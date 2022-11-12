شركة طيران تزيل 6 مقاعد من على الطائرة.. لكي تتمكّن أطول امرأة في العالم من السفر

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وطن-حقّقت شركة الخطوط الجوية التركية، أُمنيةَ أطول امرأة في العالم، حيث تم إزالة 6 مقاعد لوضع نقالة للسيدة الشابة، لتتمكّن من السفر لأول مرة في حياتها.

وبحسب تقرير لموقع “ديموتيفاتور” الفرنسي، تبلغ هذه المرأة 25 عامًا، واسمها رميسة جيلجي. وهي تركية الأصل، يبلغ طول الشابة 2.15 مترًا، وهي مُصابة بمتلازمة ويفر، التي تُسبّب تسارع نمو بعض أنسجة الجسم. ناهيذ بأنه عادة ما تسخدم رميسة كرسيًا متحركًا أو مشّاية بسبب هذه المشكلة الصحيّة.

في الحقيقة، بسبب حجمها الكبير، لم تتمكن رميسة من السفر. حتي عندما كانت طفلة، كان حجمها أكبر من أن تتحمّله مقاعد الطائرة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

تمكنت من الصعود إلى الطائرة

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وعلى الرغم من كل هذا، تحدّت رميسة هذا العائق، واستقلت الطائرة لتقوم بأول رحلة لها، حيث توجهت من اسطنبول إلى سان فرانسيسكو. ولقد أصبحت رحلتها ممكنة بفضل شركة الخطوط الجوية التركية التي أزالت 6 مقاعد من الطائرة لتركيب نقالة لها.

كانت الرحلة ممتعة للغاية ومريحة لرميسة، التي ظلّت مستلقية خلال الرحلة التي استمرت 13 ساعة.

وفيهذا السياق قالت رميسة: “كانت رحلتي الأولى، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة. من الآن فصاعدًا، سوف يشرفني ويسعدني أن أسافر إلى أجزاء مختلفة من العالم مع الخطوط الجوية التركية. خالص الشكر لكل من شارك في رحلتي”.

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يُذكر أنه في عام 2014، فازت رميسة بلقب أطول مراهقة في العالم، قبل أن تصبح رسميًا أطول امرأة في العالم في عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن رميسة سافرت إلى كاليفورنيا، في رحلة عمل، والترويج لأحداث غينيس للأرقام القياسية والدفاع عن حقوق المصابين بالأمراض النادرة.