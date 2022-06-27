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الهدهد

فيديو جديد يرصد لحظة وصول قاتل إيمان ارشيد إلى مكان اختبائه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قاتل إيمان ارشيد watanserb.com
قاتل إيمان ارشيد

وطن – تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحديد مكان اختباء عدي خالد حسان قاتل الطالبة إيمان ارشيد، بجامعة العلوم التطبيقية قبل أيام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثقت كاميرات مراقبة، لحظة وصول الجاني للمنطقة التي اختبأ بها في منطقة بلعما في محافظة المفرق.

وبحسب الفيديو، فقد أشارت كاميرات المراقبة بأن الجاني وصل إلى المكان الذي تم محاصرته فيه مساء يوم السبت الماضي وتحديدا في الساعة 7:16 بالتوقيت المحلي.

 

وأظهر الفيديو شاب كان يجلس على قارعة الطريق، يبدو بأنه قد رأى المشتبه به وهو يسير متعبا نحو منطقة زراعية، وسرعان ما أخرج هاتفه وقام بتصويره.

ويظهر في المقطع، تعليق شخصين، أحدهما هو من ظهر بالمقطع على قارعة الطريق، حيث علق بأنه تعرف على المجرم بعد أن تم تسريب صورته على مواقع التواصل ولذلك قام على الفور بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه.

لحظة هروب عدي خالد حسان بعد تنفيذ الجريمة

وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة هروب قاتل الطالبة إيمان إرشيد، عدي حسان، من الجامعة عقب ارتكابه الجريمة.

ويظهر المقطع المتداول، شابا يرتدي قبعة وهو يركض نحو أحد الحواجز الأمنية في الجامعة وبيده مسدس، لوح به أمام أحد أفراد الأمن الجامعي، ما أجبر الأخير على الهرب خوفا على حياته.

القاتل يطلق النار على نفسه

وكان الامن العام قد كشف، مساء الأحد، إن القاتل عدي خالد حسان أطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن)، بعد محاولات أمنية لثنيه عن الانتحار؛ إذ قدم له زجاجة من المياه غير أنه أطلق النار على نفسه.

وأوضح الامن العام في بيان له أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة من دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

ونوه إلى أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

الإعلان عن وفاة قاتل إيمان ارشيد

وفجر اليوم الاثنين، أعلن الأمن الأردني، وفاة عدي حسان، بعد أن أدخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الزرقاء الحكومي، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس أطلقه على نفسه عندما حاول الانتحار أثناء محاصرته من قبل رجال الأمن في منطقة بلعما مساء الأحد.

لماذا شكك أردنيون في رواية انتحار قاتل إيمان إرشيد؟! .. ووالدها يحسم الجدل

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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