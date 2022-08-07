الأحد, أغسطس 7, 2022
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رياضة

لاعب يغيب عن زفافه بطلب من ناديه ليُرسل أخيه كبديل عنه (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعب يغيب عن زفافه ويرسل أخيه كبديل عنه بعد طلب من نادي مالمو السويدي watanserb.com
لاعب يغيب عن زفافه ويرسل أخيه كبديل عنه بعد طلب من نادي مالمو السويدي
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وطن- غاب اللاعب محمد بويا توراي 27 عاماً، مهاجم فريق مالمو السويدي، عن حفل زفافه بقرار من ناديه السويدي، مما يضطر إلى إرسال أخيه إلى عرسه كبديل عنه.

وقال نجم منتخب سيراليون تواري، بعد نشر صور حفل زفافه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، معلقاً عليها: ” أكد بأن تلك الصور التقطت قبل زفافي الفعلي. حيث أنني غادرت البلاد إلى السويد، أي قبل حفل زفافه”.

اللاعب تواري يغيب عن حفل زفافه

وأردف تواري، ” تزوجنا في ال21 من يوليو الماضي، في سيراليون. لكنني بالفعل لم أكن هناك (حفل زفافه)، لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكراً، لقد التقطت تلك الصور مع زوجتي مسبقاً. لذا على أخي أن يمثلني في حفل زفافي”.

وغاب نجم فريق مالمو السويدي تواري عن يوم زفافه، بعد طلب ناديه، مما اضطر لإرسال أخيه كبديل عنه، من أجل خوض إحدى المباريات معه. حيث كان يوم موعد الزفاف في ال21 من شهر يوليو/ تموز الماضي.

شقيق تواري يعوض غيابه

وبالفعل قام شقيق اللاعب محمد تواري، بتعويض غياب الأخير عن حفل زفافه. والسير جانب عروسته سعاد بايدون يوم الزفاف.

وكان لاعب مولمو السويدي الجديد تواري، قد انضم إلى صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من صفوف لونجمين خنان لونجمين الصيني.

كما ولعب محمد تواري مع العديد من الأندية في أوروبا والصين، كان من أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي، والكورد السويدي وسينت ترويدن وخبي الصين فورتشن. وكان آخرها الانضمام إلى صفوف نادي مالمو السويدي.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق مالمو يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم. برصيد 30 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر يورغوردينس برصيد 33 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + روسيا اليوم + محمد تواري
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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