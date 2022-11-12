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شركة طيران تزيل 6 مقاعد من على الطائرة.. لكي تتمكّن أطول امرأة في العالم من السفر

"شركة طيران تركية تحقّق أمنية أطول امرأة في العالم"

كتب معالي بن عمر
إزالة 6 مقاعد لتحقيق امنية اطول امرأة في العالم watanserb.com
إزالة 6 مقاعد لتحقيق امنية اطول امرأة في العالم
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وطن-حقّقت شركة الخطوط الجوية التركية، أُمنيةَ أطول امرأة في العالم، حيث تم إزالة 6 مقاعد لوضع نقالة للسيدة الشابة، لتتمكّن من السفر لأول مرة في حياتها.

وبحسب تقرير لموقع “ديموتيفاتور” الفرنسي، تبلغ هذه المرأة 25 عامًا، واسمها رميسة جيلجي. وهي تركية الأصل، يبلغ طول الشابة 2.15 مترًا، وهي مُصابة بمتلازمة ويفر، التي تُسبّب تسارع نمو بعض أنسجة الجسم. ناهيذ بأنه عادة ما تسخدم رميسة كرسيًا متحركًا أو مشّاية بسبب هذه المشكلة الصحيّة.

في الحقيقة، بسبب حجمها الكبير، لم تتمكن رميسة من السفر. حتي عندما كانت طفلة، كان حجمها أكبر من أن تتحمّله مقاعد الطائرة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

لن تصدق كيف سافرت أطول امرأة في العالم لأول مرة في حياتها!

تمكنت من الصعود إلى الطائرة

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وعلى الرغم من كل هذا، تحدّت رميسة هذا العائق، واستقلت الطائرة لتقوم بأول رحلة لها، حيث توجهت من اسطنبول إلى سان فرانسيسكو. ولقد أصبحت رحلتها ممكنة بفضل شركة الخطوط الجوية التركية التي أزالت 6 مقاعد من الطائرة لتركيب نقالة لها.

تم وضع رميسة في نقالة لتتمكّن من القيام برحلتها
تم وضع رميسة في نقالة لتتمكّن من القيام برحلتها

كانت الرحلة ممتعة للغاية ومريحة لرميسة، التي ظلّت مستلقية خلال الرحلة التي استمرت 13 ساعة.

وفيهذا السياق قالت رميسة: “كانت رحلتي الأولى، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة. من الآن فصاعدًا، سوف يشرفني ويسعدني أن أسافر إلى أجزاء مختلفة من العالم مع الخطوط الجوية التركية. خالص الشكر لكل من شارك في رحلتي”.

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يُذكر أنه في عام 2014، فازت رميسة بلقب أطول مراهقة في العالم، قبل أن تصبح رسميًا أطول امرأة في العالم في عام 2021.

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ظلّت رميسة نائمة لمدة 13 ساعة في أثناء الرحلة
ظلّت رميسة نائمة لمدة 13 ساعة في أثناء الرحلة

وتجدر الإشارة إلى أن رميسة سافرت إلى كاليفورنيا، في رحلة عمل، والترويج لأحداث غينيس للأرقام القياسية والدفاع عن حقوق المصابين بالأمراض النادرة.

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المصدرديموتيفاتور_ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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