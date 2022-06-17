عبداللطيف آل الشيخ يفاجئ مسؤولا بإعفائه وتعيين سيدة مكانه ويثير غضب السعوديين

وطن- تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، تسبب بموجة غضب وانتقادات له، حتى من كبار الكتاب والإعلاميين السعوديين المقربين من الديوان الملكي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال زيارته إلى فرع الوزارة بمكة المكرمة، سأل آل الشيخ خلال شربه للقهوة، إحدى الموظفات عن دورها في الفرع، لتجيبه بأنها تعمل في قسم الإعلام، وعند معرفته عن تخصصها الجامعي، سأل مدير القسم عن مؤهله، ليجيبه أنه حاصل على شهادة في الحاسب.

وبحسب الفيديو، قرر “آل الشيخ” على الفور عزل رئيس قسم الإعلام من منصبه، وتعيين الفتاة الموظفة بدلا منه، بحجة أنه يجب على كل شخص العمل بشهادته في القسم المعني بذلك.

تقديراً لدور المرأة وعملها .. وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ يوجه بتكليف سيدة متخصصة في الإعلام لتكون رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مكان زميلها المتخصص في الحاسب.

– pic.twitter.com/O7UCSX0Na9 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) June 17, 2022

غضب من تصرف عبداللطيف آل الشيخ

الفيديو أثار موجة غضب عارمة ضد “آل الشيخ” الذين انتقدوا أسلوبه في التعامل مع المسؤول الرجل، مؤكدين على أن التخصص لا يعني الإبداع في مجال العمل.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي السعودي ورئيس تحرير “إندبندنت عربية”، عضوان الاحمري:” الإعلام موهبة وشغف تتطور بالممارسة ولا يمكن أن تتم فقط عبر التخصص الجامعي حتى يكون الفرد إعلامياً متفرداً أو صحافياً يشار له بالبنان. من صوّر مقطع الوزير مع الشاب والشابة ونقل شخص من قسم لآخر بطريقة عشوائية وروج له ظناً منه أن علاقات عامة ذكية، فهو أساء للوزير والشابة والشاب معا.”

الإعلام موهبة وشغف تتطور بالممارسة ولا يمكن أن تتم فقط عبر التخصص الجامعي حتى يكون الفرد إعلامياً متفرداً أو صحافياً يشار له بالبنان. من صوّر مقطع الوزير مع الشاب والشابة ونقل شخص من قسم لآخر بطريقة عشوائية وروج له ظناً منه أن علاقات عامة ذكية، فهو أساء للوزير والشابة والشاب معا. — عضوان الأحمري (@Adhwan) June 17, 2022

وعلق الكاتب السعودي، تركي الشلهوب، على الفيديو قائلا:” عندما يصبح التافه وزيرًا.. عبداللطيف آل الشيخ اقال موظفًا من منصبه وعيّن أخرى مكانه بدون معايير وبدون مراجعة وبدون دراية بإمكانيات الأشخاص.. ولكن لا غرابة فالدولة كلها تدار بهذه العقلية!”.

عندما يصبح التافه وزيرًا.. عبداللطيف آل الشيخ اقال موظفًا من منصبه وعيّن أخرى مكانه بدون معايير وبدون مراجعة وبدون دراية بإمكانيات الأشخاص.. ولكن لا غرابة فالدولة كلها تدار بهذه العقلية!#وزير_الشوون_الاسلامية pic.twitter.com/w9FIxHzBBF — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 17, 2022

وانتقد الدكتور سليمان بن عبدالله القويفلي، ما حدث قائلا:” تنازل إبراهيم المُكره والتطبيق الخاطئ للتمكين ونسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية خطأٌ لا يجب التطبيل له ولكن .. كلٌ له موعد مع الله لا تظلِمون ولا تُظلمون”.

تنازل إبراهيم المُكره والتطبيق الخاطئ للتمكين ونسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية خطأٌ لا يجب التطبيل له ولكن ..

كلٌ له موعد مع الله

لا تظلِمون ولا تُظلمون.. https://t.co/tXIOcPbBa3 — د.سليمان بن عبدالله القويفلي (@dralqueflie) June 17, 2022

وقال محمد الناظري تعليقا على الفيديو:” التنازل المُكره والتطبيق الخاطئ للتمكين ونسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية خطأٌ لا يجب التطبيل له لست ضد أحد ولا مع أحد ، أنا مع المنطق والسلم الاداري الهرمي المتوقع ! فالمنافسة حق للجميع مش فقط لأني التقيتك وانت تشرب قهوة”.

التنازل المُكره والتطبيق الخاطئ للتمكين ونسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية خطأٌ لا يجب التطبيل له لست ضد أحد ولا مع أحد ، أنا مع المنطق والسلم الاداري الهرمي المتوقع ! فالمنافسة حق للجميع مش فقط لاني التقيتك وانت تشرب قهوة https://t.co/T1OVfeIfnS — Moh'd Al Nadhri (@R_Tmohammed) June 17, 2022

من جانبه، اعتبر المغرد، خالد الذايدي، أن “الوزير هنا نسف كل الأنظمة واللوائح الإدارية يعني حتى لو انت عندك قناعه ان المدير المفروض يكون تخصصه اعلام هذي ماهي الطريقة الصحيحه في الأختيار لان اذا شهد معها بكالريوس اعلام ممكن تلقى شباب وبنات في الوزارة معهم ماجستير ودكتوراه اعلام واكثر خبره منها.”