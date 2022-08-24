سبب غريب.. لماذا ارتدى لاعبو الزمالك قفازات الملاكمة؟! (شاهد)

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وطن- احتفل لاعبو الزمالك بطل الدوري المصري، للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرته الكروية، في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال32.

ونشر نادي الزمالك، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، خلال ارتداء لاعبي فريق الزمالك (الفارس الأبيض) قفازات الملاكمة. قبيل المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري داخل ملعب (استاد القاهرة الدولي).

أصبح احتفال أيقوني، ولكن تذكروا أن الملاكمة أيضاً لا تعترف إلا بالمنافسة الشريفة. 🥊🏹 pic.twitter.com/GRVRt8KKxQ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 23, 2022

احتفال الزمالك بالقفازات الملاكمة

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، ظهور فريق الزمالك. يتصدرهم قائد الفريق محمود عبد الرازق الشهير بلقب (شيكابالا)، خلال ارتدائهم لقفازات الملاكمة أثناء وصولهم إلى ملعب المباراة.

كما حافظ فريق الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتتويج به قبل نهاية الموسم ب3 جولات. للمرة الثانية على التوالي، وال14 في تاريخ مسيرته.

سر ارتداء لاعبي الزمالك قفازات الملاكمة

وجاء سبب ارتداء اللاعبين لقفازات الملاكمة خلال وصولهم أرضية ملعب المباراة، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري والاحتفال بلقب الدوري الممتاز. بعد قيام لاعبَي الزمالك “شيكابالا” و”أحمد سيد زيزو”، احتفالاً قبل أسابيع من الآن بهدف الأخير على طريقة الملاكمة.

كما ورداً على الإشاعات التي تمّ تداولهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، على اعتداء كلا اللاعبين على بعضهما البعض في المباراة التي سبقت ذلك اللقاء، إلى جانب الرد على منتقدي النادي الأبيض.

وشهدت كذلك احتفالات نادي الزمالك مع جماهيره باللقب، حضور قفازات الملاكمة، حيث قام مدرب الفريق البرتغالي “فيريرا” بإرتدائها، والاحتفال بها أمام حشد كبير من جماهير ومشجعي النادي، عقب مباراتهم أمام الاتحاد السكندري.

ويتربّع فريق الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 76 نقطة، وبفارق كبير عن الوصيف “بيراميدز” صاحب المركز الثاني، برصيد 68 نقطة مع قرب انتهاء الموسم نهاية الشهر الحالي.