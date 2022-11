تشكيلة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الإثنين، عن تشكيلة منتخب إيران النهائية المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وضمت قائمة منتخب إيران المشاركة في مونديال قطر 2022، العديد من النجوم اللامعين في النوادي الأوروبية، كان من أبرزهم مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي، وزميله سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني وغيرهم.

كما وجاءت تشكيلة المدرب البرتغالي كيروش، لقائمة منتخب إيران المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، حسين حسيني، بيام نيازمند، أمير عابدزاده.

دفاع التشكيلة: إحسان حاج صفي، صادق محرمي، ميلاد محمدي، شجاع خليل زاده. حسين كنعاني، مجيد حسيني، أبو الفضل جلالي، رامين رضائيان.

All we are doing,

Is give Dream a chance

(adapted J.Lennon)

As professional players representing the National Team of Iran , as Workers and Builders of Joy, Happiness and Pride, all we are doing is to commit to excellence playing for Iranian fans and supporters.

To the future! pic.twitter.com/x7uampDBX4

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 14, 2022