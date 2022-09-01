الخميس, سبتمبر 1, 2022
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حياتنا

جورج الراسي وزينة المرعبي.. مفاجأة صادمة حول علاقتهما بالأدلة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورج الراسي وزينة المرعبي.. مفاجأة صادمة حول علاقتهما بالأدلة! watanserb.com
جورج الراسي وزينة المرعبي
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وطن– فجرت عارضة الأزياء اللبنانية، جويل حاتم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول طليقها الفنان اللبناني الراجل جورج الراسي.

كانا سيتزوجان

وقالت جويل حاتم في تصريحات مصورة: “أنا سمعت من إعلامية ما بدي سميها، وأنا متأكدة من كلامي، إنه جورج كان بده يتزوج زينة. وكان في علاقة حب بينهما، وأنا ما عندي مشكلة، وحياة ابني، يمكن لأنه عندي حدا برا لبنان”.

وكشفت جويل أن حبيبها يسكن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت ستسافر له مع طفلها “جو”.

وأكدت طليقة جورج الراسي، إنها تمتلك أدلة تثبت أن الفنان الراحل جمعته علاقة عاطفية مع السيدة زينة المرعبي. وأردفت: “أنا كان بدي ارتاح.. إذا هو اتزوج أنا كمان اتزوج، كرمال قصة الولد، وفلّ على أميركا“.

لست مغرمة به

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وحول شعورها اتجاه جورج الراسي، قالت جويل: “حب حياتي كان، بس مش مغرومة فيه.. بحبك لأنك أعطيتني جو، أحلى شي بحياتي”.

وقال جويل إن ابنهما ”جو“ تلقى خبر وفاة والده من خلال تصفحه لمنصات التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت جويل أنها اضطرت حينها لإخبار طفلها بحقيقة الأمر. مردفة: “قلتله إنت عندك ملاك في السّما، بشوفك طول الوقت”.

“أنا أم الصبي بس”

وأكدت عارضة الأزياء اللبنانية أن والدها جو حاتم، حضر مراسم ما قبل دفن جورج الراسي.

وبررت جويل عدم حضورها قائلة: “أنا ما كنت بالدفن، لإني ما بدي شوف جورج ميت. وبكل صراحة وشفافية، ما بدي كون شخصية عامة، وما بدي إعمل بروبجندا، أنا طليقته لجورج من 7 سنين على الأوراق”.

وأشارت جويل إلى أنها فضلت عدم التواجد أمام عدسات الكاميرات، وبين النجوم الحاضرين في العزاء .لأنها تعتبر نفسها خارج دائرة العائلة.

وتابعت: “أنا أن الصبي بس، وحسيت إني أفضل شوف العيلة وجها لوجه، وما اللي وجود اقعد مع الفنانين والفنانات، مع احترامي الهم. ما بدي غطي على بيت الراسي، قوم انهار مثلاً، وأعملهم مصيبة، مش ناقصهم“.

كما أكدت جويل أنها حاولت التواصل مع الفنانة نادين الراسي، لتقديم واجب العزاء برحيل شقيقها.

وأردفت: “ما معي رقمها الجديد، واحنا مش أصحاب، بس أكيد بدي عزيها بخيها، وما قدرت أوصلها”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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