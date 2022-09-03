السبت, سبتمبر 3, 2022
الرئيسيةالهدهداشتباك حاد بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي.. اتهامات متبادلة بين الخيانة والعمالة!
الهدهد

اشتباك حاد بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي.. اتهامات متبادلة بين الخيانة والعمالة!

كتب سالم حنفي
فيصل القاسم وحفيظ دراجي watanserb.com
فيصل القاسم وحفيظ دراجي
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، والإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي.

وكان “القاسم” قد هاجم الجزائر وسخر منها على إثر استضافتها للقمة العربية المقبلة في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، قائلا:” نظام يتآمر مع اثيوبيا ضد مصر نظام يتحالف مع ايران ضد العرب نظام يعادي جاره العربي المغرب ثم قال شو قال: يريد لم شمل العرب في قمة عربية تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح”.

من جانبه، رد “دراجي” في تغريدة له عبر “تويتر” مضمنا إياها صورة من تغريدة “القاسم”، قائلا:” المهم أننا لا نخون، و لا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا”.

وأضاف قائلا:”الجزائر لم تقل بأنها ستلم شمل العرب، لأنه لن يلملم، في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات و المهلوسات، وتزايد حجم التطبيع مع كيان يسعى إلى منع عقد القمة في الجزائر باستعمال عملائه.”

- Advertisement -

ليرد القاسم في تغريدة حملت إسقاطا على تغريدة “دراجي” متسائلا:”هل يمكن ان تكون عميلاً لفرنسا ومناصراً لفلسطين؟”.

“جار السوء يصبح مؤمناً ويمسي كافراً”.. هل قصد حفيظ دراجي ملك المغرب؟

- Advertisement -

وأتبعها بتغريدة أخرى مباشرة ردا على الاتهام بالتخوين، قائلا:” صار عندي قناعة تامة بأن الذين يوزعون تهمة الخيانة وشهادات الشرف والوطنية على الآخرين هم أصلاً بلا شرف ولا وطنية، فلطالما باعنا هؤلاء المنافقون على مدى عقود شعارات وطنية فاكتشفنا متأخرين أنهم مجرد ثلة من العملاء والخونة والسماسرة وبائعي الأوطان.”

يشار إلى ان هجوم فيصل القاسم على الجزائر، تزامن مع الترويج لأخبار مفادها تأجيل رابع للقمة، نظراً للأوضاع السياسية الراهنة بين بعض الحكومات العربية.

محاولات لتأجيل القمة العربية في الجزائر

وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لموقع “العربي الجديد” عن توافق مصري خليجي على عدم عقد القمة العربية المقررة في نوفمبر/تشرين أول المقبل في الجزائر.

وقال مصدر دبلوماسي مصري بأن دول الخليج مترددة حول انعقاد القمة في موعدها بسبب التقارب الجزائري مع إيران في الفترة الماضية، على الرغم من التوترات المشتعلة بين طهران وبعض العواصم الخليجية.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري آخر بوجود حالة من الجفاء بين مصر والجزائر بعد إصرار الاخيرة على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا.

التقارب الجزائري الإثيوبي يزعج مصر

وأشار المصدر الدبلوماسي الذي تحدث لموقع “العربي الجديد” إلى أن الجزائر “وقعت أخيراً مجموعة من الاتفاقيات مع إثيوبيا، اعتبرتها القيادة السياسية المصرية بمثابة عدم مراعاة لأبعاد العلاقات بين البلدين، في وقت كانت مصر بدأت في تجاوز خطوة استبعادها من التحالف الأفريقي الذي أدت الجزائر دوراً بارزاً في تأسيسه، والمعروف بـ(جي 4)، والذي يضم جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والجزائر، ونيجيريا”.

إعلامي جزائري يحرج فيصل القاسم بعد سخريته من تيار المقاومة!

المصدرتويتر، موقع العربي الجديد، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

الجزائر تعتقل الشيخ علي بن حاج بسبب هذا الفيديو الصادم! (شاهد)

الهدهد

توجه مصري – خليجي لعدم عقد القمة العربية.. مصادر تكشف أسباب الغضب من الجزائر

الهدهد

محي الدين يحياوي بطل جزائري مُهدد بالشلل.. هل يُنقذ قبل فوات الأوان؟

الهدهد

جزائري بعنابة قتل أولاده الثلاثة وذبح زوجته ثم قفز من الطابق الرابع

الهدهد

“ماكرون ركع أمام الجزائر وأهان باريس”.. تصريحات نائب فرنسي تُثير جدلاً

الهدهد

المرزوقي يحذر من سيناريو مدمر للجزائر والمغرب ويكشف عن حل وحيد أمام الصحراويين

الهدهد

زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر تُعيدها من جديد إلى الساحة الدولية

الهدهد

ماكرون للجزائريين في إشارة لجرائم الاستعمار: “لم نختر الماضي، بل ورثناه”

الهدهد

هتافات الجزائريين تُحرج ماكرون في وهران وتستفز حراسته (فيديو)

الهدهد

صحيفة إسبانية تُفجّر مفاجأة حول سبب زيارة ماكرون إلى الجزائر

الهدهد

صحفي بريطاني صُدِم بعد تعقّب حاسوبه المسروق.. ما علاقة الجزائر؟

الهدهد

لماذا ألغى كبير حاخامات اليهود في فرنسا زيارته للجزائر برفقة “ماكرون” في آخر لحظة؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مباراة ريال مدريد وبتيس في الدوري الإسباني (البث المباشر)

 جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة في فينيسيا وسعرها خرافي! (شاهد)

تقرير صادم لـ”CNN”: السعودية أصبحت عاصمة للمخدرات في الشرق الأوسط!

برشلونة خارج اللعبة .. عقوبات صارمة على 8 أندية بسبب قانون اللعب النظيف

مصرية تستنجد من زوجها: “عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته”

جوى إستانبولي.. تفاصيل صادمة تفضح تدخل أسماء الأسد للسيطرة على القضية خشية الفضيحة!(شاهد)

ما الذي يجذبك أولاً في الصورة؟ إجابتك تكشف ألغازًا كثيرةً عن شخصيتك

قبر عمر الشريف وحفيدته في خطر.. هذا ما لاحظه عالم آثار واتصل بعائلته فوراً!

ذكى الحراحشة.. طالبة أردنية تصبح حديث الأردنيين ووزارة التعليم العالي تحقق أمنيتها(شاهد)

تشيلسي يكسر الرقم العالمي في سُوق الانتقالات .. كم قيمة صفقاته؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC