من هو زكريا الوردي أولى صفقات الزمالك القوية هذا الصيف؟!

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وطن – كشف رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، التعاقد مع النجم المغربي زكريا الوردي 24 عاماً، لاعب نادي الرجاء الرياضي السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس الزمالك منصور، في تصريح صحفي مع قناة الشمس المصرية، ” أتممنا التعاقد مع زكريا الوردي، وهو لاعب قد طارق حامد ب100 مرة، كما أنه استلم نقوده بالفعل ووقع العقود مع النادي”.

الزمالك والتوقيع مع زكريا الوردي

وأضاف منصور، ” سنقيم احتفالية في استاد القاهرة لا مثيل لها، كما وأبارك لجماهير الزمالك والمدرب واللاعبين حصد لقب الدوري”.

من جهته، قال المغربي زكريا الوردي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” شكراً نادي الزمالك العظيم، أتيت إلى بطل مصر”.

مرتضى منصور رئيس الزمالك يُعلن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي في صفقة انتقال حر.⚪️🇲🇦 pic.twitter.com/YI53oHlVYp — جول مصر – GOAL (@goaleg) August 22, 2022

كما وذكرت تقارير صحفية مصرية، عن توصل الزمالك (الفارس الأبيض) إلى اتفاق للتوقيع مع السنغالي إبراهيما نداي قادماً من صفوف لوزيرن السويسري، لتكون ثاني الصفقات بعد المغربي الوردي.

من هو زكريا الوردي؟!

اللاعب زكريا الوردي البالغ من العمر 24 عاماً، مغربي الجنسية، ومن مواليد ال17 من شهر أغسطس عام 1998.

بدأت الوردي مسيرته الكروية مع المغرب التطواني في عام 2016، وصولاً بالصعود إلى الفريق الأول. حيث خاض معه في 17 مباراة، صنع من خلالها الهدف الوحيد على مدار موسمين ونص مع النادي.

كما وانتقل بعدها إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي، منذ القدوم إليه في الميركاتو الشتوي عام 2019، حيث شارك معه في 112 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً هدفين مع صناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

الزمالك يعلن بشكل رسمي تعاقده مع زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء #الماتش pic.twitter.com/2CJcWwMJBE — حَتْحُوت (@HHathout) August 22, 2022

وتوج المغربي الوردي ب4 ألقاب محلية وقارية مع نادي الرجاء الرياضي، وهم كأس الكونفيدرالية الأفريقي. والسوبر الأفريقي، وكأس العرب لأندية الأبطال ولقب الدوري الممتاز.

الزمالك بطل الدوري المصري

كما ويتمتع زكريا الوردي لاعب الرجاء الرياضي السابق، بمهارة ومستوى عالٍ، حيث أنه يلعب في مركز الوسط الدفاعي والجناح الأيمن في بعض الأحيان وفق ظروف المباريات.

سهم الزمالك لم يكتفي فقط بصيد كأس مصر ودرع الدوري، سهم الزمالك يصطاد كل ما هو مستحيل. 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/ROAuWPLX8Y — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الزمالك قد توج بطلاً للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرته، بعد انفراده في صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة حتى الآن.