لماذا أنثى الضباع لها قضيب؟

وطن– هل تعلم أن إناث الضباع لديها قضيب وكيس صفن مزيفان؟ هذه الظاهرة الطبيعة المثيرة للجدل لها وظائف اجتماعية وأصل تطوري مرتبط بالتطور الجنيني.

بحسب مجلة “موي إنتريسنتي” الإسبانية، فإن إناث الضباع أو ما يسمى الضبع المرقط (كروكوتا)، تعد من بين الثدييات الغريبة التي تمتلك أعضاء تناسلية ذكورية تعرف بالقضيب الزائف للأنثى.

إنها الثدييات الوحيدة التي ليس لَدَى إناثها فتحة مهبلية خارجية. على الرغم من اختلاف هيكلها الداخلي فإن التشابه الخارجي مع أعضاء تناسلية ذكورية الحقيقي قوي للغاية بحيث لا يمكن تمييزه بالعين المجردة ما عدا الخبراء يستطيعون ذلك أو ما لم تكن الأنثى من هذا الحيوان مرضعة.

هذه الحالة نادرة جدًا لدرجة أنه كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن الضباع مخنثة. استبعد القرصان الشهير السير والتر رالي الضباع من بين الحيوانات التي صعدت على متن سفينة نوح لأنها لم تكن حيوانات تربية نقية. وأكد أنه نوع من المزيج غير الطبيعي بين الكلاب والقطط. نحن نعلم اليوم أنه بغض النظر عن الأساطير، فإن أقرب مجموعة تطورية هي مجموعة herpestidae، المعروفة باسم النمس.

كان أصل هذا التركيب التشريحي الغريب، الحصري لهذا النوع – النوعان الآخران من الضبع، الضباع المخططة (Hyaena hyaena) والبنية (Parahyaena brunea) – لغزًا لفترة طويلة. كما كان يعتقد أنه يجب أن يكون نوعًا من التكيف التطوري، لكن لا يمكن تحديده. وفي الحقيقة، كان اكتشاف كيفية تشكلها أسهل من اكتشاف كيفية تطورها، وفق ما ترجمته “وطن”.

تشكيل القضيب الزائف

في الواقع، هذا القضيب الزائف هو تعديل شديد للبظر. تكون شفتا الفرج بالخلف، مما يؤدي إلى ظهور كيس الصفن مثل الذي عند الذكور، وينغلق البظر مكونًا عند ذلك أنبوبًا يمكن أن يتجاوز 17 سم، يمر من خلاله كل من مجرى البول والقناة التناسلية.

تم تشكيل هذا الهيكل الرائع أثناء التطور الجنيني. تشترك جميع الثدييات في نمط جنيني مشترك للأعضاء التناسلية، حيث يكون الجنين غامضًا جنسيًا في البداية ويحتوي على جميع السلائف والتركيبات اللازمة لتطوير أي من الجنسين، ذكرًا أو أنثى.

كما تقول المجلة، الأعضاء التناسلية الداخلية – المبايض أو الخصيتين – تتطور، من حيث المبدأ وفقًا لما تحدده الجينات. في الأعضاء التناسلية الخارجية، إذا لم يتدخل شيء، فإن المسار الطبيعي للأعضاء التناسلية الأنثوية هو تكوين “الفرج والبظر”. المسار الذكري – الصفن والقضيب – هو الذي يتضمن تغيرًا هرمونيًا، يحدث عادةً بسبب إفراز هرمون التستوستيرون بواسطة الخصيتين الأوليتين.

وتوضح المجلة، العضو الآخر الذي ينتج هرمون التستوستيرون هو المشيمة. في إناث الثدييات، يوجد إنزيم يسمى أروماتاز ​​ والذي يقلل من هرمون التستوستيرون، مما يسمح للجنين بالتطور كما ينبغي. لكن الطفرة تعني أن الضباع المرقطة لا تحللها، وتنقل هذا الهرمون عبر الحبل السري، وتتسبب في أن يطور نسلها -ذكورا وإناثا- التشريح الخارجي الظاهري للذكور.

في سياق متصل، يحدث كل من الجماع والولادة من خلال هذه القناة. وكلاهما ينطوي على صعوبات. تعتبر إدارة اختراق البظر المنتصب بهذا القضيب عملاً معقدًا وغير مناسب للضباع التي تعاشر الإناث لأول مرة. وبهذه الطريقة، لا تتجنب الإناث أن تكون مُجبرة على ذلك فحسب بل يمكنها أيضًا السماح لأنفسهن باختيار ذكور الضباع. إذا شعرت الأنثى بالنفور من ذكر الضبع، فإن لديها القدرة على القضاء على الحيوانات المنوية أو معظمها، ببساطة عن طريق البول.

أما بالنسبة للولادة، فهي معقدة بشكل غير عادي وكثيرًا ما لا تولد الجراء أحياء بسبب الرحلة الطويلة التي يجب أن يمروا بها – خاصة بين الأمهات اللواتي يلدن لأول مرة وأحيانًا يحدث تمزق أثناء الولادة والتي تترك لاحقًا ندوبًا طولية مميزة جدًا.

الوظائف الاجتماعية لامتلاك قضيب زائف

وتبعا لما ذكرته المجلة، تحافظ الضباع المرقطة على مجتمع أمومي، فضلا عن أن الإناث أكثر عدوانية من الأنواع الأخرى وأكثر من الذكور أيضا، وعادة ما تكون قادة القطيع وأول من يتغذى. تهيمن معظم الإناث على جميع الذكور تقريبًا.

لدى الضباع تحية طقوسية شبيهة بتحية الكلاب. يقفون بشكل متوازٍ وفي اتجاهين متعاكسين ويلعقون مناطق الشرج والأعضاء التناسلية لبعضهم البعض.

غالبًا ما يرفعون ساقهم الخلفية لتسهيل الأمر على شريكهم أثناء المعاشرة. خلال تلك التحية، يعلن الفرد المرؤوس الخضوع للمسيطر. وإحدى الإيماءات التي تدل على أن الخضوع؛ هي انتصاب القضيب أو ما يُعرف بالقضيب الكاذب اعتمادًا على جنس الشخص الذي يقدم التحية.

عندما لا يسعى التطور إلى التكيف

لفترة طويلة فكر العلماء في الظروف التي نتج عنها هذا القضيب الكاذب عند إناث الضباع. ومع ذلك، فإن هذا الحدث لا يتعلق بالتكيف الطبيعي وإنما بالحفاظ على سمة غير انتقائية.

وفي الواقع؛ ليست الأنثى ذات القضيب الزائف هي التي تحمل الصفة الجينية التي تعبر عن هويتها ولكن والدتها. إذا كان التكيف موجودًا، فلن يكون هناك وجود لهذا القضيب الزائف، بل وجود الطفرة ذاتها التي تجعل نسل إناث الضباع يطور هذا القضيب الزائف. لذلك، فإن الضغط الانتقائي لا يؤثر كثيرًا على حامل الطفرة ولكن على نسله.

نظرًا لأنه تأثير يحدث أثناء الحمل، فإن وراثة الأم هي التي تعرض ابنتها لهذه السمة أي أنها ناتجة عن طفرة -والتي بسبب الانجراف الجيني وبشكل عشوائي تمامًا- انتشرت إلى أنواع من الضباع بأكملها.