محمد النني قريب من تجديد عقده مع أرسنال

وطن – أفادت تقارير إنجليزية عن اقتراب النجم المصري الدولي محمد النني، من تجديد عقده مع نادي أرسنال الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري.

وقال موقع “فوتبول لندن“، أن المصري محمد النني سيوقع على عقد جديد مع نادي أرسنال “المدفعجية”، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي قدمه اللاعب مع الفريق في المباريات الأخيرة لهذا الموسم.

وبين الموقع البريطاني، بأن لاعب وسط أرسنال النني سيجدد عقده مع أرسنال، حتى صيف عام 2023. إلى جانب التمديد لعام إضافي آخر.

