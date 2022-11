الفيديو الذي تسبب باعتقال علاء عبدالفتاح وتنكيل نظام السيسي به (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام، بقضية الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، والذي أثار قادة ومنظمات حقوقية قضيتَه في قمة المناخ الحالية بشرم الشيخ، وتسبّبت بإحراج كبير للنظام المصري.

وسيّطرت “سناء سيف”، شقيقة علاء عبدالفتاح، على أنظارِ العالم أمسِ بأكبر تجمّع صحفي تشهدُه القمة، حيث عرضت قضية شقيقها على الرأي العام، بعد المشادّة التي وقعت مع النائب عمرو درويش، وتسبّبت بفضيحة جديدة للنظام.

وبالتزامن مع هذا الجدل الدائر حول المعتقل السياسي، الذي أعلن إضرابه عن الطعام قبل مدة، وألحقه قبل ثلاثة أيام بإضراب عن الماء -لا يعرف وضعه الصحي حالياً أو تطورات الموقف- أعاد ناشطون تداولَ مقطع قديم لعلاء عبدالفتاح، قالوا، إنه سبب اعتقاله وتنكيل النظام به.

ويظهر في هذا الفيديو، الذي رصدته (وطن)، “عبدالفتاح” في إحدى الاحتجاجات، وهو يهاجم الجيش والشرطة ويسبّهم بألفاظ خارجة، ويسخر منهم.

وقال علاء في ردّه على محاورته بشأن خططه القادمة: “طبعا الجيش والشعب إيد واحدة، وبالتالي دا معناه اننا هنقطع ايد الجيش الثانية.. والداخلية لازم كلنا نساعدهم واحنا هنقتحم مقراتها عشان نوريهم الشغل إزاي.. والقضاء الشامخ برده هندخل عليه نشمخه”، حسب وصفه.

وتحوّلت جميع أنظار العالم منذ أيام إلى الناشطة المصرية سناء سيف، شقيقة “عبدالفتاح”، والتي سيطرت على اهتمام جميع وسائل الإعلام العالمية في “قمة المناخ”، المنعقدة بشرم الشيخ في مصر.

The biggest press gaggle I’ve seen by far at COP27 has been for @sana2 pic.twitter.com/231nMFSkJv

— Siobhán O'Grady (@siobhan_ogrady) November 8, 2022