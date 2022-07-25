بسبب الشيطان.. داعية كويتي شهير يثير جدلا بفتوى غريبة عن جروبات واتساب

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعد تصريحات الداعية الشهير عثمان الخميس، وفتواه بعدم جواز إنشاء مجموعات واتساب مختلطة.

الخميس ظهر في فيديو يبدو أنه مصور بأحد المجالس، وهو يستعرض سؤالا موجها إليه مفاده “ما هو حكم غروبات (مجموعات) واتساب مختلطة للدراسة في الجامعة؟”.

الداعية الشهير أجاب قائلا: “لا يجوز المشاركة في غروبات مختلطة فيها نساء ورجال وشبان وشابات للدراسة في الجامعة، لا يجوز أبدا”.

وأضاف أنه يمكن للمدرّس أو المدرّسة وضع الطلبة في مجموعة لتسجيل الحضور مثلا، أو تحديد دروس معينة.

وتابع: “إذا كان الأمر بخلاف ذلك ” مثل غروب سوالف (أحاديث) فلا يجوز، لأن الشيطان موجود”.

الشيخ د.عثمان الخميس: لا يجوز أبداً إنشاء قروبات واتساب مختلطة تجمع النساء بالرجال لأجل الدراسات في الجامعة. • يُمكن للاستاذ أو الاستاذة إنشائه في حال إبلاغ بالحضور أو الاعتذار أما «قروب سوالف لا.. الشيطان موجود». pic.twitter.com/ZIrj07E3tH — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2022

ويحرم الدين الخلوة بين رجل وامرأة في حال عدم وجود أشخاص آخرين، والخلوة تتحقق باجتماع رجل وامرأة فقط.

يأتي هذا فيما نقلت شبكة “الحرة” عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات قولها على لسان أحد المفتين عبر خدمة الفتاوى الهاتفية”: “إذا لم يكن هناك أي كلام خارجي (خارج إطار الدراسة) أو عاطفي أو أشياء تخل بالأخلاق التي حرمها الإسلام، فلا مانع في ذلك”.

وأضاف أنه إذا كانت هذه المجموعات لمجرد التعليم، ولم تكن هناك وسيلة لحصول أشياء أخرى، فلا حرج في ذلك.

وتابع: “الطلبة يحضرون في الجامعات للدراسة، ويأتون إليها ويغادرونها، فلا مانع من إنشاء مجموعة مختلطة لغرض الدراسة وذلك ليس حراما”.