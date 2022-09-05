مهارات المستقبل: لتكون ناجحًا 3 أشياء يجب عليك إتقانها في العمل وفقًا لبيل غيتس

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وطن-أدى عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي ونقص الوظائف التي ينبغي أن تتكيف مع الظروف المعيشية الحالية إلى تساؤل الكثيرين عن المهارات المطلوبة، التي ستفتح المزيد من الأبواب والآفاق في المستقبل. وبهذه الطريقة، يسعى الشباب إلى الاستعداد لسوق تنافسية ومتخصصة بشكل متزايد.

ويبدو أن بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة ميكروسوفت Microsoft، لديه فكرة واضحة عن مهارات المستقبل والملفات الشخصية الأكثر إثارة للاهتمام للنجاح في العمل بالإضافة إلى القطاعات الأكثر طلبًا في العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة “أوك دياريو” لإسبانية.

3 مجالات ستكون أكثر طلبًا النجاح في العمل

بالإضافة إلى توصيات العديد من الخبراء حول العالم نصح بيل غيتس، السكان بالاستعداد لأزمة اقتصادية تبدو وشيكة في السياق الاقتصادي العالمي اليوم، حبث هناك عدة عوامل، مثل عواقب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، التي تسببت في مستقبل قاتم اقتصاديًا في شتى أرجاء العالم.

بالنظر إلى هذا الوضع المعقد الذي قد يواجهه الاقتصاد في الأشهر المقبلة، من الضروري دراسة سوق العمل ومعرفة كيف سيتطور.

وبالتالي، يمكن للعمال الحاليين تحسين ملفاتهم الشخصية لتكون فرص العمل في المستقبل أفضل. وفيما يلي كشف غيتس عن الوظائف الثلاث الأكثر طلبًا في المستقبل وفي السنوات القليلة القادمة.

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لم يتحدث بيل غيتس عن مهارات محددة عند الموظفين، لكنه حدد ثلاثة قطاعات يمكن أن تبرز بشكل مهم في سياق الظروف الحالية والتي ستتطلب يد عاملة وموظفين في هذه المجالات بالتحديد. والقطاعات الرئيسية، وفقًا له كالآتي: العلوم والهندسة والاقتصاد.

ستكون هذه الملفات الشخصية المهيمنة والمطلوبة أكثر في غضون سنوات قليلة، فضلاً عن أنها المجالات التي ستسهل على المختصين فيها العثور على وظيفة، لأنها ستكون الأكثر طلبًا بسبب المهارات المتعلقة بها.

العلوم والهندسة والاقتصاد: عوامل التغيير

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هذا ليس بالأمر الجديد، ففي عام 2016 أجرى بيل غيتس مقابلة مع المحرر التنفيذي لـموقع LinkedIn، دانيال روث وذكر فيها أن العمال الذين سيهيمنون على هذه القطاعات سيكونون “وكلاء التغيير في جميع المؤسسات”.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، هذه الملفات الشخصية ليست مثيرة للاهتمام فقط، بل إن معرفة اختصاصات كل مجال بما يستجيب لطريقة تفكير العالم وتحديد الوظائف وخصائصها، هو ما يجده غيتس مثيرًا للاهتمام.

ولهذا السبب، أراد أن يوضح أنه ليس كل من سينجح في الوظيفة في المستقبل يجب أن يكون مهندسًا أو عالمًا أو اقتصاديًا، ولكن سيكون من المفيد فهم الوظائف السائدة في تلك المجالات والحفاظ على التدريب المتعلق بها.

وفي الحقيقة، إن معرفة وظائف عمل هذه القطاعات والأهداف، ستكون بالفعل خطوة كبيرة لتحسين القدرة على العثور على عمل في المستقبل. وعلّق بيل في هذا السياق قائلاً: “ليس عليك أن تكون خبيرًا، على سبيل المثال، في البرمجة أو في الكيمياء ولكن امتلاك القدرة على التفكير مثل هؤلاء الخبراء سيساعدك بشكل كبير”.

وختامًا، يمكن أن يكون الحصول على ملف تعريف أكثر تخصصًا ومراقبة التغييرات في هذه القطاعات وصقل مهاراتك كموظف، من المقاييس الضرورية للغاية في هذا العصر، لتحقيق نجاح أكبر في العمل. كانت هذه القطاعات نقطة اهتمام العديد من الخبراء، لأنها ضرورية في سياق تكنولوجي ومتقدم علميًا بشكل متزايد.