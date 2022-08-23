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رياضة

من هو زكريا الوردي أولى صفقات الزمالك القوية هذا الصيف؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الزمالك يعلن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي watanserb.com
الزمالك يعلن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي
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وطن – كشف رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، التعاقد مع النجم المغربي زكريا الوردي 24 عاماً، لاعب نادي الرجاء الرياضي السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس الزمالك منصور، في تصريح صحفي مع قناة الشمس المصرية، ” أتممنا التعاقد مع زكريا الوردي، وهو لاعب قد طارق حامد ب100 مرة، كما أنه استلم نقوده بالفعل ووقع العقود مع النادي”.

الزمالك والتوقيع مع زكريا الوردي

وأضاف منصور، ” سنقيم احتفالية في استاد القاهرة لا مثيل لها، كما وأبارك لجماهير الزمالك والمدرب واللاعبين حصد لقب الدوري”.

من جهته، قال المغربي زكريا الوردي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” شكراً نادي الزمالك العظيم، أتيت إلى بطل مصر”.

كما وذكرت تقارير صحفية مصرية، عن توصل الزمالك (الفارس الأبيض) إلى اتفاق للتوقيع مع السنغالي إبراهيما نداي قادماً من صفوف لوزيرن السويسري، لتكون ثاني الصفقات بعد المغربي الوردي.

من هو زكريا الوردي؟!

اللاعب زكريا الوردي البالغ من العمر 24 عاماً، مغربي الجنسية، ومن مواليد ال17 من شهر أغسطس عام 1998.

بدأت الوردي مسيرته الكروية مع المغرب التطواني في عام 2016، وصولاً بالصعود إلى الفريق الأول. حيث خاض معه في 17 مباراة، صنع من خلالها الهدف الوحيد على مدار موسمين ونص مع النادي.

كما وانتقل بعدها إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي، منذ القدوم إليه في الميركاتو الشتوي عام 2019، حيث شارك معه في 112 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً هدفين مع صناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتوج المغربي الوردي ب4 ألقاب محلية وقارية مع نادي الرجاء الرياضي، وهم كأس الكونفيدرالية الأفريقي. والسوبر الأفريقي، وكأس العرب لأندية الأبطال ولقب الدوري الممتاز.

الزمالك بطل الدوري المصري

كما ويتمتع زكريا الوردي لاعب الرجاء الرياضي السابق، بمهارة ومستوى عالٍ، حيث أنه يلعب في مركز الوسط الدفاعي والجناح الأيمن في بعض الأحيان وفق ظروف المباريات.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الزمالك قد توج بطلاً للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرته، بعد انفراده في صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + قناة الشمس المصرية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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