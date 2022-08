لاعب يغيب عن زفافه بطلب من ناديه ليُرسل أخيه كبديل عنه (صور)

وطن- غاب اللاعب محمد بويا توراي 27 عاماً، مهاجم فريق مالمو السويدي، عن حفل زفافه بقرار من ناديه السويدي، مما يضطر إلى إرسال أخيه إلى عرسه كبديل عنه.

وقال نجم منتخب سيراليون تواري، بعد نشر صور حفل زفافه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، معلقاً عليها: ” أكد بأن تلك الصور التقطت قبل زفافي الفعلي. حيث أنني غادرت البلاد إلى السويد، أي قبل حفل زفافه”.

وأردف تواري، ” تزوجنا في ال21 من يوليو الماضي، في سيراليون. لكنني بالفعل لم أكن هناك (حفل زفافه)، لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكراً، لقد التقطت تلك الصور مع زوجتي مسبقاً. لذا على أخي أن يمثلني في حفل زفافي”.

وغاب نجم فريق مالمو السويدي تواري عن يوم زفافه، بعد طلب ناديه، مما اضطر لإرسال أخيه كبديل عنه، من أجل خوض إحدى المباريات معه. حيث كان يوم موعد الزفاف في ال21 من شهر يوليو/ تموز الماضي.

وبالفعل قام شقيق اللاعب محمد تواري، بتعويض غياب الأخير عن حفل زفافه. والسير جانب عروسته سعاد بايدون يوم الزفاف.

وكان لاعب مولمو السويدي الجديد تواري، قد انضم إلى صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من صفوف لونجمين خنان لونجمين الصيني.

كما ولعب محمد تواري مع العديد من الأندية في أوروبا والصين، كان من أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي، والكورد السويدي وسينت ترويدن وخبي الصين فورتشن. وكان آخرها الانضمام إلى صفوف نادي مالمو السويدي.

