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زوجة عشيق الممثلة التونسية ريم الرياحي تظهر وتفجّر مفاجآت

بعد اطلاق سراحها ..

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
زوجة عشيق ريم الرياحي تتوعد watanserb.com
ريم الرياحي
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وطن – لا تزال قضية الفنانة التونسية ريم الرياحي، التي قبض عليها مؤخرا في أحضان عشيقها، تتفاعل في الأوساط التونسية، رغم إطلاق سراحها، بعد أن قدم زوجها المخرج التونسي مديح بالعيد تنازلا عن القضية التي رفعها ضدها.

 وفي جديد القضية، دخلت زوجة عشيق الممثلة التونسية ريم الرياحي على خط الأزمة.

وأكدت زوجة عشيق الممثلة التونسية تمسكها بملاحقة زوجها وريم الرياحي قضائيا بعد الكشف عن قضية ”الزنا“ التي تورطا فيها.

ريم الرياحي
ريم الرياحي

ورفضت زوجة المتهم ربط علاقة خيانة مع الممثلة بإسقاط التتبع في حق زوجها. ورفعت دعوى قضائية في الخيانة.

ريم الرياحي
ريم الرياحي اطلق سراحها على أن تتواصل التحقيقات

وأكد المحامي منير بن صالحة، وهو محامي عشيق ريم الرياحي، أن ”إطلاق سراح ريم لا يعني غلق الملف طالما أن هناك طرفين في القضية (كلاهما متزوج). ما يعني أن إسقاط طرف متضرر منهما لا يكفي لتبرئة الطرف المتهم“.

وأوضح بن صالحة: ”أسقطت قضية واحدة بحق ريم، التي لا تزال بصدد الملاحقة القضائية استنادا إلى دعوى الطرف الثاني المتضرر. وهي زوجة عشيقها“.

وأشار إلى أن ”منوبه أصبح هو المتهم الرئيسي استنادا إلى دعوى زوجته ضده. وأن الفنانة الرياحي أصبحت شريكة له في الاتهام، لأن الملف لا يخصها وحدها فقط وإنما تحرك من جهة أخرى ولا إسقاط فيه“.

قضية ريم الرياحي أثارت ضجو في تونس
قضية ريم الرياحي أثارت ضجو في تونس

واعتبر أن ”تبرئة منوبه ستعني آليا تبرئة الممثلة ريم“.

وفي السياق، قال مصدر قضائي إن ”الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه صحبة الرياحي في شقتها تقرر إيداعه السجن، بعد أن تم الكشف عن استهلاكه مادة الكوكايين المخدرة“.

وأثارت القضية ضجة واسعة في تونس عقب الإعلان عن توقيف ممثلة مشهورة إثر القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية.

وقال الكاتب والناشر التونسي المعروف كارم شريف في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” منتقدا عدم ذكر وسائل الإعلام اسم الفنانة:” مشهورة جدااااا. الممثلة هي ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد. أنا لن ارحم المنحطات والمنحطين . ما فهمتش علاش الي نشروا الخبر ما سماوهمش.”.

 

المصدروكالات - متابعات وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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