5 سمات شخصية يشترك فيها أصحاب الملايين.

- Advertisement -

وطن– ماذا لو كان الثراء مسألة تقتصر على القدرات الشخصية؟ وفقاً لدراسة حديثة، فإن أصحاب الملايين لديهم خمس سمات مشتركة مهمة للغاية.

لا توجد طريقة سحرية أو معجزة تجعلك ثرياً بين عشية وضحاها. ما لم تربح اليانصيب أو ترث أصولاً من عائلتك، فإن الطريقة الوحيدة لتكون أحدى أهم الأثرياء في العالم: هي أن تعمل بجد، أو تخترع شيئاً من شأنه أن يغيّر العالم (جزئياً على الأقل).

وبحسب موقع “ماكسي سيونس” الفرنسي، أن تكون مليونيراً أيضاً، يقتضي منك أن تتحلى ببعض السمات الشخصية. وفي هذا السياق، تم اكتشاف خمس سمات محددة للغاية، يتميّز بها الأثرياء الذين بنَوا ثروتهم بأنفسهم.

من المؤكّد أن “المال لا يشتري السعادة”، كما أنّه كل ما يمكن شراؤه لا يضمن بالضرورة الكمال. وفي هذا السياق، ردّد مغني الراب “بوبا” هذه المقولة: “المال لا يجلب السعادة، كما أن السعادة لا تملأ الصحن”. وهذا صحيح. فدون المال، لن يكون لدينا القدرة لتناول الطعام أو الاستمتاع والترفيه.

يمكن أن تكون هذه الجملة أساس رغبة البعض في أن يكونوا أثرياء جدًا. لذلك، يجب على أولئك الذين لن يرثوا شيئاً من عائلاتهم أن يعملوا بشكل هائل، بالإضافة إلى بذل مجهود كبير للوصول إلى هذا الحلم، وفقاً لما ترجمته “وطن“.

هذا وحلّل علماء النفس صفات الأغنياء، الذين وصلوا إلى الثراء دون مساعدة خارجية، وخلصت الدراسة إلى وجود 5 سمات شخصية مشتركة بينهم.

في هذا الشأن، حددت دراسة أجراها معهد البحوث الاقتصادية وجامعة ويستفاليان فيلهلم في مونستر، ونُشرت في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية والاتصالات في أبريل 2022، الخمس سمات الشخصية التي يتمتّع بها أصحاب الملايين وهي كالآتي: المخاطرة، والاستقرار العاطفي، والانفتاح الذهني، والانبساط النفسي، والتطبيق.

كما أظهرت الدراسة، أن الأشخاص الذين يُرجّح أن يصبحوا أصحاب الملايين في المستقبل، يعملون حوالي 46.9 ساعة في الأسبوع مقارنة بـ 36.4 للفرد العادي، وفقاً لما أورده موقع بلوك بيلدرز.