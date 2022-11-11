استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- تواجد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، على رأس قائمة تشكيلة السنغال المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر انطلاق مراسمها في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واستدعى المدرب السنغالي أليو سيسيه مواطنه ماني إلى قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة ال22 من مونديال قطر 2022، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية مع فريق بايرن ميونخ (البارفاي)، خرج على إثرها من أرضية ملعب المباراة.

تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

كما وكشف السنغالي سيسيه عن قائمة منتخب السنغال الرسمية، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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حراس المرمى: إدوارد ميندي، أليوني فاتي، بينجورو كمارا.

دفاع التشكيلة: بونا سار، ساليو سيس، خاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسيه، عبده ديالو، يوسف سابالي، عبد الله سيك، فودي بالو توريه.

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خط الوسط: بابي مطر سار، بابي جاي، نامبليس ميندي، إدريسا جانا جاي، مصطفى نامي، مامادو لوم، شيخو كوياتي.

كما وفي مركز الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، بامبا ديانج، كيتا بالدي، حبيب ديالو، بولاي ديا، فامارا ديديهو، مامي بابا ثيام.

مجموعة منتخب السنغال في مونديال كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة قطر وهولندا والإكوادور.

وسيخوض السنغال ( أسود التيرانغا)، أولى المواجهات القوية والصعبة في ذات الوقت. أمام هولندا، الإثنين، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد الثمامة) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

La liste des joueurs en mode téléchargement jusqu’à vendredi 10am heure Dakar…🇸🇳 ❤️‍🔥 #football #senegal pic.twitter.com/inZXX6yfSh — Football Senegal (@FootballSenegal) November 10, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن بدء مراسم انطلاق بطولة كأس العالم 2022 قطر، ستكون في ال20 من الشهر الجاري، كما وستكون ختام البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.