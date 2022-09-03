السبت, سبتمبر 3, 2022
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ما الذي يجذبك أولاً في الصورة؟ إجابتك تكشف ألغازًا كثيرةً عن شخصيتك

كتب معالي بن عمر
ما تراه من الوهلة الأولى يكشف لغر شخصيتك watanserb.com
ما تراه من الوهلة الأولى يكشف لغر شخصيتك
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وطن-في كثير من الأحيان، تكون صورة واحدة كافية لتتعرّف على طريقة تفكيرك وكيف تشعر وكيف تتصرف؟ خاصة عندما يتعلق الأمر بالصور التي تحتوي على أشكال مختلفة، فمن خلالها قد يرى الشخص العديد من الأشخاص والأشكال، لكن أول ما يلاحظه في الصورة هو الذي يصنع الفرق حقًا، وهذا من شأنه أن يكشف عن شخصيتك.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، ما كشفته الصورة عن شخصيتك:

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إذا رأيت الزوجين من الوهلة الأولى في الصورة:

إذا كان أول ما لاحظته في هذه الصورة هو الزوجان، فيمكننا القول إن لديك شخصية مغامرةً للغاية وشغفًا بالحياة. أنت تحب نفسك، وهذا جزء حيوي من رفاهيتك وبفضل شغفك تواجه كل شيء بطريقة إيجابية، وهذا ما يجعلك محبوبًا بشكل خاص من قبل من حولك، بحسب ترجمة “وطن“.

إذا كان هناك شخص لا يحبك، فقد تنسى أحيانًا السيطرة عليه بسبب غطرستك. أنت مخلص جدًا والعلاقات التي تبنيها مبنية على أسس متينة، لذلك تصمد علاقاتك أمام اختبار الزمن. عليك فقط أن تكون أكثر حرصًا على عدم المبالغة في علاقتك مع لآخرين، حيث يوجد الكثير ممن يرفضون شخصيتك.

ما تراه أولاََ في هذه الصورة يحدد ما تسعى إليه في علاقة عاطفية

إذا كان أول شيء رأيته هو الغابة

إذا رأيت الفروع والأشجار أولاً، فأنت شخص يتمتع بشخصية منفتحة للغاية تمكن من التوفيق بين الحياة الشخصية والعملية والعائلية بنجاح كبير. باختصار، لقد وجدت السر في جعل حياتك اليومية ممتعة وذات مغزى. علاوة على ذلك أنت تتمتع بشخصية دبلوماسية وتتعامل مع المواقف الصعبة بمهارة كبيرة.

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بالنسبة إلى عيوبك، فإن أكثر ما يبرز هو مزاجك السيئ. يمكن للتقلبات الغريبة في مزاجك أن تتعب أولئك المقربين منك.

شكل قدمك يكشف عن أشياء مدهشة في شخصيتك (صور)

إذا كان أول شيء رأيته هو الطفل

إذا رأيت الطفل في الصورة منذ الوهلة الأولى، فهذا يعني أنك شخص متحفظ للغاية، ولن تحرم أي شخص أبدًا من مساعدتك. أنت تتعاطف بسهولة وتحاول أن تضع نفسك في مكان الشخص الآخر لتتفهمه.

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أنت شخص مبتسم وأنيق وتجذب صراحتك اهتمام من حولك. ربما يكون أخطر عيب لديك هو أنك عنيد ولا تغير رأيك بسهولة. وفي الواقع، في بعض الأحيان تحاول فرضها على المقربين منك.

في هذه اللحظات من حياتك، تكون الأولوية لعائلتك والتي من أجلها قد تضحي بنفسك لإرضائهم. لكن لا تنس أن تعتني بنفسك أيضًا!

ليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة البصرية!

المصدرفيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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