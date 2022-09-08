لحظة قتل شرطي فرنسي لشاب تونسي من المسافة صفر!! (فيديو)

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وطن – نشرت وسائل إعلام غربية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شرطي فرنسي بقتل شاب ثلاثيني من أصل تونسي بمدينة نيس الفرنسية بعد إطلاق النار عليه عقب رفضه التوقف للتفتيش.

Un policier contractuel de 23 ans a tué un homme dans sa voiture mercredi à Nice. Selon lui, le véhicule lui fonçait dessus ce qui l'a obligé à faire usage de son arme. Une vidéo d'un témoin prouve une version différente. pic.twitter.com/gttwjWcwW6 — Loopsider (@Loopsidernews) September 8, 2022

وقال أنتوني بوري، النائب الأول لرئيس بلدية نيس، في تغريدة على تويتر إن الشخص القتيل بالرصاص لم يكن لديه رخصة قيادة واصطدم بالضباط عند مخرج ممر سريع.

Face à ces délinquants, je serai toujours du côté de ceux qui portent l’uniforme et qui défendent le pays et la nation 🇫🇷 pic.twitter.com/l6DeurGa2r — Anthony Borré (@anthony_borre) September 7, 2022

ووفقا لما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد قدم مستشار المدينة كريستيان إستروزي “دعمه الكامل للعملاء الذين يواجهون رفض الامتثال في شارع هنري ماتيس. في مواجهة سائق دهسهم عمداً ، اضطروا إلى استخدام سلاحهم لتحييده. ”

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وتم رصد الرجل، وهو تونسي الجنسية ، من قبل لواء سلامة الطرق ، “متعرجًا بشكل خطير” على ممر ماتيس ، الطريق السريع الذي يتجاوز نيس ، وفقًا لمديرية الأمن العام (DDSP).

وبحسب الصحيفة، فقد أشارت الشرطة إلى السائق ليتبعهم ، لكن السيارة تسارعت واتخذت طريق الخروج. “عالقة في تدفق حركة المرور” ، حيث كان من الممكن أن تستدير السيارة الهاربة لتجد نفسها في مواجهة سيارة الشرطة ، التي كان من الممكن أن تصطدم بها “عدة مرات”.

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وذكر مصدر آخر في الشرطة أن أحد رجال الشرطة، على الطريق، أطلق النار “مرة واحدة”. وتوفي السائق في مكان الحادث رغم محاولات إنعاشه.