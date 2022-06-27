فيديو جديد يرصد لحظة وصول قاتل إيمان ارشيد إلى مكان اختبائه

وطن – تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحديد مكان اختباء عدي خالد حسان قاتل الطالبة إيمان ارشيد، بجامعة العلوم التطبيقية قبل أيام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثقت كاميرات مراقبة، لحظة وصول الجاني للمنطقة التي اختبأ بها في منطقة بلعما في محافظة المفرق.

وبحسب الفيديو، فقد أشارت كاميرات المراقبة بأن الجاني وصل إلى المكان الذي تم محاصرته فيه مساء يوم السبت الماضي وتحديدا في الساعة 7:16 بالتوقيت المحلي.

وأظهر الفيديو شاب كان يجلس على قارعة الطريق، يبدو بأنه قد رأى المشتبه به وهو يسير متعبا نحو منطقة زراعية، وسرعان ما أخرج هاتفه وقام بتصويره.

ويظهر في المقطع، تعليق شخصين، أحدهما هو من ظهر بالمقطع على قارعة الطريق، حيث علق بأنه تعرف على المجرم بعد أن تم تسريب صورته على مواقع التواصل ولذلك قام على الفور بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه.

قاتل الطالبه #ايمان_ارشيد تم رؤيته من قبل نشمي من بني حسن (محمد المشاقبه) اثناء وصوله لمنطقة بلعما وبلغ المركز الامني عنه وتم مراجعة الكاميرات بالمنطقه ورصد تحركاته وتحديد مكانه .

وتعرف عليه النشمي من خلال الصور المتداوله .

قرار حظر النشر احيانا لايكون بمكانه .#قاتل_التطبيقية pic.twitter.com/P1UdDkBHYv — Omar Qadda7 (@OmrKada7) June 27, 2022

لحظة هروب عدي خالد حسان بعد تنفيذ الجريمة

وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة هروب قاتل الطالبة إيمان إرشيد، عدي حسان، من الجامعة عقب ارتكابه الجريمة.

ويظهر المقطع المتداول، شابا يرتدي قبعة وهو يركض نحو أحد الحواجز الأمنية في الجامعة وبيده مسدس، لوح به أمام أحد أفراد الأمن الجامعي، ما أجبر الأخير على الهرب خوفا على حياته.

بالفيديو، مقطع مصور يظهر لحظة هروب المشتبه به بقتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية #إيمان_ارشيد بعد ارتكاب الجريمة pic.twitter.com/v4i3p8IrA8 — الأردنية نت (@alurdunyya) June 26, 2022

القاتل يطلق النار على نفسه

وكان الامن العام قد كشف، مساء الأحد، إن القاتل عدي خالد حسان أطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن)، بعد محاولات أمنية لثنيه عن الانتحار؛ إذ قدم له زجاجة من المياه غير أنه أطلق النار على نفسه.

وأوضح الامن العام في بيان له أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة من دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

ونوه إلى أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

الإعلان عن وفاة قاتل إيمان ارشيد

وفجر اليوم الاثنين، أعلن الأمن الأردني، وفاة عدي حسان، بعد أن أدخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الزرقاء الحكومي، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس أطلقه على نفسه عندما حاول الانتحار أثناء محاصرته من قبل رجال الأمن في منطقة بلعما مساء الأحد.