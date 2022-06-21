محمود تريزيجيه إلى طرابزون سبور التركي.. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن – ذكرت تقارير تركية بأن نادي طرابزون سبور التركي، قريب من التوقيع بشكل رسمي مع النجم المصري محمود تريزيجيه 27 عاماً، قادماً من صفوف أستون فيلا الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة (الصباح) التركية، بأن نادي طرابزون سبور المتوج بلقب الدوري التركي، قد توصل لاتفاق مبدئي مع أستون فيلا للتعاقد مع المصري تريزيجيه، بعد انتهاء فترة إعارته مؤخراً في الآونة الأخيرة مع باشاك شهير الموسم المنصرم.

انتقال تريزيجيه إلى طرابزون سبور

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب تريزيجيه سيحصل على راتب يصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافأة مالية قد تصل إلى 2.2 مليون يورو”.

جريدة الصباح التركية 📰

🗨️طرابزون سبور بطل الدوري التركي يتوصل لاتفاق مع أستون فيلا لضم محمود حسن "تريزيجيه" هذا الصيف pic.twitter.com/8RwDEsZuh9 — kora11.com (@kora11) June 20, 2022

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كما وأضافت، ” وكيل تريزيجيه (كريستيان إيميل)، ذهب بالفعل إلى العاصمة إسطنبول، الأحد، بعد قيامه بنشر صورة عبر حسابه على منصة الانستغرام”. في إشارة إلى اقتراب حسم صفقة انتقال موكله في سوق الميركاتو الصيفي.

إعارة تريزيجيه

وكان نجم المنتخب المصري محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، قد انتقل الموسم الماضي إلى صفوف فريق باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة. بعد تعافيه من الإصابة. الذي غاب على إثرها لأشهر طويلة عن الملاعب.

يونس امري سيل – صحفي تركي : توصل نادي طرابزون سبور التركي الي اتفاق مع جناح استون فيلا محمود حسن تريزيجيه لا انتقال اللاعب الي النادي التركي مقابل 3.5 مليون يورو. pic.twitter.com/ajSbWeFMeK — FPL Arab (@FPLArabTW) June 20, 2022

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كما وشارك تريزيجيه في 13 مباراة في منافسات الدوري التركي مع فريق باشاك شهير، استطاع من خلالها تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة لزملائه الموسم المنصرم.

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وخاض اللاعب في مشواره الاحترافي مع مختلف الأندية أكثر من 142 مباراة، نجح من خلالها من تسجيل أكثر من 30 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق طرابزون سبور قد توج بطلاً للدوري التركي الممتاز بعد تربعه على عرش الصدارة. برصيد 81 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف فنربخشة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

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