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الفيديو الذي تسبب باعتقال علاء عبدالفتاح وتنكيل نظام السيسي به (شاهد)

هاجم الجيش والشرطة بشراسة

كتب باسل النجار
علاء عبدالفتاح watanserb.com
الناشط المصري المعتقل لدى السلطات المصرية علاء عبدالفتاح
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وطن– تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام، بقضية الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، والذي أثار قادة ومنظمات حقوقية قضيتَه في قمة المناخ الحالية بشرم الشيخ، وتسبّبت بإحراج كبير للنظام المصري.

علاء عبدالفتاح يضع نظام السيسي في ورطة

وسيّطرت “سناء سيف”، شقيقة علاء عبدالفتاح، على أنظارِ العالم أمسِ بأكبر تجمّع صحفي تشهدُه القمة، حيث عرضت قضية شقيقها على الرأي العام، بعد المشادّة التي وقعت مع النائب عمرو درويش، وتسبّبت بفضيحة جديدة للنظام.

وبالتزامن مع هذا الجدل الدائر حول المعتقل السياسي، الذي أعلن إضرابه عن الطعام قبل مدة، وألحقه قبل ثلاثة أيام بإضراب عن الماء -لا يعرف وضعه الصحي حالياً أو تطورات الموقف- أعاد ناشطون تداولَ مقطع قديم لعلاء عبدالفتاح، قالوا، إنه سبب اعتقاله وتنكيل النظام به.

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ويظهر في هذا الفيديو، الذي رصدته (وطن)، “عبدالفتاح” في إحدى الاحتجاجات، وهو يهاجم الجيش والشرطة ويسبّهم بألفاظ خارجة، ويسخر منهم.

وقال علاء في ردّه على محاورته بشأن خططه القادمة: “طبعا الجيش والشعب إيد واحدة، وبالتالي دا معناه اننا هنقطع ايد الجيش الثانية.. والداخلية لازم كلنا نساعدهم واحنا هنقتحم مقراتها عشان نوريهم الشغل إزاي.. والقضاء الشامخ برده هندخل عليه نشمخه”، حسب وصفه.

سناء سيف وقمة علاء عبدالفتاح

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وتحوّلت جميع أنظار العالم منذ أيام إلى الناشطة المصرية سناء سيف، شقيقة “عبدالفتاح”، والتي سيطرت على اهتمام جميع وسائل الإعلام العالمية في “قمة المناخ”، المنعقدة بشرم الشيخ في مصر.

وتسبّب ذلك بحرج كبير للنظام، وصدمة لرئيسه عبدالفتاح السيسي، حيث لم يكن النظام المصري يتوقّع أنْ تتحول القمة التي أراد من خلالها التغطية على جرائمه، إلى فرصة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وفي محاولات مفضوحة من النظام لإسكات سناء، قاطعَ البرلماني المصري “عمرو درويش” اليوم، شقيقة علاء عبدالفتاح، أثناء كلمتها بمؤتمر صحفي عقدته، مُحاوِلًا منعها من الحديث عن قضية شقيقها المعتقل في سجون السيسي، قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة لطرده من القاعة.

من جانبها، أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضَها البيان الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة علاء عبدالفتاح والدعوة للإفراج عنه.

وزعمت البعثة في بيانها، أنّ مضمون بيان المفوضية يقوّض عن عمد استقلالَ القضاء وسيادة القانون، كحجر زاوية لا غنًى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأنه يستند إلى معلومات مغلوطة وليست من مصادر موثوقة.

واعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، وصْفَ قرار قضائي بأنه “غير عادل” إهانةً غير مقبولة.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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