الخميس, نوفمبر 10, 2022
الرئيسيةحياتناما هو الشيء الذي كانت تفعله الأميرة ديانا كل يوم للتخلص من...
حياتنا

ما هو الشيء الذي كانت تفعله الأميرة ديانا كل يوم للتخلص من التوتر؟

الاميرة ديانا كانت تعشق السباحة والغطس

كتب ايمان الباجي
ما هو الشيء الذي كانت تفعله الأميرة ديانا كل يوم للتخلص من التوتر؟ watanserb.com
الأميرة ديانا
- Advertisement -

وطن- عندما كانت متزوجة من الأمير تشارلز -الذي أصبح الآن ملكاً- عانت الأميرة الراحلة ديانا من التوتر والقلق الشديد في حياتها الشخصية، فقد كان عليها أن تتكيف باستمرار كعضو في العائلة المالكة البريطانية.

الأميرة ديانا والسباحة

وللتخفيف من التوتر والحفاظ على لياقتها، كانت الأميرة “ديانا تمارس رياضة السباحة كل يوم، حتى عند تنقلها في الخارج.

وقد أشار موقع “yahoo” إلى أن ديانا كانت معروفة في مدرستها بمهاراتها في السباحة والغطس.

الاميرة ديانا
- Advertisement -

بعد أن تزوجت من تشارلز، كانت ديانا تمارس رياضة السباحة بانتظام في قصر باكنغهام، حيث كانت تغادر المنزل في السابعة صباحًا ببدلة رياضية حمراء وتقود السيارة من شقتها في قصر كنسينغتون إلى “قصر باكنغهام” للسباحة هناك لمدة 20 دقيقة.

 كما علمت أطفالها السباحة كذلك.

- Advertisement -

في الواقع، كانت تكرس وقتها لروتين لياقتها البدنية لدرجة أنها تكره أن تفوت حصة السباحة في الصباح الباكر.

خلال الثمانينيات، عندما كانت في منزل ساندرينجهام، وهو مكان لا يوجد فيه حمام سباحة، قادت ديانا سيارتها إلى نادي نايتس هيل الصحي القريب، وغالبًا ما كانت تذهب هناك برفقة سارة فيرغسون، زوجة الأمير أندرو السابقة، لممارسة السباحة والتمارين الرياضية لمدة ساعة.

وعندما كانت تسافر في مهام رسمية، كان مساعدوها دائمًا يرتبون لها مواعيد خاصة للسباحة في حمامات الفنادق.

تأثير الطلاق على طبيعية حياتها

بعد طلاقها في عام 1996، توقفت ديانا عن ممارسة السباحة في قصر باكنغهام.

من جهته، قال أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة:”بعد طلاقها، لم  تعد تشعر ديانا بالراحة إلى الذهاب وممارسة السباحة، كما أنها لم تشعر بالأمان أثناء الذهاب للسباحة في صالة الألعاب الرياضية الخاصة.”

كما قال صديق مقرب للأميرة الراحلة: “كانت هناك لحظات مرت عليها شعرت فيها بالهدوء والسكينة، وأعطتها السباحة السلام الذي كانت تبحث عنه دائمًا، حتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط في اليوم.” 

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

مشروب يتناوله الملك تشارلز كل ليلة “قبل العشاء” وفوائده عظيمة

حياتنا

أشهرها خاتم خطوبتها..نظرة على أجمل مجوهرات الأميرة ديانا (صور)

حياتنا

لماذا حرصت الأميرة ديانا على إبقاء رأسها منخفضا في الأماكن العامة؟

حياتنا

هل الملك تشارلز مثلي الجنس؟ .. الأميرة ديانا ضغطت عليه لممارسة العلاقة فرفض!

حياتنا

لهذا السبب إرتدت الأميرة ديانا ساعتين في يدها (صور)

حياتنا

الملك تشارلز يعلن عن وظيفة خاصة لديه براتب 40 ألف جنيه إسترليني

حياتنا

ربط بين شَعرها وطبقة الأوزون..”تشارلز” طلب من الأميرة “ديانا” طلبا جعلها تصفه بالمجنون!

حياتنا

هل تريد تغيير عطرك؟ هذا هو البديل الذي اختارته الأميرة ديانا

حياتنا

الملك تشارلز الثالث يستسلم لسحر الراقصة سامية جمال في صورة نادرة (شاهد)

حياتنا

الكثيرون يقولون إنه والد الأمير هاري..من هو جيمس هيويت عشيق الأميرة ديانا؟

حياتنا

ما هي الأطعمة التي يرفض الملك تشارلز تناولها؟

حياتنا

التاج..مسلسل يفجر غضباً بحلقات تعرض العلاقة التي كانت تجمع الأمير فيليب وصديقته المفضلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مفتي ليبيا يجيز الخروج على السيسي ويدعو المصريين للإطاحة به (فيديو)

بطل سوري استثنائي يحطم 10 أرقام قياسية لموسوعة “غينيس”

“الإفتاء” تحذر المصريين من التظاهر ضد السيسي غدا 1111: “فتنة”

بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

علاء عبدالفتاح يخضع “لتغذية قسرية” وتكتم شديد على وضعه الصحي

حيل في أندرويد لا يعرفها الكثير من المستخدمون

خبير يكشف 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول

مفاجأة حول سبب وفاة وكيل لاعبين مشهورين بعد سقوطه من شرفة منزله

انسحاب القوات الروسية من الفلوجة.. هل أخطأ بايدن عمدا أو طاله الخرف؟ (شاهد)

لماذا غطت الملكة رانيا العبدالله شعرها بوشاح أثناء زيارة البابا فرانسيس؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC