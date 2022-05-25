تزامنا مع ذكرى النكبة.. إسرائيل تحتفل بعيد استقلالها المزعوم في الأهرامات

وطن – في واقعة هي الأولى من نوعها، احتفلت إسرائيل بقيام أوركسترا إسرائيلية بتقديم عروضها الموسيقية في منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر، كجزء من فعاليات احتفال السفارة الإسرائيلية في القاهرة بما يسمى “عيد استقلال إسرائيل”.

وبحسب فيديو نشرته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، فقد عزفت الأوركسترا الإسرائيلية العديد من المقطوعات الموسيقية من أمام الأهرامات.

בפעם הראשונה אחרי 40 שנה: תזמורת ישראלית הופיעה ברקע הפירמידות במצרים, במסגרת אירועים לציון יום העצמאות של ישראל בשגרירות בקהיר. @mayarachlin שוחחה על ההופעה ההיסטורית עם המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת אלנור הישראלית, אריאל כהן#ערבערב pic.twitter.com/0Kf07ffWWD — כאן חדשות (@kann_news) May 24, 2022

السفارة الإسرائيلية في القاهرة للمرة الأولى، ومنذ 40 عامًا، احتفلت بعيد “استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها”.

وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدون في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، قد أعلنت، الأحد، أنه لأول مرة منذ 40 عاما أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية في مصر.

وقالت السفارة إنها احتفلت بعيد استقلال الدولة الـ 74 في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

لأول مرة منذ 40 عاما: أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية في مصر

احتفلت سفارة اسرائيل في مصر بعيد استقلال الدولة الـ 74 وذلك في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات>> pic.twitter.com/MZBuK3AtMc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 22, 2022

وأوضحت السفارة أن الفرقة التي أحيت الحفل هي “فرقة النور” للموسيقى الشرقية الكلاسيكية.

وشقت الفرقة الإسرائيلية طريقها إلى العالم العربي، بعد إصدارها أداءً لأغنية إماراتية احتفالاً باتفاقيات “أبراهام”، المبرمة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة قبل عامين.

حيث أحيت فرقة النور الاسرائيلية @firqat_alnoor الامسية الخاصة بأداء اروع المعزوفات والاغاني المصرية العريقة. هذه هي المرة الاولى منذ 40 عاما تعزف فيها أوركسترا إسرائيلية في مصر. @IsraelinEgypt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 22, 2022

غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وتسبب الحفل بموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن الناشطون هجوما عنيفا على النظام المصري، مستنكرين السماح بإقامة مثل هذه الفعالية التي تحتفل بنكبة الشعب الفلسطيني.

وقال المغرد محمد عبدالرحمن معبرا عن غضبه:”إمعانا ف فتره الذل والمهانة والعار الذي نعيشها في ظل حكم الخاين المأجور. اوركسترا اسرائيلية تعزف امام الاهرامات احتفالًا بعيد الاستقلال.. احنا حرفياً بنعيش والعار فوق رؤوسنا جميعاً ولا احد يستطيع مسح العار عنا.”

إمعانا ف فتره الذل والمهانة والعار الذي نعيشها في ظل حكم الخاين المأجور. 👇

اوركسترا اسرائيلية تعزف امام الاهرامات احتفالًا بعيد الاستقلال.. احنا حرفياً بنعيش والعار فوق رؤوسنا جميعاً ولا احد يستطيع مسح العار عنا. #علي_الله_حكايتنا https://t.co/MSCthNn9Mx — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) May 24, 2022

من جانبه، استنكر الدكتور أشرف عبد العزيز ما حدث قائلا:” العدو يحتفل في بلدنا.. لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها على خلفية الأهرامات في مصر ، كجزء من فعاليات الاحتفال بعيد استقلال العدو الاسرائيلي في السفارة في القاهرة.”

العدو يحتفل في بلدنا

لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها على خلفية الأهرامات في مصر ، كجزء من فعاليات الاحتفال بعيد استقلال العدو الاسرائيلي في السفارة في القاهرة. https://t.co/zj55XSUxmi — د/ اشرف عبدالعزيز (@havt20) May 24, 2022

وعبر المغرد محمد صبحي سلطان عن حزنه مما جرى، قائلا: “لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها على خلفية الأهرامات في مصر ، كجزء من فعاليات الاحتفال “بعيد استقلال إسرائيل” في السفارة في القاهرة. — ها قد عادوا يا سادات”.

لأول مرة منذ 40 عامًا: قدمت أوركسترا إسرائيلية عروضها على خلفية الأهرامات في مصر ، كجزء من فعاليات الاحتفال "بعيد استقلال إسرائيل"

في السفارة في القاهرة.

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ها قد عادوا يا سادات https://t.co/DEN70XXGfB — Mohammed Sobhi Sultan (@nicesobhi2975) May 24, 2022

لأول مرة أوركسترا إسرائيلية بتعزف عند الأهرامات برعاية السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في إطار احتفال السفارة بذكرى "استقلال إسرائيل". https://t.co/7ORRUebQux — 🇵🇸عمو حسام (@3arabawy) May 24, 2022

والشهر الماضي، أعلنت حملة مقاطعة إسرائيل في مصر أن شبكة فنادق مملوكة للجيش المصري تراجعت عن ضيافة المهرجان الموسيقي (نابيا) الذي ينظمه إسرائيليون.

ذكرى النكبة

ويحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة الفلسطينية التي توافق 15 مايو/أيار من كل عام.

ويُطلق مصطلح “النكبة” على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من “مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية”، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني.

وقبل أكثر من 4 عقود، وقّعت مصر وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقية السلام المعروفة باسم (كامب ديفيد) التي أنهت سنوات من الحروب بين الطرفين، لكنها لا تزال تواجَه برفض شعبي واسع يقف عائقًا أمام تحولات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما.

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