محمد النني قريب من تجديد عقده مع أرسنال

وطن – أفادت تقارير إنجليزية عن اقتراب النجم المصري الدولي محمد النني، من تجديد عقده مع نادي أرسنال الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري.

وقال موقع “فوتبول لندن“، أن المصري محمد النني سيوقع على عقد جديد مع نادي أرسنال “المدفعجية”، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي قدمه اللاعب مع الفريق في المباريات الأخيرة لهذا الموسم.

Mohamed Elneny in the #AFC press room today after the game posing for pictures with the club photographer. Appears to be holding a pen with a piece of paper in front of him. pic.twitter.com/ri95JJIqit — Kaya Kaynak (@kayakaynak97) May 22, 2022

تجديد عقد النني

وبين الموقع البريطاني، بأن لاعب وسط أرسنال النني سيجدد عقده مع أرسنال، حتى صيف عام 2023. إلى جانب التمديد لعام إضافي آخر.

Those people in these pics are the reason why I want to get better every single day. My beloved family, my supportive teammates and the incredible Arsenal fans. I’m grateful for them and for my entire Arsenal family for their support and for always pushing me forward ♥️ pic.twitter.com/dk2eym0FhY — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 23, 2022

كما ويحق للاعب محمد النني، المطلوب في عدد من الأندية الأوروبية، التفاوض مع أي نادٍ آخر، بعد نهاية عقده نهاية الموسم. دون الرجوع إلى إدارة أرسنال، إلا أن اللاعب فضل موقف ناديه أولاً قبل التوقيع مع فريق آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية “الميركاتو”.

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وفرض النني نفسه في الآونة الأخيرة على التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد خروجه من حسابات الأخير منذ بداية الموسم.

وكان المدفعجية قد أعير محمد النني الموسم الماضي إلى صفوف نادي بشكتاش التركي، حيث شارك معه في 36 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً الهدف الوحيد. مع صناعة 4 تمريرات حاسمة، ليعود بعدها إلى صفوف الفريق اللندني لاستكمال عقده.

مشاركات محمد النني

وخاض المصري النني في 17 مباراة مع فريق أرسنال طوال هذا الموسم في كافة المسابقات المختلفة، كان أخرها المشاركة أساسياً مع الفريق في مواجهة إيفرتون. التي انتهت بفوز المدفعجية بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام دوري ” البريميرليج”.

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وفشل أرسنال في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليتكفي باللعب في بطولة الدوري الأوروبي. بعد نجاح الفريق المنافس توتنهام من خطف بطاقة التأهل. بعد اكتساح نظيره نورويتش سيتي الهابط من الدوري الممتاز بخماسية نظيفة دون رد.

وجاء الأرسنال في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية هذا الموسم، برصيد 69 نقطة. كما وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الرابع توتنهام برصيد 71 نقطة.

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