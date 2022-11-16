القاهرة تتخذ قرارا مفاجئا بشأن كأس العالم في قطر وتثير حيرة المصريين

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وطن- أسوة بما فعلته دول الخليج القريبة من قطر الدولة المستضيفة لمونديال كأس العالم 2022، اعتمد مجلس الوزراء المصري إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة (هيا) من الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر.

وبموجب هذه التسهيلات سيتم تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية وفق بيان للمجلس.

وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين.

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وتوفر الحكومة المصرية كافة أوجه المساعدة في عملية إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، من أجل السماح للسياح بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

خصم على أسعار الإقامة

وحسب صحف محلية قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة «أونلاين» لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع «هيا».

بالإضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التي ما زالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة “أير كايرو ومصر للطيران” وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

بطاقة “هيا” تقنية ذكية

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وبطاقة “هيا” هي تقنية ذكية توفرها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكل مشجع يحضر أياً من مباريات كأس العالم، بناءً على طلبه ويلزم حمل كلٍ من بطاقة هيا (بطاقة المشجع) وتذكرة المباراة للوصول إلى الاستاد في يوم المباراة.

وكانت قطر علقت نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم ليحل محلها بطاقة “هيّا” للمشجعين، فمن يمتلك بطاقة “هيّا” يستطيع دخول دولة قطر من دون تأشيرة خلال نوفمبر الجاري، وحتى 23 يناير 2023.

خطوة متأخرة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع هذه الخطوة وانتقد البعض التأخر في اتخاذها حيث علق” محمود جعفري” بنبرة ساخرة : قرار جميل ولكن سنستفاد منه بعد 40 سنة عندما تنظم الامارات كاس العالم”

وأضاف مخاطباً مصدري القرار: “أبقوا اتعلموا من أخطائكم واعملوا القرارات بدري شوية”.

قرار حلو بس هنستفاد منه بعد 40 سنه كدة لما الامارات تنظم كاس العالم ابقوا اتعلموا من اخطائكم واعملوا القرارات بدري شويه — 🇸🇦❤️🇪🇬 (@mahmoudgaafary) November 16, 2022

وفي السياق ذاته عقب “عيسى” أن قراراً مثل هذا كان يجب أن يصدر من 6 أشهر على الأقل ويتم توزيعه علي شركات الطيران ووكلاء السياحة ومواقع الحجز الإلكتروني لان من حجز لكاس العالم حجز وانتهي منذ فترة “.

ووصف “إسلام مصطفى” القرار المصري بالمتأخر جدا كالعادة وأضاف :”الناس كلها حجزت وكل دول الخليج القريبة من قطر عملت برامج سياحية لحاملي بطاقة مثل الإمارات والأردن والبحرين.. وعمان وأنتم واخدين القرار دلوقتي بعد ما المشجعين حجزت ورتبت أمورها “.

واستدرك بنبرة تهكم:”غدارة التسويق السياحي في مصر في الإنعاش”.

قرار متأخر جدا كالعادة

الناس كلها حجزت وكل دول الخليج القريبه من قطر عملت برامج سياحية لحاملي بطاقة هيا زي الامارات والاردن والبحرين وعمان.

وانتم لسه واخدين القرار دلوقتي بعد ما المشجعين حجزت ورتبت امورها…

ادارة التسويق السياحي في مصر في الانعاش https://t.co/9vXEBvaXdn — Eslam mostafa (@Eslammostafa89) November 16, 2022

ويبدأ كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر، بلقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور، وينتهي المونديال في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.