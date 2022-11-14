الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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أمير قطر يدعو محمد السادس لحضور حفل افتتاح كأس العالم.. مصادر تكشف ترتيبات الزيارة!

تم اتخاذ كافة الترتيبات وفي انتظار القرار النهائي

كتب سالم حنفي
أمير قطر و محمد السادس watanserb.com
أمير قطر و محمد السادس
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وطن- كشفت مصادر مغربية مطّلعة، بأن العاهل المغربي محمد السادس تلقى دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقالت المصادر المغربية المطّلعة في تصريحات لموقع “مغرب إنتليجنس” الناطق بالفرنسية، إنه “تم اتخاذ جميع الترتيبات للتحضير لرحلة محتملة للملك إلى قطر”.

في انتظار القرار النهائي

وأوضحت المصادر، أنه “لم يتبق سوى قرار نهائي للملك”، مشيرة إلى أن المغرب منخرط بشكل كبير في تنظيم هذا اللقاء العالمي الكبير لكرة القدم.

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وأكدت المصادر، على أنّه تمّ حشد المئات من الشباب والشابات المغاربة، للمشاركة في تنظيم البطولة (المضيفون، مكاتب التذاكر، الاستقبال، إلخ).

ولفتت المصادر أيضاً، إلى أنّ المغرب مرتبط مع دول أخرى بأمن كأس العالم في قطر، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد وجود عبد اللطيف حموشي، رئيس الشرطة والمخابرات المغربية، في قطر طوال هذا فترة المونديال.

محمد السادس يعتذر عن حضور القمة العربية

ويأتي الحديث عن حضور محتمل للملك المغربي لافتتاح مونديال كأس العالم في قطر، بعد نحو أسبوعين من اعتذاره من حضور القمة العربية، التي استضافتها الجزائر أوائل الشهر الجاري.

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وكان وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة”، قد أعلن قبيل انطلاق أعمال القمة العربية تعذّرَ حضور عاهل البلاد محمد السادس، أعمال القمة العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريطة لقناة “العربية” السعودية، غداةَ إعلان مجلة “جون أفريك” الفرنسية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ملك المغرب سيشارك في قمة الجزائر “إذا توفرت شروط المشاركة”.

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وقال بوريطة: إن “العاهل المغربي أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره”.

وأضاف، أن “إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة”.

وأشار أيضاً، إلى أن “ثلثي الوفد الإعلامي وصل الجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح”.

المصدرموقع مغرب إنتليجنس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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