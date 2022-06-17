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الهدهد

عبداللطيف آل الشيخ يفاجئ مسؤولا بإعفائه وتعيين سيدة مكانه ويثير غضب السعوديين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عبداللطيف آل الشيخ watanserb.com
عبداللطيف آل الشيخ

وطن- تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، تسبب بموجة غضب وانتقادات له، حتى من كبار الكتاب والإعلاميين السعوديين المقربين من الديوان الملكي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال زيارته إلى فرع الوزارة بمكة المكرمة، سأل آل الشيخ خلال شربه للقهوة، إحدى الموظفات عن دورها في الفرع، لتجيبه بأنها تعمل في قسم الإعلام، وعند معرفته عن تخصصها الجامعي، سأل مدير القسم عن مؤهله، ليجيبه أنه حاصل على شهادة في الحاسب.

وبحسب الفيديو، قرر “آل الشيخ” على الفور عزل رئيس قسم الإعلام من منصبه، وتعيين الفتاة الموظفة بدلا منه، بحجة أنه يجب على كل شخص العمل بشهادته في القسم المعني بذلك.

غضب من تصرف عبداللطيف آل الشيخ

الفيديو أثار موجة غضب عارمة ضد “آل الشيخ” الذين انتقدوا أسلوبه في التعامل مع المسؤول الرجل، مؤكدين على أن التخصص لا يعني الإبداع في مجال العمل.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي السعودي ورئيس تحرير “إندبندنت عربية”، عضوان الاحمري:” الإعلام موهبة وشغف تتطور بالممارسة ولا يمكن أن تتم فقط عبر التخصص الجامعي حتى يكون الفرد إعلامياً متفرداً أو صحافياً يشار له بالبنان. من صوّر مقطع الوزير مع الشاب والشابة ونقل شخص من قسم لآخر بطريقة عشوائية وروج له ظناً منه أن علاقات عامة ذكية، فهو أساء للوزير والشابة والشاب معا.”

وعلق الكاتب السعودي، تركي الشلهوب، على الفيديو قائلا:” عندما يصبح التافه وزيرًا.. عبداللطيف آل الشيخ اقال موظفًا من منصبه وعيّن أخرى مكانه بدون معايير وبدون مراجعة وبدون دراية بإمكانيات الأشخاص.. ولكن لا غرابة فالدولة كلها تدار بهذه العقلية!”.

وانتقد الدكتور سليمان بن عبدالله القويفلي، ما حدث قائلا:” تنازل إبراهيم المُكره والتطبيق الخاطئ للتمكين ونسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية خطأٌ لا يجب التطبيل له ولكن .. كلٌ له موعد مع الله لا تظلِمون ولا تُظلمون”.

وقال محمد الناظري تعليقا على الفيديو:” التنازل المُكره والتطبيق الخاطئ للتمكين ونسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية خطأٌ لا يجب التطبيل له لست ضد أحد ولا مع أحد ، أنا مع المنطق والسلم الاداري الهرمي المتوقع ! فالمنافسة حق للجميع مش فقط لأني التقيتك وانت تشرب قهوة”.

من جانبه، اعتبر المغرد، خالد الذايدي، أن “الوزير هنا نسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية يعني حتى لو انت عندك قناعه ان المدير المفروض يكون تخصصه اعلام هذي ماهي الطريقة الصحيحه في الأختيار لان اذا شهد معها بكالريوس اعلام ممكن تلقى شباب وبنات في الوزارة معهم ماجستير ودكتوراه اعلام واكثر خبره منها.”

عبداللطيف آل الشيخ يلقي منصبه الوزاري جانبا ويشتم “الإخوان” ومغردون يذكرونه بما مضى

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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