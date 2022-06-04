بيلا حديد عارية وتغطي صدرها بيديها ضمن عروض خريف 2022!

وطن- شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، مجموعة Balenciaga الجديدة لأزياء الخريف.

حملة خريف Balenciaga

وظهرت بيلا حديد في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، عارية تماماً من الأعلى، بينما غطت مفاتنها وصدرها بيدها.

وارتدت بيلا بنطالاً أسود من الجلد مع حقيبة بنفس اللون، وأضافت القليل من الاكسسوارات إلى أزياءها الغريبة.

كما نشرت بيلا صوراً أخرى لحملة خريف 2022 بعنوان “الشريط المفقود”، من خلال إنشاء صور ثابتة ومتحركة مستوحاة من حقبة أخرى لهذا اليوم.

أحذية بيلا حديد

وقد تكون حديد معروفة بمسيرتها المهنية في عرض الأزياء ، لكن أسلوبها في الشارع لا يزال ملحوظًا.

فبالنسبة للأحذية ، تعتمد بيلا على أنماط من علامة New Balance و Adidas و Nike و Yeezy Foam Runners.

و بالنسبة لمناسبات السجادة الحمراء ، تنجذب بيلا نحو أحذية عالية الكعب، والمدببة. وصنادل من أفضل العلامات التجارية بما في ذلك Fendi و Christian Louboutin و Miu Miu.

حذاء بـ346 دولار!

وكانت بيلا حديد قد استعرضت إطلالتها بعد التصوير مع معجبيها على إنستغرام يوم الخميس.

ونشرت العارضة مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة نيويورك ، وعلقت عليه: “: “غادرت المكان بعد لمسة سحرية من أخصائية التجميل هيرومي”.

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وخرجت بيلا من الاستوديو مرتدية بنطالًا أسودًا فضفاضًا مرتفع الخصر بحزام أسود. ونسقت معه توب قصير للغاية.

وحملت عارضة الأزياء حقيبة رمادية بنقوش سوداء وأضفت على مظهرها نظارة شمسية سوداء صغيرة وأقراط متدلية.

وارتدت بيلا حذاءً سبق أن روجت له في موقعها من Crocs Pollex Clogs . وهو ذو الشعبية الواسعة ويبلغ سعره 346 دولارًا.