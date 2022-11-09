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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة ال14 من دوري منافسات (الليغا) الإسبانية لهذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد اليوم watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد اليوم
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره الضيف قادش، الخميس، في منافسات الجولة ال14، قبل فترة التوقف الدولي من أجل تنظيم النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو)، مباراة ريال مدريد ضد قادش، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية وبعض دول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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فيما ستكون تلك المواجهة مع ختام منافسات الأسبوع ال14، بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد قادش

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، أمام نظيره قادش الضيف في منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): أنطونيو رودريجر، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: أويلين تشواميني، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا (توني كروس).

مركز الهجوم: فالفيردي، رودريغو (ماركو أسينسيو)، فينيسيوس جونيور.

معلق مباراة ريال مدريد ضد قادش

وسيُعلّق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، على قناة (beIN SPORTS 1) الرياضية القطرية، المعلّق الرياضي عصام الشوالي.

وكان الفريق الملكي الأبيض قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية أمام رايو فاليكانو، بنتيجة 3-2، في منافسات الدوري الممتاز (الليغا)، وهي الأولى للفريق لهذا الموسم.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل حامل اللقب وصافة ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، خلف غريمه المتصدر برشلونة، بفارق 5 نقاط، برصيد 37 نقطة.

بينما يتذيل الفريق المنافس قادش قائمة جدول الترتيب، في المركز ال19 ما قبل الأخير، برصيد 11 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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