الطبخ دون كهرباء: ماذا تفعل عند انقطاع التيار الكهربائي؟

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وطن-إذا كانت جميع أجهزتك كهربائية، فإليك بعض الحيل التي تحتاجها للاستمرار في تناول الطعام بشكل جيد عند انقطاع التيار الكهربائي.

إذا كنت تطبخ طعامك من خلال موقد السيراميك أو الميكروويف أو الفرن، كما لا تستخدم غاز البوتان أو الغاز الطبيعي ولا حتى المدفأة وفجأة، انقطع التيار الكهربائي في المنطقة، فيمكنك استخدام هذه السلسلة من الحيل للمضي قدمًا وإعداد وليمة جيدة على ضوء الشموع، وفقل لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية.

النار في المطبخ ليست ضرورية

على الرغم من أننا تعودنا على استعمال النار للطبخ، إلا أنه ليس ضروريا أحيانا؛ حيث تتطلب العديد من المستحضرات خلط مكونين فقطمن أجل “الطهي:

غمر المنتج في سائل عطري يؤدي إلى تتبيله جيدا. مثال على ذلك المخللات المصنوعة من الخل والبابريكا. وهناك طريقة أخرى تحظى بشعبية كبيرة اليوم وهي ceviche: وهي أسماك مغموسة في عصير الليمون أو عصير الليمون الحامض، وفقا لما ترجمته “وطن“.

أفضل وصفة معروفة هي البيروانو، المتكونة من السمكة الزرقاء وعادة ما يكون سمك القاروص. بهذه الطريقة، يمكننا صنع سيفيش للمأكولات البحرية. للقيام بذلك، يجب أن نقطع قطعًا رفيعة جدًا من الأسماك الزيتية والأخطبوط والمحار المطبوخ مسبقًا (عادةً القريدس) وبلح البحر ونضع الخليط في عصير الليمون ونتركه يرتاح في مكان بارد حتى يتحول لون السمك إلى اللون الأبيض.

التارتار، وهو ناتج عن تقطيع اللحم أو السمك النيء جيدًا وخلطه مع بعض التوابل، صلصة التارتار في الأصل صلصة الصويا الأكثر شعبية اليوم.

المخللات. يتكون هذا الطبق من غمر المنتجات النباتية في الماء المالح، ما يعزز عملية التخمير التي تزيد من الحموضة (مما يساعد أيضًا على الحفاظ عليه)، كما في حالة الزيتون أو الباذنجان. بالطبع، للقيام بذلك بشكل صحيح، سيتعين علينا تركه يرتاح ليوم واحد على الأقل وأكثر من ذلك إذا كان يحتوي على الثوم، لذلك يوصى به فقط في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

إذا لم يكن هناك خيار سوى التسخين

لهذه الحيلة، كل ما نحتاجه هو بعض الشموع ووعاء ورف (لتثبيت الوعاء فوق النار). درجة الحرارة هذه كافية ليتم تسخين قدر جيد من العدس أو حتى لعمل بعض البيض المشوي. خيار آخر هو وضع قدر أصغر داخل الوعاء الأول، مع المنتج الذي نريد طهيه ووضع طبقة صغيرة من الماء في الوعاء الكبير. إذا غطينا القدر الكبير، يمكننا أن نطبخ من خلال البخار أو حتى نصنع الخبز.

حل لكل شيء

إذا لم يكن أي من هذه الخيارات مناسبًا لنا فيمكننا طلب الطعام من المطاعم الخارجية(خدمة التوصيل)، إذا كانت بطارية هاتفنا مشحونة جيدا.