الإثنين, نوفمبر 14, 2022
الرئيسيةرياضةتشكيلة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022
رياضة

تشكيلة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022

البرتغالي كيروش يعلن قائمة منتخب إيران النهائية في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إيران في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة إيران في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الإثنين، عن تشكيلة منتخب إيران النهائية المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وضمت قائمة منتخب إيران المشاركة في مونديال قطر 2022، العديد من النجوم اللامعين في النوادي الأوروبية، كان من أبرزهم مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي، وزميله سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني وغيرهم.

تشكيلة منتخب إيران في كأس العالم 2022

كما وجاءت تشكيلة المدرب البرتغالي كيروش، لقائمة منتخب إيران المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، على النحو الآتي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، حسين حسيني، بيام نيازمند، أمير عابدزاده.

دفاع التشكيلة: إحسان حاج صفي، صادق محرمي، ميلاد محمدي، شجاع خليل زاده. حسين كنعاني، مجيد حسيني، أبو الفضل جلالي، رامين رضائيان.

- Advertisement -

خط الوسط: سامان قدوس، أحمد نور اللهي، روزبه جشمي، علي كريمي، سعيد عزت اللهي.

كما وفي مركز الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون، علي رضا جهانبخش، كريم أنصاري فرد. وحيد أميري، مهدي ترابي، علي قلي زاده.

كما وتعد المشاركة السادسة لمنتخب إيران في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، والمتوج بلقب آسيا 3 مرات في تاريخه من أصل 15 مشاركة في البطولة القارية.

كما ويصنف منتخب إيران في المركز ال20 على مستوى العالم، وفق أخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

مجموعة منتخب إيران في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وستواجه إيران في أولى مواجهاتها ببطولة كأس العالم 2022، أمام إنجلترا، الإثنين، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد خليفة).

كما وسيلتقي منتخب إيران في الجولة الثانية أمام ويلز، وستختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ال29 من هذا الشهر، على ملعب ( استاد الثمامة).

المصدروطن + صفحة منتخب إيران + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

نجم منتخب المغرب يُحرم من المشاركة في مونديال قطر 2022

رياضة

توقعات صامويل إيتو تثير الجدل بشأن الفائز بلقب كأس العالم 2022

رياضة

عارضة أزياء تُغري حارس المكسيك في كأس العالم 2022 بهذا الوعد

رياضة

معلومة ستدهشك عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

رياضة

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على النايل سات

رياضة

علاقة رونالدو وبنزيما ليست على ما يُرام بعد حديث الأخير عنه

رياضة

وصول كأس العالم 2022 إلى قطر بعد جولة عالمية (شاهد)

رياضة

تعديل جديد يطرأ على تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

رياضة

تعرف على أكثر الدوريات تأثيراً في كأس العالم 2022 قطر

رياضة

سبب استبعاد راموس من مونديال كأس العالم 2022

رياضة

خبر سار لعشاق كرة القدم بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

رياضة

تشكيلة منتخب السعودية الرسمية في مونديال كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مصر: لماذا قررت وزارة الخارجية منح ثلث رواتب السفراء بالجنيه؟

رسميا.. مكتب التحقيقات الفدرالي يفتح تحقيقا في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

تغريدة إسرائيلية عن مونديال قطر تثير جدلا صاخبا.. ما القصة؟

الكشف عن لقاء سري بين وزير الخارجية العُماني ومسؤول إسرائيلي.. ماذا نجم عنه؟!

مصورة عمانية توثق حفرة إذابة عميقة تنبت في باطنها غابة من الأشجار الخضراء

مشهد “الحمامة الساجدة” في الحرم المكي يثير حيرة مواقع التواصل.. ما القصة ؟!

أستراليا تقر أول علاج بالبراز على مستوى العالم.. تعرف على تقنية العلاج وكيف سيتم!

زوجة الرئيس الإندونيسي تسقط عن سلم الطائرة لحظة وصولها لحضور قمة العسرين(شاهد)

عبدالفتاح البرهان يستعرض مهاراته في الرماية ويصيب جميع الأهداف ويوجه رسالة(شاهد)

بسبب تعرضهم للتجسس من قبل مصريين..الشرطة الألمانية تحذر الوفد الألماني في كوب 27

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC