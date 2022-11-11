الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةرياضةاستدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022
رياضة

استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

أليو سيسيه يستدعي ساديو ماني إلى قائمة السنغال المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 رغم إصابته

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السنغال في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب السنغال في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- تواجد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، على رأس قائمة تشكيلة السنغال المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر انطلاق مراسمها في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واستدعى المدرب السنغالي أليو سيسيه مواطنه ماني إلى قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة ال22 من مونديال قطر 2022، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية مع فريق بايرن ميونخ (البارفاي)، خرج على إثرها من أرضية ملعب المباراة.

تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

كما وكشف السنغالي سيسيه عن قائمة منتخب السنغال الرسمية، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

- Advertisement -

حراس المرمى: إدوارد ميندي، أليوني فاتي، بينجورو كمارا.

دفاع التشكيلة: بونا سار، ساليو سيس، خاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسيه، عبده ديالو، يوسف سابالي، عبد الله سيك، فودي بالو توريه.

- Advertisement -

خط الوسط: بابي مطر سار، بابي جاي، نامبليس ميندي، إدريسا جانا جاي، مصطفى نامي، مامادو لوم، شيخو كوياتي.

كما وفي مركز الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، بامبا ديانج، كيتا بالدي، حبيب ديالو، بولاي ديا، فامارا ديديهو، مامي بابا ثيام.

مجموعة منتخب السنغال في مونديال كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة قطر وهولندا والإكوادور.

وسيخوض السنغال ( أسود التيرانغا)، أولى المواجهات القوية والصعبة في ذات الوقت. أمام هولندا، الإثنين، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد الثمامة) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

ومن الجدير بالذكر، بأن بدء مراسم انطلاق بطولة كأس العالم 2022 قطر، ستكون في ال20 من الشهر الجاري، كما وستكون ختام البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + صفحة منتخب السنغال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

رياضة

بالأرقام.. أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

رياضة

رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

حياتنا

حسن شاكوش سيغني مع “عود البطل” شخصياً في كأس العالم 2022!

رياضة

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

رياضة

طبيعة إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022

رياضة

5 نجوم تُوج بعضهم بالكرة الذهبية لكنهم حرموا من المشاركة في كأس العالم

حياتنا

مفاجأة.. لن تتخيل من سيشارك شاكيرا حفل افتتاح مونديال قطر!

رياضة

قرار قضائي يحسم أمر مشاركة الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022

رياضة

غيابات واستبعادات بالجملة.. تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022

حياتنا

صدق توقعها بـ3 نسخ سابقة.. لعبة تتنبأ ببطل كأس العالم في قطر

الهدهد

صحيفة عبرية تؤكد فتح قنصلية إسرائيلية في قطر خلال المونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

وسط مطالب بالتحول نحو الانجليزية …أرقام صادمة عن واقع التعليم باللغة الفرنسية في المغرب

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

لقاء طفل قطري مع إذاعة عُمانية يثير حماس تركي آل الشيخ وهذه كانت المفاجأة(شاهد)

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

بسبب خطاب للرئيس الاسرائيلي …عبد المجيد تبون بنسحب من مؤتمر المناخ وتفاعل كبير مع موقفه

بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC