استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

وطن- تواجد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، على رأس قائمة تشكيلة السنغال المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر انطلاق مراسمها في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واستدعى المدرب السنغالي أليو سيسيه مواطنه ماني إلى قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة ال22 من مونديال قطر 2022، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية مع فريق بايرن ميونخ (البارفاي)، خرج على إثرها من أرضية ملعب المباراة.

كما وكشف السنغالي سيسيه عن قائمة منتخب السنغال الرسمية، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراس المرمى: إدوارد ميندي، أليوني فاتي، بينجورو كمارا.

دفاع التشكيلة: بونا سار، ساليو سيس، خاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسيه، عبده ديالو، يوسف سابالي، عبد الله سيك، فودي بالو توريه.

👌🏾 La liste des joueurs pour la Coupe du Monde 2022 ✅ 🇸🇳

.

.

The list of players for the 2022 Qatar World Cup. ✅ 🇸🇳

.

Lista oficial de Senegal ✅ 🇸🇳

.#football #senegal #worldcup #sadiomane #sm10 #worldcup #FIFAWorldCup #list #leaked #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/eyHmvOU1mn

— Football Senegal (@FootballSenegal) November 11, 2022