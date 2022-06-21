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رياضة

محمود تريزيجيه إلى طرابزون سبور التركي.. وهذه تفاصيل الصفقة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال تريزيجيه إلى نادي طرابزون سبور watanserb.com
النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب أستو فيلا

وطن – ذكرت تقارير تركية بأن نادي طرابزون سبور التركي، قريب من التوقيع بشكل رسمي مع النجم المصري محمود تريزيجيه 27 عاماً، قادماً من صفوف أستون فيلا الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة (الصباح) التركية، بأن نادي طرابزون سبور المتوج بلقب الدوري التركي، قد توصل لاتفاق مبدئي مع أستون فيلا للتعاقد مع المصري تريزيجيه، بعد انتهاء فترة إعارته مؤخراً في الآونة الأخيرة مع باشاك شهير الموسم المنصرم.

انتقال تريزيجيه إلى طرابزون سبور

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب تريزيجيه سيحصل على راتب يصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافأة مالية قد تصل إلى 2.2 مليون يورو”.

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كما وأضافت، ” وكيل تريزيجيه (كريستيان إيميل)، ذهب بالفعل إلى العاصمة إسطنبول، الأحد، بعد قيامه بنشر صورة عبر حسابه على منصة الانستغرام”. في إشارة إلى اقتراب حسم صفقة انتقال موكله في سوق الميركاتو الصيفي.

إعارة تريزيجيه

وكان نجم المنتخب المصري محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، قد انتقل الموسم الماضي إلى صفوف فريق باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة. بعد تعافيه من الإصابة. الذي غاب على إثرها لأشهر طويلة عن الملاعب.

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كما وشارك تريزيجيه في 13 مباراة في منافسات الدوري التركي مع فريق باشاك شهير، استطاع من خلالها تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة لزملائه الموسم المنصرم.

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وخاض اللاعب في مشواره الاحترافي مع مختلف الأندية أكثر من 142 مباراة، نجح من خلالها من تسجيل أكثر من 30 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق طرابزون سبور قد توج بطلاً للدوري التركي الممتاز بعد تربعه على عرش الصدارة. برصيد 81 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف فنربخشة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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