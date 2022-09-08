الخميس, سبتمبر 8, 2022
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الهدهد

لحظة قتل شرطي فرنسي لشاب تونسي من المسافة صفر!! (فيديو)

كتب سالم حنفي
شرطي فرنسي يقتل تونسي watanserb.com
شرطي فرنسي يقتل تونسيا في نيس الفرنسية
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وطن – نشرت وسائل إعلام غربية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شرطي فرنسي بقتل شاب ثلاثيني من أصل تونسي بمدينة نيس الفرنسية بعد إطلاق النار عليه عقب رفضه التوقف للتفتيش.

وقال أنتوني بوري، النائب الأول لرئيس بلدية نيس، في تغريدة على تويتر إن الشخص القتيل بالرصاص لم يكن لديه رخصة قيادة واصطدم بالضباط عند مخرج ممر سريع.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد قدم مستشار المدينة كريستيان إستروزي “دعمه الكامل للعملاء الذين يواجهون رفض الامتثال في شارع هنري ماتيس. في مواجهة سائق دهسهم عمداً ، اضطروا إلى استخدام سلاحهم لتحييده. ”

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وتم رصد الرجل، وهو تونسي الجنسية ، من قبل لواء سلامة الطرق ، “متعرجًا بشكل خطير” على ممر ماتيس ، الطريق السريع الذي يتجاوز نيس ، وفقًا لمديرية الأمن العام (DDSP).

وبحسب الصحيفة، فقد أشارت الشرطة إلى السائق ليتبعهم ، لكن السيارة تسارعت واتخذت طريق الخروج. “عالقة في تدفق حركة المرور” ، حيث كان من الممكن أن تستدير السيارة الهاربة لتجد نفسها في مواجهة سيارة الشرطة ، التي كان من الممكن أن تصطدم بها “عدة مرات”.

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وذكر مصدر آخر في الشرطة أن أحد رجال الشرطة، على الطريق، أطلق النار “مرة واحدة”. وتوفي السائق في مكان الحادث رغم محاولات إنعاشه.

المصدرليبراسيون + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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