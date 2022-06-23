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مع تقدمك في السن عليك أن تحافظ على بصرك.. إليك أفضل الأطعمة لصحة العيون

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
من المهم رؤية الأشياء بشكل جيد watanserb.com
من المهم رؤية الأشياء بشكل جيد

وطن-لقد أثبت العلم العلاقة الوثيقة بين الطعام الذي نأكله وصحتنا على نطاق واسع، وهذا يعني أنه إذا تناولنا نظامًا غذائيًا متوازنًا، فسنهل عملية التمثيل الغذائي لدينا وسناسعدها على تطوير جميع وظائفه الحيوية من أجل الحصول على نوعية حياة أفضل.

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وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أفضل الأطعمة للعيون:

إذا كنا مهتمين بصحة بصرنا، فسنضطر إلى تناول أطعمة محددة للحفاظ عليها، ولتجنب ظهور مشكلة نقص النظر في مرحلة ما من العمر.

إذا لاحظت بالفعل أي ضعف في الرؤية، فمن الأفضل استشارة أخصائي يمكنه أن يشير إلى العلاج الطبي، في حين أن الطعام مفيد بشكل أساسي لمكافحة ظهور هذه الأمراض قبل أن تتولد وفق ما ترجمه “وطن”.

عصير الليمون مفيد watanserb.com
عصير الليمون مفيد

فلفل أحمر

الفلفل الأحمر غني بفيتامين سي. لكن إذا أفرطت في طهيه، فستقل كمية العناصر الغذائية بشكل كبير، وخاصة الفيتامينات. لذلك، من الأفضل تحضير الفلفل الأحمر على البخار.

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سبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على مضادات الأكسدة الأساسية لصحة العين:و هما السيزانثين واللوتين. كلاهما أصباغ موجودة في بقعة العين، تحميها من العوامل الخارجية.

سمك السالمون

يعتبر السلمون من أكثر الأسماك استهلاكًا في العالم، سواء من قبل البالغين أو الأطفال. مع نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهو رائع للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العين. يفضل هذا النوع من الدهون المتعددة غير المشبعة التجدد البقعي.

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المحار

يعد المحار أحد أفضل الأطعمة الموجودة للعناية بعينيك. فهو غني جدًا بالزنك، وهو عنصر غذائي أساسي للجسم لامتصاص فيتامين أ بشكل صحيح في الأمعاء الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفضل تخليق الحمض النووي وتجديد الأنسجة الخلوية.

المحار
المحار

 

الجزر

بالتأكيد أنت على دراية بأن تناول الجزر مفيد جدًا لعينيك. يوفر الجزر فيتامين أ الذي يوفره بيتا كاروتين، وهو مادة موجودة في هذا النوع من الخضار، وهو المفتاح لتقليل فرص المرض باضطرابات متكررة مثل الضمور البقعي أو إعتام عدسة العين.

السمك الأزرق

تعتبر هذه الأنواع من الأسماك أساسية في أي نظام غذائي بسبب محتواها من أوميغا 3، والذي يمنع أيضًا الضمور البقعي  وبالتالي يحافظ على رطوبة العينين  ويمنعها من الجفاف. يوصى بالخيارات الشائعة مثل السلمون أو التونة أو السردين.

الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات في معظم بدائلها على فيتامين سي الذي يصنع الكولاجين الموجود حول العينين والذي يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص العناصر الغذائية ذات الصلة بالرؤية.

الخضار الورقية الخضراء

إلى جانب الجزر، يجب أن تكون الخضراوات ذات الأوراق الخضراء متوفرة دائمًا في منزلك، لأنها تمنع تطور الأمراض المختلفة، مثل متلازمة جفاف العين المعتادة.

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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