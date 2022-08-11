عقوبة قاسية لمصري بأمريكا قتل ابنتيه بدافع الشرف.. زوجته اتهمته بابتزازهما جنسيا

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وطن – قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على شخص مصري الجنسية يُدعى ياسر عبدالفتاح سعيد، بتهمة قتل ابنتيه عام 2018.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “CBS” فقد تم القبض على “ياسر عبد السعيد” وهو سائق تاكسي أجرة بعد 12 عامًا من الهروب في أغسطس 2020.

وتم إلقاء القبض عليه في مدينة “جاستن” على بعد 36 ميلًا شمال غرب دالاس. في ذلك الوقت، إذ كان أحد أكثر 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

كما تم القبض على ياسين، شقيق سعيد وابنه إسلام في ولاية تكساس. وكلاهما متهمان بإيواء المتهم ويقضيان الآن عقوبة السجن الفيدرالي.

العدالة تتحقق

وأصدر مكتب المدعي العام لمقاطعة دالاس بياناً صحفياً رسمياً بشأن إدانة ياسر عبد السعيد والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وشكرت الشرطة فريق الادعاء والمحققين وهيئة المحلفين وكل من كافح من أجل تحقيق العدالة لسارة وأمينة.

وقال “كروزوت” المدعي العام لمنطقة تكساس: “يجب عليه الآن أن يقضي بقية أيامه محبوسًا في زنزانة سجن تحت سيطرة إدارة العدالة الجنائية في تكساس”.

وتابعت:”في حين أن هذا الحكم لا يعيد سارة وأمينة ، فإن مكتبي وهيئة المحلفين هذه قد فعلوا كل ما في وسعنا لنرى أن العدالة تتحقق”.

Official Press Release regarding Conviction and Life Sentence of Yaser Abdel Said. Thank you to the prosecution team, the investigators, the jury, and all of those who fought to see that justice was done for Sarah and Amina. pic.twitter.com/mdLUzVLx3z — Dallas County DA (@Dallas_DA) August 9, 2022

وبحسب موقع “CBS” كان المشتبه به وهو مصري المولد مطلوبًا بموجب مذكرة قتل عقوبتها الإعدام. بعد أن أطلق النار عن ابنتيه سارة ياسر سعيد 17 عامًا وأمينة ياسر سعيد 18 عامًا، اللتان تدرسان في مدرسة لويسفيل الثانوية.

ووقعت هذه الجريمة في رأس السنة الجديدة عام 2008.

وذكر تقرير للشرطة في ذلك الوقت أن أحد أفراد الأسرة أبلغ المحققين أن المشتبه به هدد سارة بـ “الأذى الجسدي” بسبب ذهابها في موعد مع شخص غير مسلم. وفرت والدتها “باتريشيا سعيد” مع بناتها في الأسبوع الذي سبق وفاتهما خوفاً على حياتهم.

جريمة داخل سيارة

وتم العثور على الشقيقتين المراهقتين مقتولتين بعدة رصاصات في سيارة أجرة خارج فندق في “ايرفينغ” إحدى ضواحي دالاس. وعثرت عليهما الشرطة بعد أن اتصلت إحدى الفتاتين وهي سارة بالشرطة من هاتف محمول وأخبرتهم أنها تحتضر.

وبحسب CBS لم تتمكن الشرطة من العثور على المراهقتين المقتولتين على الفور. إذ كان الكثير مما قالته سارة في التسجيل غير مفهوم، ولم تتم الإجابة على طلبات المرسل المتكررة لها بتقديم عنوان.

وتلقى مرسل الطوارئ مكالمة أخرى بعد حوالي ساعة من أحد فنادق إيرفينغ، تبلغهم عن وجود جثتي الشقيقتين في سيارة أجرة، واحدة في مقعد الراكب الأمامي والأخرى في الخلف. وأبلغ المتصل إنه يرى دماً داخل السيارة.

موعد مع شاب أمريكي

وكشف ناشط أن والد الفتاتين ادعا أن ابنتيه كان يخططان للهروب مع شاب أمريكي فعزمها والدهما إلى العشاء وبمساعدة ابنين له قتلهما في سيارة أجرة يعمل عليها.

وأضاف المصدر أن أحد ابنيه حصل على حكم بـ 10 سنوات لمساعدة والده على الهرب بينما يواجه ابنان آخران للمتهم حكماً بـ 30 سنة لكل واحد.

وقال محامس سعيد “برادلي لولار” في تصريحات لشبكة CNN أنه يخطط للاستئناف على الحكم.

وأضاف: “نشعر بخيبة أمل من الحكم، لكننا نقبله”، مضيفا: “نحن نخطط للاستئناف. كانت هذه قضية بلا شهود، ولا أدلة مادية من أي نوع، ولا أشرطة فيديو للمراقبة، ولا اعتراف. على العكس من ذلك، فقد تمسك موكلنا دائمًا ببراءته من الجريمة”.