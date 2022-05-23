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محمد النني قريب من تجديد عقده مع أرسنال

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد النني وتجديد عقده مع أرسنال watanserb.com
تجديد عقد النني مع نادي أرسنال الإنجليزي

وطن – أفادت تقارير إنجليزية عن اقتراب النجم المصري الدولي محمد النني، من تجديد عقده مع نادي أرسنال الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري.

وقال موقع “فوتبول لندن“، أن المصري محمد النني سيوقع على عقد جديد مع نادي أرسنال “المدفعجية”، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي قدمه اللاعب مع الفريق في المباريات الأخيرة لهذا الموسم.

تجديد عقد النني

وبين الموقع البريطاني، بأن لاعب وسط أرسنال النني سيجدد عقده مع أرسنال، حتى صيف عام 2023. إلى جانب التمديد لعام إضافي آخر.

كما ويحق للاعب محمد النني، المطلوب في عدد من الأندية الأوروبية، التفاوض مع أي نادٍ آخر، بعد نهاية عقده نهاية الموسم. دون الرجوع إلى إدارة أرسنال، إلا أن اللاعب فضل موقف ناديه أولاً قبل التوقيع مع فريق آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية “الميركاتو”.

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وفرض النني نفسه في الآونة الأخيرة على التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد خروجه من حسابات الأخير منذ بداية الموسم.

وكان المدفعجية قد أعير محمد النني الموسم الماضي إلى صفوف نادي بشكتاش التركي، حيث شارك معه في 36 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً الهدف الوحيد. مع صناعة 4 تمريرات حاسمة، ليعود بعدها إلى صفوف الفريق اللندني لاستكمال عقده.

مشاركات محمد النني

وخاض المصري النني في 17 مباراة مع فريق أرسنال طوال هذا الموسم في كافة المسابقات المختلفة، كان أخرها المشاركة أساسياً مع الفريق في مواجهة إيفرتون. التي انتهت بفوز المدفعجية بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام دوري ” البريميرليج”.

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وفشل أرسنال في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليتكفي باللعب في بطولة الدوري الأوروبي. بعد نجاح الفريق المنافس توتنهام من خطف بطاقة التأهل. بعد اكتساح نظيره نورويتش سيتي الهابط من الدوري الممتاز بخماسية نظيفة دون رد.

وجاء الأرسنال في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية هذا الموسم، برصيد 69 نقطة. كما وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الرابع توتنهام برصيد 71 نقطة.

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المصدروطن + فوتبول لندن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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