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مونديال قطر 2022

قطر تخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 (فيديو)

العنابي القطري يفشل في تحقيق الفوز أمام الإكوادور في مباراة افتتاح كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
نتيجة مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 watanserb.com
نتيجة مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022
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وطن- تلقى صاحب الأرض قطر الخسارة أمام نظيره الضيف الإكوادور، الأحد، بهدفين دون مقابل، في افتتاح كأس العالم 2022، على ملعب “استاد البيت” في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

نتيجة مباراة قطر والإكوادور

وافتتح نجم منتخب الإكوادور إنر فالينسيا أولى أهداف افتتاح بطولة كأس العالم 2022، داخل شباك صاحب الأرض قطر، عند الدقيقة ال16 من ركلة جزاء.

كما وعاد ذات اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال31، بعد استلامه عرضية جميلة ليضعها برأسه على يمين شباك حارس مرمى العنابي القطري سعد الشيب.

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وكان حكم المباراة الإيطالي دانيلي أورساتو، قد ألغى الهدف المبكر للاعب فالينسيا، عند الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو (VAR).

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب الإكوادور على صاحب الأرض العنابي القطري، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد التسديدات إلى 6 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

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كما ووصل عدد التسديدات إلى 5 تسديدات لم تترجم إلى أهداف، ووصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

تشكيلة منتخب قطر أمام الإكوادور

ولعب المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف الإكوادور، كما يلي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، بسام الراوي، بيدرو ميغيل.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدروس.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

تشكيلة منتخب الإكوادور أمام قطر

ودخل المدرب الأوروغواياني غوستافو الفارو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام صاحب الأرض قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: هيرنان غاليندز.

دفاع التشكيلة: بريسيادو، فليكيس إدواردو، بييرو، بيرفس.

خط الوسط: غونزالو، مينديز، كايسيدو، روماريو إبارا.

مركز الهجوم: فالينسيا، مايكل إسترادا.

كما ويستعد العنابي القطري بعد هذه الخسارة، للمواجهة الثانية الصعبة أمام السنغال (أسود التيرانغا)، الجمعة، في الجولة الثانية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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