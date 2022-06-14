4 نصائح لتصبح مليارديرًا وأنت مغترب

وطن- يجب أن تعرف كيف تسلك السبيل إلى أن تصبح ثريًا، لا سيما إذا كنت مغتربا. فهل أنت اليوم غني حقًا؟

هل يمكن أن تصبح مليارديرًا أو مليونيراً في الخارج؟ وهل هذا أمر سهل؟. ربما يمنكنك ذلك إذا اتبعت هذه النصائح الخمس التي أثبتت جدواها.

غالبًا ما يكون السفر إلى الخارج هو أفضل طريقة للبحث عن فرص مهنية جديدة والتطور بسرعة أكبر. فلماذا لا يكون لديك طموح وتصل إلى تحقيق حلم الثراء؟

فيما يلي استعرض موقع “لو بيتي جورنال” الفرنسي 4 خطوات يجب اتباعها لتحقيق أهدافك وتكون على غلاف مجلة Forbes يوماً ما:

اختر منهج علمي عالي المستوى لتصبح ثريًا

إذا لم تكن قد ولدت في عائلة غنية جدًا بالفعل مثل 30٪ من المليارديرات، فإن كل شيء يبدأ بالاختيار الصحيح للوظيفة وبالتالي التدريب. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Aaron Wallis البريطانية، فإن 75٪ من أغنى الأشخاص في العالم حاصلون على درجة علمية عالية ومن بين الدورات التدريبية الأكثر تمثيلًا، تأتي الهندسة والأعمال والتمويل في المرتبة الأولى.

لكن احذر، لا يتم الحكم على المدرسة الجيدة فقط من خلال جودة الأساتذة ولكن أيضًا من خلال الروابط التي يمكنك إجراؤها هناك. لذلك من الأفضل اختيار جامعات American Ivy League إذا كنت ترغب في إقامة صداقة مع أغنياء العالم في المستقبل، بحسب ما ترجمته “وطن”.

ابدأ عملك في المكان المناسب

كثيرا ما يقال أن القيام بأعمال تجارية في فرنسا أكثر تعقيدا منه في البلدان الأخرى. فلماذا لا تطور مشاريعك في دولة أكثر ملاءمة لرواد الأعمال؟ 17٪ من الأغنياء أصبحوا أثرياء من خلال تأسيس شركاتهم الخاصة. وفقًا للأرقام الواردة من دراسة ممارسة أنشطة الأعمال التي أجراها البنك الدولي في عام 2020، فإن نيوزيلندا وسنغافورة وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية هي الدول الخمس التي يسهل فيها بدء نشاط تجاري.

الآن بعد أن لم تعد الأوراق الإدارية مشكلة، من المهم تقييم احتياجات البلد المضيف الجديد. عليك أن تختار السوق الأنسب لمشروعك، حيث سيكون لديك أفضل فرصة لتنفيذ فكرتك الرائعة.

وبالتالي فإن فتح مخبز في فرنسا على سبيل المثال، لن يكون له بالتأكيد نفس التأثير لو فعلت ذلك في اليابان أو هونج كونج. على العكس من ذلك، ليست هناك حاجة لتطوير علامتك التجارية الجديدة من الفطائر النباتية في بلد مشبع بالفعل بهذا النوع من المنتجات. لذا اسأل نفسك هذا السؤال: ما لمكان الناسب لتحقيق فكرة مشروعي؟

الدول العشر التي يكون من الأسهل فيها تأسيس شركة (بحسب دراسة لللبنك الدولي 2020)

نيوزيلاندا

سنغافورة

هونغ كونغ

الدنمارك

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

جورجيا

المملكة المتحدة

النرويج

السويد

اقترب أكثر من أصحاب المليارات الآخرين

ماذا لو أن بيئتك وضعتك بالفعل في ظروف جيدة وفي سياق تنافسي؟ إذا كانت بعض المدن موطنًا لأكثر الأشخاص ثراء في العالم مقارنة بمواطن أخرى، فلماذا لا تنتقل إلى هناك لإحداث فرق على مستوى وضعك المادي؟

مرة أخرى، تبدو الولايات المتحدة خيارًا جيدًا. نيويورك هي موطن لأكبر عدد من المليارديرات في العالم (106 في 2022) وسان فرانسيسكو في المركز التاسع (45). وفقًا لتصنيف فوربس، تعد الصين أيضًا وجهة مثيرة للاهتمام حيث احتلت بكين المركز الثاني (83 مليارديراً) تليها هونغ كونغ في المركز الثالث (67) وشنغهاي في المركز الخامس (61) وشنتشن في المركز السادس (59 مليارديراً).

اكتشف عاداتهم التي جعلتهم أغنياء وإذا لم تكن لديك الفرصة لتكون معهم على مقاعد المدرسة، فقم بتكوين صداقات معهم. تعد إقامة علاقات جيدة مع الأشخاص المبدعين في المجال التي ترغب في التميز فيه، خطوة أساسية نحو نجاحك في المستقبل!

المدن التي تضم أكثر المليارديرات (فوربس ، 2022)

1. نيويورك: 106 مليارديرا

إجمالي الثروة: 638.4 مليار دولار

2- بكين: 83 مليارديرا

إجمالي الثروة: 310 مليار دولار

3- هونغ كونغ: 67 مليارديراً

إجمالي الثروة: 300.7 مليار دولار

4. لندن: 65 مليارديرا

إجمالي الثروة: 323 مليار دولار

5- شنغهاي: 61 مليارديراً

إجمالي الثروة: 187 مليار دولار

6- شنتشن: 59 مليارديرا

إجمالي الثروة: 286.6 مليار دولار

7- موسكو: 52 مليارديرا

إجمالي الثروة: 217.5 مليار دولار

8- مومباي: 51 مليارديراً

إجمالي الثروة: 301.3 مليار دولار

9. سان فرانسيسكو: 45 مليارديرا

إجمالي الثروة: 162.3 مليار دولار

10. سيول: 38 مليارديرا

إجمالي الثروة: 108.3 مليار دولار

العيش في بلد يسهل فيه (كثيرًا) أن تكون مليارديرًا

لكي تصبح مليارديرًا يتطلب الكثير من العمل الشاق، خاصة إذا لم تكن محظوظا بما يكفي للفوز بالجائزة الكبرى لوتو. ومع ذلك تظل الثروة نسبية، وهي تعتمد قبل كل شيء على مسار العُملة.

في العديد من البلدان ليس من الصعب أن تصبح مليونيرا أو حتى مليارديرًا. وبالتالي فإن مليون وون كوري جنوبي يعادل 740 يورو فقط ومليون وون لاوسي مقابل 65 يورو وستحتاج فقط إلى 40 يورو لتصل إلى أول مليون دونج فيتنامي!