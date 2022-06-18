السبت, يونيو 18, 2022
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حيلة عملية حتى لا تتضرر سيارتك في أثناء القيادة على رمال الشاطئ

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لا تقد سيارتك على رمال الشاطئ watanserb.com
لا تقد سيارتك على رمال الشاطئ

وطن-مع حلول فصل الصيف، حان الوقت لوضع خطط للاستمتاع بالشمس والحرارة، وخاصة الشاطئ. لكن يجب أن نكون مدركين لخطر الرمال، سواء على الجلد أو على السيارة، لا سيما إذا سافرنا بهذه الوسيلة إلى الشاطئ.

عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن أول شيء يجب مراعاته هو أن هناك العديد من الكائنات الحية الدقيقة في رمال الشاطئ، بالإضافة إلى البكتيريا والطفيليات وهي الأكثر شيوعًا، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية. لذلك من الضروري استخدام كريم الحماية من الشمس SPF 50+ لتجنب الحروق.

مع حلول فصل الصيف.. مفاتيح للوقاية من حساسية الشمس

التوصيات الرئيسية

احذر من أن تدخل سيارتك إلى الشاطئ وضعها في وضع معاكس للشاطئ
احذر من أن تدخل سيارتك إلى الشاطئ وضعها في وضع معاكس للشاطئ

إذا كنا نذهب إلى الشاطئ باستخدام السيارة، فيوصى بشدة أن نعطيها طبقة من الشمع أولاً. وبهذه الطريقة، تبقى الرمال في تلك الطبقة الواقية التي طبقناها على هيكل السيارة، ما يمنعها من خدش السيارة أو الطلاء.

ماذا يحدث لسيارتك إذا قمت بتنظيفها بهذه الطريقة في فصل الصيف؟

تتمثل إحدى التوصيات الرئيسية لأخرى للخبراء، في ركن سيارتك معاكسة للشاطئ (أي أن ظهر السيارة معاكس للشاطئ ورماله) لسبب بسيط للغاية وهو حماية المحرك.

كما يجب أن تعلم أنه من المهم عدم قيادة السيارة على الرمال مطلقًا لأنه ممنوع منعا باتا، حيث يطبق قانون السواحل في إسبانيا عقوبات تتراوح بين 50 و 150 يورو عند السياقة على الرمال.

كيف تعتني بتكييف سيارتك ليعمل في منتصف موجة الحر

يمكن أن تكون العقوبة أكثر خطورة إذا توقفنا على الشواطئ الموجودة في الحدائق الطبيعية: حيث تصل الغرامة المالية إلى 6000 يورو.

كيف تنظف الرمل؟

من المعروف للجميع أن رمال الشاطئ يمكن أن تتسبب في تلف بعض المكونات الميكانيكية وطلاء المركبات إذا لم يتم إزالتها بشكل صحيح.

ماذا تفعل إذا وُضع الوقود الخطأ في سيارتك؟

بغض النظر عن مدى حرصنا، فمن المحتم أن تدخل الرمال إلى السيارة. بمجرد وصولنا إلى المنزل، سوف ندرك أن الرمال قد غزت الطلاء والبلورات … أول ما يتبادر إلى الذهن لإزالة الرمال هو نقل السيارة إلى ورشة غسيل السيارات، لكنها ليست أفضل فكرة.

نظف سيارتك جيدا من رمال الشاطئ لأنها تضر بالمحرك
نظف سيارتك جيدا من رمال الشاطئ لأنها تضر بالمحرك

من الأفضل أن نقوم بتنظيف السيارة بأنفسنا. لا يجب أن نفعل ذلك في الطرق العامة لأنه يعاقب عليه القانون، ولكن يكون ذلك في محطة الخدمة. نكنس الأرضية أولاً ، ثم المكونات الصغيرة للسيارة وبعد ذلك مقاعد السيارة.

إذا كانت لدينا إمكانية، فمن الأفضل استخدام الهواء المضغوط لإزالة أكبر قدر ممكن من الرمال.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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