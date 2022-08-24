“رجع فلوس تركي يا مرتضى” هاشتاغ يتصدر تويتر.. ما قصته؟!

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وطن – تصدر هاشتاغ “رجع فلوس تركي يا مرتضى”، الأكثر تداولاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرة الفارس الأبيض.

وتفاعل الآلاف من النشطاء عبر موقع (تويتر)، على هاشتاغ ” رجع فلوس تركي يا مرتضى”، بعد ساعات قليلة عن احتفال فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، بلقب الدوري المصري العام الممتاز للمرة ال14 في تاريخه.

قصة هاشتاغ “رجع فلوس تركي يا مرتضى”

وكان السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قام بتمويل العديد من الصفقات القوية لصالح نادي الزمالك. والتي قدرت قيمتها ب293 مليون جنيه مصري. أي ما يعادل 15.2 مليون دولار أمريكي.

#رجع_فلوس_تركي_يا_مرتضي

راحت فين الفلوس دي يا مرتضى يا حرامي pic.twitter.com/1efztn4Xlv — Hanan M. Reda (@HananMReda) August 23, 2022

كما وتمثلت دعم السعودي آل الشيخ، في تمويل صفقة تعاقد الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي ب130 مليون جنيه مصري، ومواطنه حمدي النقاز ب36 مليون جنيه مصري، المصري طارق حامد ب15 مليون جنيه. وآخرهم المغربي خالد بوطيب ب30 مليون جنيه قبل رحيلهم عن النادي.

ولم يقتصر دعم آل الشيخ على تمويل صفقات اللاعبين فحسب، بل وصل الأمر إلى تمويل قيمة ملابس النادي ب8 ملايين جنيه مصري، و50 مليون جنيه كرواتب شهرية للاعبين. قبل أن يسحب السعودي استماراته في الرياضة المصرية، والتي أبرزها نادي بيراميدز.

تعليق أحمد حسام ميدو

من جهته، تفاعل نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على الهاشتاغ، قائلاً: ” فلوس فرجاني ساسي. كلها دخلت حساب نادي الزمالك، كمنحة من تركي آل الشيخ على حساب مرتضى منصور مش على حساب نادي الزمالك”.

وكان تركي آل الشيخ قد علق في وقت سابق، بخصوص دعم نادي الزمالك مالياً، بعد توجيه سؤال من قبل أحد الصحفيين، ليرد عليه: ” هل قدمت شيء أو أم أقدم؟!، كما وحق استقبال الجمهور كان رواتب وتمويل صفقات النقاز وفرجاني ودعم بوطيب”.

كما وأضاف آل الشيخ، ” أنا لست جمعية خيرية يا أخي.. كما ولن أدعم بعد اليوم إلا الفريق إلي بشجعه”.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور. إرجاع المال الذي قدمه رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ للنادي المصري في وقت سابق.

يا ضاضا رجع الفلوس والساعات واوعي تفتكر اننا مش عارفين قصة العربيات والمليون دولار ال قولت دول هدية للبهوات والشخص ال كان في الجهاز الطبي وانفتح باسمه حسابات عار هيلاحقك يا حقير حتى الممات #رجع_فلوس_تركي_يا_مرتضي pic.twitter.com/fijFe1TAJo — 𝓐𝔂𝓶𝓪𝓷 𝓰𝓪𝓭𝓪𝓵𝓵𝓪 (@GadallaAyman) August 23, 2022

بطل الدوري المصري الزمالك

واحتفل فريق الزمالك ( الفارس الأبيض)، بالحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي. وسط جماهير وعشاقه في الشوارع العامة في العاصمة المصرية القاهرة.

كما وخاض بطل الدوري المصري فريق الزمالك 32 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى حتى يومنا هذا.

#رجع_فلوس_تركي_يا_مرتضي

فاكرين لما ابو ناصر اجبره يقول رسالته ع الهوا وهو بيقوله يا شحات يا شحات pic.twitter.com/9ebHdkbnsn — 🇾🇪titotube🇾🇪 (@titotube1) August 23, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 76 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز أقرب المنافسين له برصيد 68 نقطة، مع تواجد الغريم الآزلي الأهلي في ثالث الترتيب برصيد 64 نقطة.