دراسة: هرمون يسبب التوتر والمسؤول عن مشكلة تساقط الشعر

- Advertisement -

وطن-كشفت دراسة أجريت على آلاف النساء أن مقدار الإجهاد الذي يتعرض له الشخص يمكن اكتشافه من خلال فحص خصلات الشعر التي يتركز فيها مستويات عالية من هرمون الكورتيزول.

لطالما أكد العلماء منذ فترة طويلة أن الإجهاد المزمن يمكن أن يكون له آثار سلبية على الجسم، بما في ذلك الشيخوخة والوفيات المبكرة والأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والقلق وحتى سوء نوعية الحياة بشكل عام، بحسب ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على الشعر، ويغير لونه إلى الرمادي أو الأبيض أو حتى يتسبب في تساقطه.ذ

وفي هذا السياق، اكتشف فريق من الباحثين بقيادة جامعة آيسلندا والمعهد الوطني للصحة العامة في المكسيك أن مستويات التوتر تظهر من خلال مدى تركز مستوى هرمون في الشعر: وهو الكورتيزول.

وفقا لما ترجمته “وطن“، استخدم الخبراء عينات من الدم أو البول أو اللعاب للكشف عن هرمون الستيرويد الذي تنتجه الغدد الكظرية، والذي يؤدي فائضه إلى عواقب وخيمة على الجسم.

ومع ذلك، خلص الفريق المنشور في مجلة PLOS Global Public Health إلى أن قياس مستواه في الشعر يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتحديد الإجهاد المزمن. للقيام بذلك، قام الباحثون بتحليل عينات شعر من 881 امرأة في المكسيك و 398 امرأة في أيسلندا.

ومن منطقة معينة من الشعر، درس الباحثون خصلة شعر بلغ طولها 3 سم من عمق فروة الرأس، علما وأن الشعر ينمو بقدر 1 سم شهريًا، لذا تم اعتماد هذه المنطقة لأنها تُبين أن الشعر بصدد النمو منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة.

في الوقت نفسه، اتفق المشاركون على إكمال استبيان نفسي مكون من عشرة أسئلة لقياس مدى إدراك المشاركات للتوتر. وسُئلوا على سبيل المثال إلى أي مدى يجدون حياتهم مُجهدة وخارجة عن السيطرة ومثقلة بالأعباء”.

ووفقا للنتائج، سمحت الإجابات التي تم الحصول عليها بتقسيمهم إلى خمس مجموعات وفقًا لدرجاتهم، ما يشير إلى مدى إجهادهم. وتبين أن النساء اللواتي سجلن علامات في الخمس أسئلة الأولى من حيث مستويات التوتر لديهن مستويات الكورتيزول أعلى بنسبة 24.3٪ مق.

وهكذا وجد الفريق العلمي علاقة بين الإجهاد الذي تشعر به النساء ومستوى الكورتيزول في شعرهن: فكلما حصلن على درجة أعلى، زاد الكورتيزول في شعرهن.

تركيز الكورتيزول هو علامة حيوية

على الرغم من أن النساء اللواتي يعانين من تركيز عالي للكورتيزول في شعرهن، لم يكنّ متزوجات أو يعملن أو لهن شهادات جامعية، فإنهن عرضة للسمنة والتدخين بشكل كبير ما يشير إلى أن نمط الحياة والضغوط البيئية قد تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز التوتر.

وعلى الرغم من الاختلافات المطلقة الصغيرة نسبيًا، تم العثور على ارتباط بين الإجهاد الملحوظ وتركيز الكورتيزول في الشعر في عينة من النساء من خلفيتين جغرافيتين وثقافيتين متنوعتين، ما يدعم الفرضية القائلة بأن تركيز الكورتيزول في الشعر هو علامة حيوية في دراسات الإجهاد النفسي المزمن، بحسب الباحثين.

بينما تكمن قوة هذه الدراسة في أنها بحثت في مجموعتين مختلفتين من النساء اللواتي يعشن في قارتين وفي سياقات مختلفة من الحياة، فقد أقروا أنه نظرًا لأن النساء فقط شاركن في الدراسة، فإن هذه النتيجة تتطلب مزيدًا من البحث لتحديد كيفية لعب الفروق بين الجنسين. على محور الإجهاد – الكورتيزول – الشعر.

في الختام، كشف الفريق أيضًا عن رغبته في إجراء دراسات طويلة المدى لملاحظة كيفية تغير مستويات الكورتيزول في الشعر بمرور الوقت ومع زيادة التوتر وانخفاضه. ويدرس ما مدى تسبّب الضغوط في العمل والتوترات الأسرية والمشاكل المالية في التوتر، على الرغم من أنه تأكد أنه واحد من المشاكل الصحية الرئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات العلمية توافق على تقديم إرشادات حول الممارسات المفيدة في إدارة الإجهاد، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاسترخاء الجسدي والاسترخاء العقلي. فالاسترخاء الجسدي، يتعلق الأمر بممارسة نشاط بدني (المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة والتنظيف والبستنة وما إلى ذلك).

لأن الأشخاص الذين يمارسون اللياقة البدنية بانتظام يشعرون بضغط أقل من أولئك الذين لا يمارسون النشاط البدني. أما الاسترخاء العقلي، يتعلق الأمر بأخذ الوقت للتأمل أو الاسترخاء أو الاستماع إلى الموسيقى أو الرسم أو حتى التحدث مع الأصدقاء لأن حقيقة التركيز على مهمة تسمح لك بالتركيز على التفاصيل مثل الرائحة واللمس ودرجة الحرارة وبالتالي الشعور بصحة نفسية أفضل.

.