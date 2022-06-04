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حياتنا

بيلا حديد عارية وتغطي صدرها بيديها ضمن عروض خريف 2022!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيلا حديد عارية وتغطي صدرها بيديها ضمن عروض خريف 2022! watanserb.com
بيلا حديد

وطن- شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، مجموعة Balenciaga الجديدة لأزياء الخريف.

حملة خريف Balenciaga

وظهرت بيلا حديد في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، عارية تماماً من الأعلى، بينما غطت مفاتنها وصدرها بيدها.

وارتدت بيلا بنطالاً أسود من الجلد مع حقيبة بنفس اللون، وأضافت القليل من الاكسسوارات إلى أزياءها الغريبة.

كما نشرت بيلا صوراً أخرى لحملة خريف 2022 بعنوان “الشريط المفقود”، من خلال إنشاء صور ثابتة ومتحركة مستوحاة من حقبة أخرى لهذا اليوم.

أحذية بيلا حديد

وقد تكون حديد معروفة بمسيرتها المهنية في عرض الأزياء ، لكن أسلوبها في الشارع لا يزال ملحوظًا.

فبالنسبة للأحذية ، تعتمد بيلا على أنماط من علامة New Balance و Adidas و Nike و Yeezy Foam Runners.

و بالنسبة لمناسبات السجادة الحمراء ، تنجذب بيلا نحو أحذية عالية الكعب، والمدببة. وصنادل من أفضل العلامات التجارية بما في ذلك Fendi و Christian Louboutin و Miu Miu.

حذاء بـ346 دولار!

وكانت بيلا حديد قد استعرضت إطلالتها بعد التصوير مع معجبيها على إنستغرام يوم الخميس.

ونشرت العارضة مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة نيويورك ، وعلقت عليه: “: “غادرت المكان بعد لمسة سحرية من أخصائية التجميل هيرومي”.

 

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وخرجت بيلا من الاستوديو مرتدية بنطالًا أسودًا فضفاضًا مرتفع الخصر بحزام أسود. ونسقت معه توب قصير للغاية.

وحملت عارضة الأزياء حقيبة رمادية بنقوش سوداء وأضفت على مظهرها نظارة شمسية سوداء صغيرة وأقراط متدلية.

وارتدت بيلا حذاءً سبق أن روجت له في موقعها من Crocs Pollex Clogs . وهو ذو الشعبية الواسعة  ويبلغ سعره 346 دولارًا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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