عقوبة قاسية لمصري بأمريكا قتل ابنتيه بدافع الشرف.. زوجته اتهمته بابتزازهما جنسيا

وطن – قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على شخص مصري الجنسية يُدعى ياسر عبدالفتاح سعيد، بتهمة قتل ابنتيه عام 2018.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “CBS” فقد تم القبض على “ياسر عبد السعيد” وهو سائق تاكسي أجرة بعد 12 عامًا من الهروب في أغسطس 2020.

وتم إلقاء القبض عليه في مدينة “جاستن” على بعد 36 ميلًا شمال غرب دالاس. في ذلك الوقت، إذ كان أحد أكثر 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

كما تم القبض على ياسين، شقيق سعيد وابنه إسلام في ولاية تكساس. وكلاهما متهمان بإيواء المتهم ويقضيان الآن عقوبة السجن الفيدرالي.

وأصدر مكتب المدعي العام لمقاطعة دالاس بياناً صحفياً رسمياً بشأن إدانة ياسر عبد السعيد والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وشكرت الشرطة فريق الادعاء والمحققين وهيئة المحلفين وكل من كافح من أجل تحقيق العدالة لسارة وأمينة.

وقال “كروزوت” المدعي العام لمنطقة تكساس: “يجب عليه الآن أن يقضي بقية أيامه محبوسًا في زنزانة سجن تحت سيطرة إدارة العدالة الجنائية في تكساس”.

وتابعت:”في حين أن هذا الحكم لا يعيد سارة وأمينة ، فإن مكتبي وهيئة المحلفين هذه قد فعلوا كل ما في وسعنا لنرى أن العدالة تتحقق”.

Official Press Release regarding Conviction and Life Sentence of Yaser Abdel Said.

Thank you to the prosecution team, the investigators, the jury, and all of those who fought to see that justice was done for Sarah and Amina. pic.twitter.com/mdLUzVLx3z

— Dallas County DA (@Dallas_DA) August 9, 2022