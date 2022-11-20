قطر تخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تلقى صاحب الأرض قطر الخسارة أمام نظيره الضيف الإكوادور، الأحد، بهدفين دون مقابل، في افتتاح كأس العالم 2022، على ملعب “استاد البيت” في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

نتيجة مباراة قطر والإكوادور

وافتتح نجم منتخب الإكوادور إنر فالينسيا أولى أهداف افتتاح بطولة كأس العالم 2022، داخل شباك صاحب الأرض قطر، عند الدقيقة ال16 من ركلة جزاء.

كما وعاد ذات اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال31، بعد استلامه عرضية جميلة ليضعها برأسه على يمين شباك حارس مرمى العنابي القطري سعد الشيب.

- Advertisement -

وكان حكم المباراة الإيطالي دانيلي أورساتو، قد ألغى الهدف المبكر للاعب فالينسيا، عند الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو (VAR).

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب الإكوادور على صاحب الأرض العنابي القطري، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات إلى 6 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

- Advertisement -

كما ووصل عدد التسديدات إلى 5 تسديدات لم تترجم إلى أهداف، ووصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

تشكيلة منتخب قطر أمام الإكوادور

ولعب المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف الإكوادور، كما يلي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، بسام الراوي، بيدرو ميغيل.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدروس.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

📸 | لقطات من مباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 ومنتخب الإكوادور 🇪🇨 #كلنا_العنابي #قطر2022 pic.twitter.com/J3l6iJ34o2 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 20, 2022

تشكيلة منتخب الإكوادور أمام قطر

ودخل المدرب الأوروغواياني غوستافو الفارو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام صاحب الأرض قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: هيرنان غاليندز.

دفاع التشكيلة: بريسيادو، فليكيس إدواردو، بييرو، بيرفس.

خط الوسط: غونزالو، مينديز، كايسيدو، روماريو إبارا.

مركز الهجوم: فالينسيا، مايكل إسترادا.

كما ويستعد العنابي القطري بعد هذه الخسارة، للمواجهة الثانية الصعبة أمام السنغال (أسود التيرانغا)، الجمعة، في الجولة الثانية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.