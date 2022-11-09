“ابن سلمان” يختطف مواطنة أمريكية جديدة بعد أن نصب لها زوجها السعودي فخاً!!

وطن- أكدت مبادرة الحرية، أن السلطات السعودية احتجزت المواطنة الأمريكية “كارلي موريس”، يوم الاثنين، بينما لا يزال مكان ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات مجهولاً، مما يرفع اعتقالها عدد المواطنين الأمريكيين المحتجزين في السعودية إلى ثلاثة على الأقل.

وبحسب المبادرة، فإن موريس وابنتها، وهي أيضًا مواطنة أمريكية، عالقتان في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2019، بسبب قوانين الوصاية الذكورية القمعية في المملكة، حيث تمّ استدراجهما إلى البلاد من قبل زوجها السابق، وهو مواطن سعودي .

وفي 7 نوفمبر 2022، استدعت الشرطة في بريدة موريس، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية ابنتها، ولم يغادر موريس مركز الشرطة قط، في حين ليس من الواضح ما إذا كانت ابنتها قد احتُجزت معها، أم تمّ تسليمها إلى زوجها السابق.

وصلت موريس وابنتها إلى المملكة العربية السعودية، في أغسطس 2019، لما اعتقدوا أنه سيكون إجازة قصيرة للسماح لابنتها بمقابلة عائلة والدها لأول مرة.

الزوج يرفض عودة ابنته مع والدتها

وعلى الرغم من أنّ ابنة موريس كانت تحمل الجنسية الأمريكية فقط وقتَ المغادرة، فقد خضعت فورَ وصولها لقوانين ولاية الرجل السعودية، والتي بموجبها لا يُسمح لها بالخروج من البلاد دون إذن والدها.

وعندما رفض زوج موريس السابق منحَ الإذن لابنتهما بالسفر، بقيت موريس في المملكة العربية السعودية، بينما كانت تبحث عن وسيلة تسمح لهما بمغادرة المملكة معًا.

وبحسب المبادرة، فإنه عندما أصبح وضع موريس أكثر يأسًا، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة من المسؤولين الحكوميين السعوديين والأمريكيين.

استدعاء موريس للتحقيق

وفي 15 سبتمبر/أيلول، أبلغت الشرطة موريس باستدعائها من قبل المدعي العام في القصيم، للتحقيق فيها، حيث أشار الاستدعاء إلى تهمة “الإخلال بالنظام العام”، والتي أصبحت واحدة من أكثر التهم شيوعًا الموجهة ضد الأفراد، الذين يتحدثون بطريقة يُنظر إليها على أنها تنتقد النظام.

ولفتت المبادرة إلى أنّ موريس علمت في 18 سبتمبر/أيلول 2022، أنّ السلطات السعودية فرضت عليها حظرًا من السفر، مما جعلها غير قادرة على الخروج من السعودية، وطالبت بالمساعدة في نداء تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على عدم المساواة التي كانت تواجهها في وضعها.

“موريس” تهاجم السعودية وقوانينها

وفي بيان نشرته على حسابها على تويتر، كتبت كارلي: “أحذر بشدة جميع النساء والأطفال من السفر إلى … [المملكة العربية السعودية] لمنع المصير نفسه الذي أواجهه. سيتم تجريدك من كرامتك وشرفك وحقوقك … سيتم إلقاء اللوم عليك وتجريمك … في حالتي ، فإن الجناة يمشون بحرية ، بينما يتم تجريمي … هذا ليس عني أو عن طفلي وحدي. هذا لمساعدة جميع النساء الأخريات الموجودات في مواقف مماثلة ، وأولئك الذين قد يقعون ضحية لها في المستقبل للأسف. نأمل أن نتمكن من منع هذا”، إلا ان حساب “موريس” على “تويتر” تم مسحه، الإثنين، بعد دخولها مركز الشرطة”.

“لا يمكن أن يكون تدهور المملكة العربية السعودية المستمر في إصلاح حقوق الإنسان أوضح مما هو عليه اليوم. يبدو أنّ الاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، والإساءة، وإهمال الأطفال، وحتى القتل، هي جرائم ليس لدى النظام مشكلة في تجاهلها. وبدلاً من ذلك، فإن الضحايا الذين يطلبون المساعدة علنًا يُعتبرون مجرمين. كارلي ضحية وليست مجرمة. أولاً ، كانت كارلي وابنتها ضحيتين لزوجها السابق. وقالت بيثاني الحيدري ، مديرة الحالة السعودية في مبادرة الحرية: “الآن ، هم أيضًا ضحايا للنظام الذي يواصل تمكين الرجال وتشجيعهم على ارتكاب مثل هذه الفظائع ضد النساء والأطفال”.

ثلاثة أمريكيين معتقلين حالياً بالسعودية

من جانبها، قالت أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية: “إن اعتقال موريس يعني أننا على علم الآن بوجود ثلاثة أمريكيين خلف القضبان في المملكة العربية السعودية ، وهذه إشارة أخرى على أن السعودية ببساطة لا تقدر الولايات المتحدة كحليف”.

وأضافت: “قبل أن نسمع أي إشارة أخرى إلى الشراكة الاستراتيجية السعودية ، نحتاج إلى رؤية نهاية لإساءة معاملة المواطنين الأمريكيين. نحن بحاجة إلى أن نرى نهاية لإساءة معاملة النساء والأطفال الذين يكمن جريمتهم الوحيدة في جنسهم”.

وأوضحت، أنه “باستخدام المؤشر المعلن في الأمر التنفيذي الصادر في يوليو / تموز 2022، يجب على إدارة بايدن التحرك بسرعة لتصنيف المملكة العربية السعودية كدولة يتعرض فيها المسافرون الأمريكيون لخطر متزايد من الاحتجاز غير المشروع”.