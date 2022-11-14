تشكيلة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022

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وطن- كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الإثنين، عن تشكيلة منتخب إيران النهائية المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وضمت قائمة منتخب إيران المشاركة في مونديال قطر 2022، العديد من النجوم اللامعين في النوادي الأوروبية، كان من أبرزهم مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي، وزميله سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني وغيرهم.

تشكيلة منتخب إيران في كأس العالم 2022

كما وجاءت تشكيلة المدرب البرتغالي كيروش، لقائمة منتخب إيران المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، حسين حسيني، بيام نيازمند، أمير عابدزاده.

دفاع التشكيلة: إحسان حاج صفي، صادق محرمي، ميلاد محمدي، شجاع خليل زاده. حسين كنعاني، مجيد حسيني، أبو الفضل جلالي، رامين رضائيان.

All we are doing,

Is give Dream a chance

(adapted J.Lennon)

As professional players representing the National Team of Iran , as Workers and Builders of Joy, Happiness and Pride, all we are doing is to commit to excellence playing for Iranian fans and supporters.

To the future! pic.twitter.com/x7uampDBX4 — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 14, 2022

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خط الوسط: سامان قدوس، أحمد نور اللهي، روزبه جشمي، علي كريمي، سعيد عزت اللهي.

كما وفي مركز الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون، علي رضا جهانبخش، كريم أنصاري فرد. وحيد أميري، مهدي ترابي، علي قلي زاده.

كما وتعد المشاركة السادسة لمنتخب إيران في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، والمتوج بلقب آسيا 3 مرات في تاريخه من أصل 15 مشاركة في البطولة القارية.

أحلام تخطي الدور الأول مستمرة منذ 44 عاما منتخب إيران يبدأ مشواره في #مونديال_قطر_2022 #مونديال_الجزيرة #الجزيرة_رياضة pic.twitter.com/CzQg4oosdR — الجزيرة رياضة (@AJASports) November 14, 2022

كما ويصنف منتخب إيران في المركز ال20 على مستوى العالم، وفق أخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

مجموعة منتخب إيران في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وستواجه إيران في أولى مواجهاتها ببطولة كأس العالم 2022، أمام إنجلترا، الإثنين، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد خليفة).

كل العالم يترقب مباراة في كأس العالم في كرة القدم في قطر منتخب إيران🇮🇷 ❌ 🇺🇲 منتخب أميركا يوم الثلاثاء 2022/11/29 pic.twitter.com/p076fdbSBb — دكتور علي (@20yahia1920) November 14, 2022

كما وسيلتقي منتخب إيران في الجولة الثانية أمام ويلز، وستختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ال29 من هذا الشهر، على ملعب ( استاد الثمامة).