الأربعاء, أغسطس 24, 2022
الرئيسيةرياضةسبب غريب.. لماذا ارتدى لاعبو الزمالك قفازات الملاكمة؟! (شاهد)
رياضة

سبب غريب.. لماذا ارتدى لاعبو الزمالك قفازات الملاكمة؟! (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعبو الزمالك يحتفلون بقفازات الملاكمة خلال تتويجهم بالدوري watanserb.com
لاعبو الزمالك يحتفلون بقفازات الملاكمة خلال تتويجهم بالدوري
- Advertisement -

وطن- احتفل لاعبو الزمالك بطل الدوري المصري، للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرته الكروية، في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال32.

ونشر نادي الزمالك، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، خلال ارتداء لاعبي فريق الزمالك (الفارس الأبيض) قفازات الملاكمة. قبيل المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري داخل ملعب (استاد القاهرة الدولي).

احتفال الزمالك بالقفازات الملاكمة

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، ظهور فريق الزمالك. يتصدرهم قائد الفريق محمود عبد الرازق الشهير بلقب (شيكابالا)، خلال ارتدائهم لقفازات الملاكمة أثناء وصولهم إلى ملعب المباراة.

كما حافظ فريق الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتتويج به قبل نهاية الموسم ب3 جولات. للمرة الثانية على التوالي، وال14 في تاريخ مسيرته.

سر ارتداء لاعبي الزمالك قفازات الملاكمة

وجاء سبب ارتداء اللاعبين لقفازات الملاكمة خلال وصولهم أرضية ملعب المباراة، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري والاحتفال بلقب الدوري الممتاز. بعد قيام لاعبَي الزمالك “شيكابالا” و”أحمد سيد زيزو”، احتفالاً قبل أسابيع من الآن بهدف الأخير على طريقة الملاكمة.

كما ورداً على الإشاعات التي تمّ تداولهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، على اعتداء كلا اللاعبين على بعضهما البعض في المباراة التي سبقت ذلك اللقاء، إلى جانب الرد على منتقدي النادي الأبيض.

وشهدت كذلك احتفالات نادي الزمالك مع جماهيره باللقب، حضور قفازات الملاكمة، حيث قام مدرب الفريق البرتغالي “فيريرا” بإرتدائها، والاحتفال بها أمام حشد كبير من جماهير ومشجعي النادي، عقب مباراتهم أمام الاتحاد السكندري.

ويتربّع فريق الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 76 نقطة، وبفارق كبير عن الوصيف “بيراميدز” صاحب المركز الثاني، برصيد 68 نقطة مع قرب انتهاء الموسم نهاية الشهر الحالي.

المصدروطن + صفحة نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

هدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)

رياضة

مَن هو “زكريا الوردي” أولى صفقات الزمالك القوية هذا الصيف؟!

رياضة

الزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه

رياضة

مَن هو “محمد رضا بوبو” الذي اشتراه “الأهلي المصري” مقابلَ الاستغناء عن 3 لاعبين؟!

رياضة

مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

رياضة

“إبراهيما نداي” صفقة الزمالك الجديدة .. تعرّف عليها

رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش لخلافة سواريس

رياضة

” تطاول عليَّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

رياضة

شتائم واعتداء بالضرب .. مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع في الشارع (شاهد)

رياضة

رئيس الزمالك مرتضى منصور في السجن بسبب الخطيب

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك زيزو (فيديو)

رياضة

أشرف بن شرقي يُوقع مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

صور مثيرة لها على انستغرام .. هكذا تعرّف بيكيه على عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي

حجم ثروة عبد الحق الخيام وسبب وفاته بعدما لم ينفع معه علاج

غرق معلمة وطفلها يفجع التونسيين.. صورة مؤثرة و”هذا” ما حدث في الاتصال الأخير

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 أغسطس والارتفاع مستمر

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

هدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)

خريطة للمغرب تستنفر السلطات وتفجّر غضب المغاربة.. ماذا وُجد فيها؟

لوفيغارو: “حروب المياه قادمة” وندرتها قد تُشعل حرباً في 12 منطقة بالعالم

عصابة نسائية بالكويت تمارس الدعارة وتسهلها للراغبين مقابل “سمسرة”

“صفوة الحفّاظ”.. (581) حافظاً يسردون القرآن “غيباً” في جلسة واحدة بغزة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC