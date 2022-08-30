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زوجة ملك إسبانيا الملكة ليتيزيا تعاني من مرض مزمن يمنعها من انتعال الكعب العالي

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الملكة الإسبانية ليتيزيا watanserb.com
الملكة الإسبانية ليتيزيا
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وطن-بحسب ما أوردته صحيفة الباييس الإسبانية، فإن الملكة تعاني من مرض آلام مشط القدم المزمن، لاسيما  في إحدى قدميها، ما يسبب لها الألم والالتهاب.

وفي الحقيقة، لم نلاحظ أن الملكة ليتيزيا ارتدت الكعب العالي، لاسيما في هذا العام. والآن عرفنا السبب الذي دفعها على الأرجح إلى اللجوء إلى الأحذية الأكثر راحة، مثل الصنادل المسطحة أو الأحذية الرياضية، والتي اعتمدتها بكثافة هذا الصيف. وهذا ما يؤكّد أن زوجة فيليب السادس الملكة ليتيزيا تعاني من آلام مشط القدم، وهي إصابة تسبب التهابًا وألمًا في باطن القدم.

الملكة ليتيزيا ترتدي فستان من العلامة التجارية ماريا دي لا أوردن في بالما.
الملكة ليتيزيا ترتدي فستان من العلامة التجارية ماريا دي لا أوردن في بالما.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، كشف الصحفي خيسوس رودريغيز عن ذلك في تقرير لصحيفة “El País Semanal” نهاية هذا الأسبوع، بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، حيث أشار إلى أنها “تعاني من ألم مستمر في قدماه بسبب ألم مشط القدم المزمن نتيجة الاستخدام المفرط للأحذية عالية الكعب التي أصبحت تكرهها”.

وفي الواقع، إنه مرض يثير الدهشة ومفاجئ، فالملكة امرأة ترتدي الكعب العالي بصفة دائمة في مناسباتها العامة والخاصة، حيث بلغ ارتفاعها بضعة سنتيمترات لتكون على نفس مستوى طول زوجها طويل القامة.

بالصور| رغم أنّها زوجة ملك إسبانيا .. الملكة “ليتيزيا” تكرر نفس التصرّف في عدّة مناسبات!

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تؤدي هذه المشكلة إلى ألم في مشط القدم(Metatarsalgia): وهو ألم ينتج بسبب وجود التهاب في منطقة باطن القدم التي تقع بين أصابع القدم وتقوّس القدم. وهذه الحالة الصحية، عانت منها الملكة في صمت في السنوات الأخيرة، خاصة في إحدى قدميها.

هذا وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الملكة ارتدت في كل الزيارات الرسمية والمحافل الوطنية وحتى عند خروجها مع زوجها وبناتها حذاءً مريحًا أو صندل مسطح لماركات عالمية.

مشاكل في القدم تعاني منها ليتيزيا تمنعها من ارتداء الكعب العالي
مشاكل في القدم تعاني منها ليتيزيا تمنعها من ارتداء الكعب العالي

لكن كيف يمكن معالجة هذا الألم في مشط القدم؟

لا توجد حلول معجزة، لكنها هناك طرق تساعد على الراحة، منها وضع الثلج على المنطقة المصابة وتناول مسكن للألم وارتداء وسائد مشط القدم أو دعامات للتقوس، وبالطبع ارتداء أحذية مناسبة. ومن المعروف أن الملكة تهتم كثيرًا بنفسها، سواء من حيث الطعام أو عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض والذي لا ينطوي على أي خطورة، لا يوصى بالركض أو القفز، وارتداء الأحذية الضيقة للغاية التي من شأنها أن تضغط على الأصابع.

وعلى وجه التحديد، فإن العديد من المصابين بهذا المرض هم من العدائين لمسافات طويلة، لأن الجزء الأمامي من القدم يمتص الصدمات الكبيرة عند الجري.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المحتمل أن استخدام  الملكة ليتيزيا المستمر للأحذية ذات الكعب العالي والأحذية المدببة الضيقة لسنوات قد تسبب في حدوث هذه المشكلة. وهي مشكلة تحاول الملكة علاجها باستخدام أحذية مريحة تمنحها قدميها المؤلمتين قليلًا من الراحة.

في المقابل، لم نشاهد الملكة الأنيقة تعرج، لكن ألم مشط القدم يمكن أن يؤثر على المريض إلى هذا الحد.

ملكة إسبانيا ليتيزيا watanserb.com
ملكة إسبانيا ليتيزيا

وعلى الرغم من أنها مشكلة شائعة جدًا وتعاني منها العديد من النساء اللواتي يستخدمن هذا النوع من الأحذية بشكل متكرر ، فإنه بل شك يسبب ألمًا حادًا في المنطقة الأمامية أو الأخمصية من القدم على طول المدى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التورم الذي سيظهر بسبب تضخم منطقة الجانب الإنسي للساق. كما يمكن أيضًا أن ينجر عنه ألم في منطقة باطن القدم وهي مشكلة بلا شك أكثر شيوعًا.

المصدرالكونفيدنسيال-فانيتاس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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