد في المدرجات بعد نهاية المباراة.

وسأل عمر، هؤلاء المشجعين عن السبب الذي يدفعهم إلى ذلك رغم أن هذا ليس دورهم، قالت إحداهم: “نحن اليابانيون لا نترك مخلفاتنا وراءنا.. نحن نحترم المكان”.

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وبين الفيديو، أنهم وزعوا أنفسهم على عدة أماكن في المدرجات لتنظيفها بعد نهاية المباراة.

شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم! 😩🇯🇵 pic.twitter.com/GqB17hg9EX — عمر فاروق (@omr94_) November 21, 2022

أثار الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء، وسط احتفاء بما فعله الجمهور الياباني.

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فقال “عبد الله”: “سكان كوكب اليابان “.

سكان كوكب اليابان ❤️ 🇯🇵 — Abdullah Bogari 🩺💙 (@a1rdll) November 21, 2022

وكتب سعد: “أتمنى أن يكون هناك منهج ف مدارسنا تعلم الأخلاق قبل البدا ف تعلم العلوم الأخرى”.

أتمنى أن يكون هناك منهج ف مدارسنا تعلم الأخلاق قبل البدا ف تعلم العلوم الأخرى . — SAAD ALKHROUSI🇴🇲 (@saadgt_r) November 21, 2022

وغرد “عبد الله”: “تبغون الصدق ؟ أشعر بأن أخلاق اليابانين شيء مختلف و صعب تطبيقه بسهولة و السبب يقال بأن احترام مساحة الآخرين و عدم التعدي عليها يُنقش فيهم منذُ الطفولة بحيث لابد احترام الطرف الآخر و تتعامل معه بطريقة استثنائية حتى لو ما تملك مشاعر اتجاهه”.

تبغون الصدق ؟

أشعر بأن أخلاق اليابانين شيء مختلف و صعب تطبيقه بسهولة و السبب يقال بأن احترام مساحة الآخرين و عدم التعدي عليها يُنقش فيهم منذُ الطفولة بحيث لابد احترام الطرف الآخر و تتعامل معه بطريقة استثنائية حتى لو ما تملك مشاعر اتجاهه . — Abdullah Alabdan♕ (@Al3bdanAlabdan) November 21, 2022

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى من نوعها، ففي مونديال 2018 الذي استضافته روسيا، حرص المشجعون اليابانيون على تنظيم المدرجات بعد مباراة كانت قد جمعت منتخب الساموراي ونظيره الكولومبي، وهي المباراة التي حسمها عملاق آسيا لصالحه بنتيجة هدفين لهدف.

في نسخة 2014 من بطولة كأس العالم، حرص المشجعون اليابانيون كذلك، على تنظيف المدرجات كما التقطت عدسات الكاميرات في مباراة كانت قد جمعت الساموراي مع منتخب ساحل العاج.

شوفوا الأخلاق كيف!!! مشجعين يابانيون ينظفون المدرجات بعد خسارتهم من ساحل العاج #معنى_الادب_والاحترام #كأس_العالم pic.twitter.com/O8mnEpobep — EX 🇸🇦🇯🇵 (@expert__7) June 15, 2014

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي المباراة الافتتاحية، خسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وفي حفل استمر نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

ويقع منتخب اليابان في مجموعة نارية، تضم كلا من إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.