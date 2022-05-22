الدكتور عبدالله النفيسي يحذر من “الملاحدة الثلاثة”

وطن – حذر المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي الأمة ممن وصفهم بـ”الملاحدة الثلاثة”، في تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء ومتابعيه في الكويت والوطن العربي.

عبدالله النفيسي يحذر من رموز الإلحاد

وقال “النفيسي” في تغريدته التي رصدتها (وطن): “أٌحذُر شباب الأٌمة الإسلامية من هؤلاء الملاحدة الثلاثة، الهالك سيُد القمني، وفراس السُواح، وزكريا أوزون.”

أٌحذُر شباب الأٌمة الإسلامية من هؤلاء الملاحدة الثلاثة : الهالك سيُد القمني و فراس السُواح وزكريا أوزون . فالأًول يقول في بروكسل ( أكبر خطر يهدد مستقبل العالم هو دين الإسلام) والثاني يقول( ليس هناك داع للصلاة) والثالث يقول ( السُنة النبوية هي كارثة الأمة ) . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 22, 2022

وتابع المفكر الكويتي ناقلا بعض التصريحات السابقة لسيد القمني، المفكر المصري الذي توفي في فبراير 2022 وكان يعلن إلحاده، ومنها زعمه أن “أكبر خطر يهدد مستقبل العالم هو دين الإسلام.”

كما نقل عن فراس السواح الكاتب والباحث السوري البالغ من العمر الآن 81 عاما، بعض تطرفاته والتي قال فيها إنه “ليس هناك داع للصلاة”.

وأشار عبدالله النفيسي أيضا إلى بعض تصريحات الكاتب السوري المثير للجدل زكريا أوزون، والتي زعم فيها أن السُنة النبوية هي كارثة الأمة”.

وراجت تغريدة “النفيسي” بين النشطاء الذين أكدوا أن تحذيره في محله، حيث يبث هؤلاء سمومهم تحت غطاء المعرفة والثقافة، حسب وصفهم.

ورد أحد النشطاء على المفكر الكويتي بقوله: “بارك الله فيك دكتور ونفع بك الأمة، موضوع الإلحاد موضوع بغاية الأهمية في الوقت الحالي خصوصا بعد انتشاره بشكل كبير.”

بارك الله فيك دكتور بومهند ونفع بك الامتين الإسلامية والعربية 💐

موضوع " الإلحاد " موضوع بغاية الأهمية في الوقت الحالي خصوصا بعد انتشاره بشكل كبير .

يقول عمر بن الخطاب : نحن أمة اعزها الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله . pic.twitter.com/nmGE5UUKFU — Almilany (@Almilany__) May 22, 2022

وتابع مستشهدا يقول عمر بن الخطاب: “نحن أمة اعزها الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله.”

فيما دون آخر: “يا دكتورنا الغالي عسا ربي يطول بعمرك ويحفظك نحن بزمن الرويبضة.. اللهم بلغ فاللهم فشهد.”

نشطاء لهم رأي آخر

فيما استنكر آخرون على الدكتور النفيسي، نشره لهذه الأسماء والترويج لها معتبرين السكوت عن ذكرهم أفضل حتى لا يتم الترويج لهم من حيث نريد أن نحذر منهم.

ماعرفت منهم الا الأول ياريتك دكتور ما سويت لهم شهرة — عبدالله الملا، حسابي الوحيد (@q6ralmulla) May 22, 2022

اميتوا الباطل بالسكوت عنه ماعرفتهم الا منك يابو مهند 😂 — يزيد العنزي (@y_azid2011) May 22, 2022

هذا وشدد ناشط باسم عمر على أنه منذ فجر الإسلام وعلى مدار أكثر من 1400 سنة ظهر أعداء ألداء أكثر من هؤلاء الشياطين حقدا على الإسلام أرادوا به الشر.

وتابع موضحا: “ولكنهم رُدوا خاسرين وحسبنا قوله تعالى: “يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حفظ الله الدين وسلّم الأمة من شرور الملحدين.”

فيما شدد محمود العقرباوي على أنه “لن نصدق أي كلام ما لم يكن له أساس في القرآن الكريم أو في ما يوافق القرآن والعقل في السنة النبوية.”

سيد القمني بين مترحم وشامت

وكانت وفاة المفكر المصري الراحل سيد القمني، الذي كشف عن إلحاده علانية، تسببت في جدل واسع بين المصريين في فبراير 2022، بين مترحم عليه وشامت به.

وبينما رأت أصوات محدودة محسوبة على الفكر العلماني وقتها أنه كان مجددا ومفكرا له بصمة، أكدت معظم تعليقات المصريين من نشطاء وشخصيات عامة أنه كان محاربا للإسلام بشكل صريح ويريد هدمه، عن طريق الضرب في التراث والسنة النبوية أولا.

زكريا أوزون وفراس السواح.. رموز الإلحاد بالعصر الحديث

وبالنسبة لزكريا أوزون فإن كتبه ومؤلفاته التي تحارب الإسلام صراحة تثير الجدل دائما، وكان منها كتابان أصدرهما في العام 2011 وهما “الصلاة عسكر الرحمان” و”الأركان في الميزان ـ الصوم”.

وهاجم العديد من النشطاء وقتها كتابي أوزون، مشيرين إلى أن الكتاب الأول يعد من الكتب التي تدعو للإلحاد والكفر وتدعو صراحة لإلغاء الأذان.

والكتاب الثاني لأوزون هاجمه النشطاء أيضا فقالوا إن الباحث السوري يزعم فيه كذبا وبهتانا “أنه لا يجوز صوم شهر رمضان، كما يزعم أن الصيام ثلاثة أيام فقط، ومن أراد ألا يصوم يكفيه أن يفدي ويطعم مسكينا.

ووقتها أبلغ عددا من القراء عن الكتابين اللذين عرضوا بأحد دور النشر في الجزائر، حيث أنها تدعوا صراحة للإلحاد.

وفراس السواح هو الآخر سبق أن أثار موجة جدل، عندما كتب تعميماً على حسابه بموقع فيسبوك، يعلن فيه رفضه قبول طلبات الصداقة من المحجبات لأنّ “الحجاب حجابٌ للعقل” حسب زعمه، في رفض صريح لأوامر الإسلام بشأن الحجاب للمرأة.

ويتهم “السواح” دائما في طرحه بأنه يعمل على هدم الإسلام وتفكيكه بوصفه جزءاً من التاريخ وأنه يشكل أزمة عالمية معاصرة، وليس ديناً يتحلى بالقدسية.

وللسواح تصريحات مسيئة عن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكذلك يشكك المفكر السوري بثوابت الإسلام ومعجزات الرسول مثل الإسراء والمعراج.

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