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تزامنا مع ذكرى النكبة.. إسرائيل تحتفل بعيد استقلالها المزعوم في الأهرامات

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
احتفال استقلال اسرائيل مصر watanserb.com
احتفال باستقلال اسرائيل في مصر

وطن – في واقعة هي الأولى من نوعها، احتفلت إسرائيل بقيام أوركسترا إسرائيلية بتقديم عروضها الموسيقية في منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر، كجزء من فعاليات احتفال السفارة الإسرائيلية في القاهرة بما يسمى “عيد استقلال إسرائيل”.

وبحسب فيديو نشرته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، فقد عزفت الأوركسترا الإسرائيلية العديد من المقطوعات الموسيقية من أمام الأهرامات.

السفارة الإسرائيلية في القاهرة للمرة الأولى، ومنذ 40 عامًا، احتفلت بعيد “استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها”.

وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدون في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، قد أعلنت، الأحد، أنه لأول مرة منذ 40 عاما أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية في مصر.

وقالت السفارة إنها احتفلت بعيد استقلال الدولة الـ 74 في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

وأوضحت السفارة أن الفرقة التي أحيت الحفل هي “فرقة النور” للموسيقى الشرقية الكلاسيكية.

سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون

وشقت الفرقة الإسرائيلية طريقها إلى العالم العربي، بعد إصدارها أداءً لأغنية إماراتية احتفالاً باتفاقيات “أبراهام”، المبرمة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة قبل عامين.

غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وتسبب الحفل بموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن الناشطون هجوما عنيفا على النظام المصري، مستنكرين السماح بإقامة مثل هذه الفعالية التي تحتفل بنكبة الشعب الفلسطيني.

وقال المغرد محمد عبدالرحمن معبرا عن غضبه:”إمعانا ف فتره الذل والمهانة والعار الذي نعيشها في ظل حكم الخاين المأجور. اوركسترا اسرائيلية تعزف امام الاهرامات احتفالًا بعيد الاستقلال.. احنا حرفياً بنعيش والعار فوق رؤوسنا جميعاً ولا احد يستطيع مسح العار عنا.”

من جانبه، استنكر الدكتور أشرف عبد العزيز ما حدث قائلا:” العدو يحتفل في بلدنا.. لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها على خلفية الأهرامات في مصر ، كجزء من فعاليات الاحتفال بعيد استقلال العدو الاسرائيلي في السفارة في القاهرة.”

وعبر المغرد محمد صبحي سلطان عن حزنه مما جرى، قائلا: “لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها على خلفية الأهرامات في مصر ، كجزء من فعاليات الاحتفال “بعيد استقلال إسرائيل” في السفارة في القاهرة. — ها قد عادوا يا سادات”.

والشهر الماضي، أعلنت حملة مقاطعة إسرائيل في مصر أن شبكة فنادق مملوكة للجيش المصري تراجعت عن ضيافة المهرجان الموسيقي (نابيا) الذي ينظمه إسرائيليون.

ذكرى النكبة

ويحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة الفلسطينية التي توافق 15 مايو/أيار من كل عام.

ويُطلق مصطلح “النكبة” على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من “مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية”، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني.

وقبل أكثر من 4 عقود، وقّعت مصر وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقية السلام المعروفة باسم (كامب ديفيد) التي أنهت سنوات من الحروب بين الطرفين، لكنها لا تزال تواجَه برفض شعبي واسع يقف عائقًا أمام تحولات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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