الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الهدهد

القاهرة تتخذ قرارا مفاجئا بشأن كأس العالم في قطر وتثير حيرة المصريين

"قرار جاء متأخرا جدا"

كتب خالد الأحمد
القاهرة و كأس العالم watanserb.com
القاهرة و كأس العالم
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وطن- أسوة بما فعلته دول الخليج القريبة من قطر الدولة المستضيفة لمونديال كأس العالم 2022، اعتمد مجلس الوزراء المصري إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة (هيا) من الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر.

وبموجب هذه التسهيلات سيتم تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية وفق بيان للمجلس.

وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين.

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وتوفر الحكومة المصرية كافة أوجه المساعدة في عملية إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، من أجل السماح للسياح بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

خصم على أسعار الإقامة

وحسب صحف محلية قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة «أونلاين» لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع «هيا».

بالإضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التي ما زالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة “أير كايرو ومصر للطيران” وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

بطاقة “هيا” تقنية ذكية

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وبطاقة “هيا” هي تقنية ذكية توفرها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكل مشجع يحضر أياً من مباريات كأس العالم، بناءً على طلبه ويلزم حمل كلٍ من بطاقة هيا (بطاقة المشجع) وتذكرة المباراة للوصول إلى الاستاد في يوم المباراة.

وكانت قطر علقت نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم ليحل محلها بطاقة “هيّا” للمشجعين، فمن يمتلك بطاقة “هيّا” يستطيع دخول دولة قطر من دون تأشيرة خلال نوفمبر الجاري، وحتى 23 يناير 2023.

خطوة متأخرة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع هذه الخطوة وانتقد البعض التأخر في اتخاذها حيث علق” محمود جعفري” بنبرة ساخرة : قرار جميل ولكن سنستفاد منه بعد 40 سنة عندما تنظم الامارات كاس العالم”

وأضاف مخاطباً مصدري القرار: “أبقوا اتعلموا من أخطائكم واعملوا القرارات بدري شوية”.

وفي السياق ذاته عقب “عيسى” أن قراراً مثل هذا كان يجب أن يصدر من 6 أشهر على الأقل ويتم توزيعه علي شركات الطيران ووكلاء السياحة ومواقع الحجز الإلكتروني لان من حجز لكاس العالم حجز وانتهي منذ فترة “.

ووصف “إسلام مصطفى” القرار المصري بالمتأخر جدا كالعادة وأضاف :”الناس كلها حجزت وكل دول الخليج القريبة من قطر عملت برامج سياحية لحاملي بطاقة مثل الإمارات والأردن والبحرين.. وعمان وأنتم واخدين القرار دلوقتي بعد ما المشجعين حجزت ورتبت أمورها “.

واستدرك بنبرة تهكم:”غدارة التسويق السياحي في مصر في الإنعاش”.

ويبدأ كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر، بلقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور، وينتهي المونديال في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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