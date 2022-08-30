زوجة ملك إسبانيا الملكة ليتيزيا تعاني من مرض مزمن يمنعها من انتعال الكعب العالي

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وطن-بحسب ما أوردته صحيفة الباييس الإسبانية، فإن الملكة تعاني من مرض آلام مشط القدم المزمن، لاسيما في إحدى قدميها، ما يسبب لها الألم والالتهاب.

وفي الحقيقة، لم نلاحظ أن الملكة ليتيزيا ارتدت الكعب العالي، لاسيما في هذا العام. والآن عرفنا السبب الذي دفعها على الأرجح إلى اللجوء إلى الأحذية الأكثر راحة، مثل الصنادل المسطحة أو الأحذية الرياضية، والتي اعتمدتها بكثافة هذا الصيف. وهذا ما يؤكّد أن زوجة فيليب السادس الملكة ليتيزيا تعاني من آلام مشط القدم، وهي إصابة تسبب التهابًا وألمًا في باطن القدم.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، كشف الصحفي خيسوس رودريغيز عن ذلك في تقرير لصحيفة “El País Semanal” نهاية هذا الأسبوع، بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، حيث أشار إلى أنها “تعاني من ألم مستمر في قدماه بسبب ألم مشط القدم المزمن نتيجة الاستخدام المفرط للأحذية عالية الكعب التي أصبحت تكرهها”.

وفي الواقع، إنه مرض يثير الدهشة ومفاجئ، فالملكة امرأة ترتدي الكعب العالي بصفة دائمة في مناسباتها العامة والخاصة، حيث بلغ ارتفاعها بضعة سنتيمترات لتكون على نفس مستوى طول زوجها طويل القامة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تؤدي هذه المشكلة إلى ألم في مشط القدم(Metatarsalgia): وهو ألم ينتج بسبب وجود التهاب في منطقة باطن القدم التي تقع بين أصابع القدم وتقوّس القدم. وهذه الحالة الصحية، عانت منها الملكة في صمت في السنوات الأخيرة، خاصة في إحدى قدميها.

هذا وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الملكة ارتدت في كل الزيارات الرسمية والمحافل الوطنية وحتى عند خروجها مع زوجها وبناتها حذاءً مريحًا أو صندل مسطح لماركات عالمية.

لكن كيف يمكن معالجة هذا الألم في مشط القدم؟

لا توجد حلول معجزة، لكنها هناك طرق تساعد على الراحة، منها وضع الثلج على المنطقة المصابة وتناول مسكن للألم وارتداء وسائد مشط القدم أو دعامات للتقوس، وبالطبع ارتداء أحذية مناسبة. ومن المعروف أن الملكة تهتم كثيرًا بنفسها، سواء من حيث الطعام أو عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض والذي لا ينطوي على أي خطورة، لا يوصى بالركض أو القفز، وارتداء الأحذية الضيقة للغاية التي من شأنها أن تضغط على الأصابع.

وعلى وجه التحديد، فإن العديد من المصابين بهذا المرض هم من العدائين لمسافات طويلة، لأن الجزء الأمامي من القدم يمتص الصدمات الكبيرة عند الجري.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المحتمل أن استخدام الملكة ليتيزيا المستمر للأحذية ذات الكعب العالي والأحذية المدببة الضيقة لسنوات قد تسبب في حدوث هذه المشكلة. وهي مشكلة تحاول الملكة علاجها باستخدام أحذية مريحة تمنحها قدميها المؤلمتين قليلًا من الراحة.

في المقابل، لم نشاهد الملكة الأنيقة تعرج، لكن ألم مشط القدم يمكن أن يؤثر على المريض إلى هذا الحد.

وعلى الرغم من أنها مشكلة شائعة جدًا وتعاني منها العديد من النساء اللواتي يستخدمن هذا النوع من الأحذية بشكل متكرر ، فإنه بل شك يسبب ألمًا حادًا في المنطقة الأمامية أو الأخمصية من القدم على طول المدى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التورم الذي سيظهر بسبب تضخم منطقة الجانب الإنسي للساق. كما يمكن أيضًا أن ينجر عنه ألم في منطقة باطن القدم وهي مشكلة بلا شك أكثر شيوعًا.