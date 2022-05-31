ريهام حجاج وزوجها في وصلة غزل علنية.. والجمهور يذكره بشكلها قبل التجميل! (شاهد)

وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية ريهام حجاج، محركات البحث بعد وصلة غزل بينها وبين زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وصلة غزل

وكانت البداية حين نشرت ريهام حجاج صورة عبر “انستجرام”، لزوجها طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وعلقت ريهام: “دائما فخورة بك”، ليرد عليها زوجها: “أنا اللي فخور بيكي في كل شيء”.

وردًا على تعليق حلاوة، كتبت ريهام: “أنا محدش يعلي عليا أبدا”.

ليرد حلاوة عليها: “إلا في الحب، أنا أعدي بكتير أوي .. ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا عمري كله”.

وتزوج الثنائي عام 2019، وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء ريهام المقربين بالإضافة لمشاهير عالم الفن. ومن بينهم يسرا وإلهام شاهين ووفاء عامر وناهد السباعي ونجلاء بدر ونسرين أمين والسيناريست تامر حبيب وحسام داغر.

كما قام بإحياء الحفل النجمان رامي عياش ومحمود العسيلي.

ريهام حجاج قبل التجميل

وسخر المتابعون من وصلة الغزل العلنية بين الزوجين، والتي اعتبروها محاولة من ريهام لإثارة غيرة ياسمين عبدالعزيز.

بينما نبش آخرون صور ريهام حجاج قبل عمليات التجميل، وبدأوا بمقارنتها بشكلها بعد التجميل، مؤكدين أن جمال ياسمين طبيعي ولم تخضع للتغيير.

وعلى الرغم من إنكارها، إلا أنه من الواضح أن ريهام خضعت لتجميل أنفها الذي كان قبل غير متناسق مع ملامح وجهها، عدا حقن شفتيها بالبوتكس.

وسبق أن نفت ريهام في حوار لها مع أحد الصحف الكويتية الأمر، قائلة: “هذا الكلام عار من الصحة ولم ألجأ إلى تلك الحقن شفايفي رباني”.

وتابعت حينها: “قد يعتقد البعض ذلك لأنني ظهرت في إحدى جلسات التصوير مؤخراً وأنا أضع ألوان ماكياج طبيعية على شفايفي. فظهرت بشكل ملحوظ للجمهور”.

وسبق أن تواصلت ريهام مع متابعيها من خلال خاصية البث المباشر على “فيسبوك”. حيث تلقت العديد من الأسئلة وأجابت عليها في سهرة رمضانية مع الجمهور.

وعلقت ريهام على حقيقة خضوعها لعمليات تجميل في شفافها. حيث كتبت في جروب خاص للفتيات من طبيبة تجميل: “أنا حاجيلك العيادة والله والله بجد اعملي اللي أنت عايزاه . بس تديني شهادة إني مش حاطة فيلر أنت بتفهمي وأكيد كلامك مصدق”.

وتابعت: “مش عشان حاجة والله عشان بس كل شوية بتعمللي تاج على كومنتس بتقول إني حاقناهم وكفاية كدا”.