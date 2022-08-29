موعد زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف كشفته الملكة رانيا (فيديو)

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وطن – كشفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، عن موعد زفاف نجلها ولي العهد الأمير الحسين، على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، خلال تصريحات حديثة لها.

الملكة رانيا تكشف موعد زفاف نجلها الحسين

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا“، تناولت الملكة رانيا، الاثنين، مأدبة غداء، مع شباب مؤسسة “شباب42” في مطعم “بيت الخروب” بمأدبا.

وبحسب مقاطع متداولة من اللقاء وخلال حديثها العفوي مع الشباب، ذكرت الملكة أن حفل زفاف نجلها سيكون الصيف المقبل.

وقالت ممازحة الشباب الجالسين أمامها على المائدة: “اللي حابب يتزوج السنة اللي جاي.. الصيف الجاي مع الحسين”.

الملكة رانيا العبدالله ام الحسين🇯🇴

عبر حسابها على الإنستغرام🇯🇴

لقاء ممتع اليوم مع مجموعة شباب٤٢،

طاقتهم وعفويتهم ومثابرتهم بترفع الراس#الأردن #حب_الأردن

Queen Rania 🇯🇴 pic.twitter.com/vrln72cCPD — alshareef zeid Al-aisam (@al_aisam) August 29, 2022

مؤكدة في الوقت ذاته للشباب بإنها تشعر وهي جالسة معهم بأنها برفقة أبنائها (الحسين وسلمى وإيمان وهاشم).

وكان الأسرة الحاكمة في الأردن قد أعلنت، يوم 17 أغسطس، عن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين، من رجوة خالد آل سيف، وتم حفل الخطوبة في السعودية.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47 — RHC (@RHCJO) August 17, 2022

خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وكتب الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي بتويتر آنذاك: “الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله. بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء”

وبحسب ما نقلته “بترا” عن هذا اللقاء قالت الملكة رانيا: “طموحات الشباب الأردني كبيرة، وليس لها حدود، والشباب الأردني مميز وقادر على الخروج بحلول مبتكرة وأفكار إبداعية بفضل همتهم الممزوجة بالعزيمة والعمل”.

كما استمعت زوجة ملك الأردن إلى شرح من مؤسس “شباب42” غير الربحية، هاشم مصاروة، الذي قال: “إن 2017 كان عام التأسيس؛ بهدف تمكين الشباب والمرأة وصناعة التغيير المستدام وتعزيز قدرتهم على التأثير في رسم السياسات العامة”.

الملكة رانيا العبدالله ام الحسين🇯🇴

عبر حسابها على الإنستغرام🇯🇴

لقاء ممتع اليوم مع مجموعة شباب٤٢،

طاقتهم وعفويتهم ومثابرتهم بترفع الراس#الأردن #حب_الأردن

Queen Rania 🇯🇴 pic.twitter.com/YvHwXex0Tk — alshareef zeid Al-aisam (@al_aisam) August 29, 2022

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تمكين الشباب لاستخدام أدوات التنمية، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة التي ترتكز على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الملكة رانيا تستمع للشباب

وخلال اللقاء أيضا استفسرت الملكة رانيا عن مشاريع الشباب والبرامج التي يقومون بتنفيذها، مشيرة إلى أن الشباب هم الأقدر على تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم واحتياجات مناطقهم.

وأضافت: “برأيي وصفة النجاح تبدأ بعدم الاستسلام، لأنه لا يوجد شخص أو موقف يمرّ بحياة الإنسان إلا ويحمل تحديا وفرصة، والإنسان المتميز هو الذي يحول الصعوبات لحلول ومشاريع وأفكار تستفيد من الإبداع لتحقيق ما يطمح له”.

وبزواج الأمير الحسين ولي العهد الأردني، من رجوة آل سيف، في الصيف المقبل بحسب ما أعلنت الملكة رانيا، فإن السعودية رجوة ستصبح ملكة الأردن المستقبلية.