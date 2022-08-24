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رياضة

“رجع فلوس تركي يا مرتضى” هاشتاغ يتصدر تويتر.. ما قصته؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رجع فلوس تركي يا مرتضى الأكثر تداولاً عبر تويتر watanserb.com
رجع فلوس تركي يا مرتضى الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر
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وطن – تصدر هاشتاغ “رجع فلوس تركي يا مرتضى”، الأكثر تداولاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرة الفارس الأبيض.

وتفاعل الآلاف من النشطاء عبر موقع (تويتر)، على هاشتاغ ” رجع فلوس تركي يا مرتضى”، بعد ساعات قليلة عن احتفال فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، بلقب الدوري المصري العام الممتاز للمرة ال14 في تاريخه.

قصة هاشتاغ  “رجع فلوس تركي يا مرتضى”

وكان السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قام بتمويل العديد من الصفقات القوية لصالح نادي الزمالك. والتي قدرت قيمتها ب293 مليون جنيه مصري. أي ما يعادل 15.2 مليون دولار أمريكي.

كما وتمثلت دعم السعودي آل الشيخ، في تمويل صفقة تعاقد الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي ب130 مليون جنيه مصري، ومواطنه حمدي النقاز ب36 مليون جنيه مصري، المصري طارق حامد ب15 مليون جنيه. وآخرهم المغربي خالد بوطيب ب30 مليون جنيه قبل رحيلهم عن النادي.

ولم يقتصر دعم آل الشيخ على تمويل صفقات اللاعبين فحسب، بل وصل الأمر إلى تمويل قيمة ملابس النادي ب8 ملايين جنيه مصري، و50 مليون جنيه كرواتب شهرية للاعبين. قبل أن يسحب السعودي استماراته في الرياضة المصرية، والتي أبرزها نادي بيراميدز.

تعليق أحمد حسام ميدو

من جهته، تفاعل نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على الهاشتاغ، قائلاً: ” فلوس فرجاني ساسي. كلها دخلت حساب نادي الزمالك، كمنحة من تركي آل الشيخ على حساب مرتضى منصور مش على حساب نادي الزمالك”.

وكان تركي آل الشيخ قد علق في وقت سابق، بخصوص دعم نادي الزمالك مالياً، بعد توجيه سؤال من قبل أحد الصحفيين، ليرد عليه: ” هل قدمت شيء أو أم أقدم؟!، كما وحق استقبال الجمهور كان رواتب وتمويل صفقات النقاز وفرجاني ودعم بوطيب”.

كما وأضاف آل الشيخ، ” أنا لست جمعية خيرية يا أخي.. كما ولن أدعم بعد اليوم إلا الفريق إلي بشجعه”.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور. إرجاع المال الذي قدمه رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ للنادي المصري في وقت سابق.

بطل الدوري المصري الزمالك

واحتفل فريق الزمالك ( الفارس الأبيض)، بالحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي. وسط جماهير وعشاقه في الشوارع العامة في العاصمة المصرية القاهرة.

كما وخاض بطل الدوري المصري فريق الزمالك 32 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى حتى يومنا هذا.

ومن الجدير بالذكر، بأن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 76 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز أقرب المنافسين له برصيد 68 نقطة، مع تواجد الغريم الآزلي الأهلي في ثالث الترتيب برصيد 64 نقطة.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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