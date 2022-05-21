هل تريد أن تصل إلى عمر الـ 100 عام؟ السر في وقت العشاء

وطن– لا يقتصر الأمر على ما تأكله أو ما يتم وضعه على طاولة العشاء من مأكولات وأطباق مختلفة. بل إن توقيت العشاء في حد ذاته يساعد على العيش لفترة طويلة. لكن كيف ذلك؟

الوصفة المثالية لطول العمر

أصبح البحث عن الوصفة المثالية لطول العمر رغبة الجميع، كما لا يزال آلاف الأشخاص يسعون إلى معرفتها وتطبيقها. وإذا كان هناك من عاش لسنوات عديدة وكشف عن السر الطبيعي وراء بلوغ عمر الـ 100 عام، فلدينا اليوم المزيد من المعلومات الطبية والعلمية الموثوقة أكثر.

نقلا عن صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن دراسة أخيرة في هذا الصدد ركزت على وقت العشاء الذي سيكون بنفس أهمية ما يتم إعداده ووضعه على المائدة. بهذه الطريقة يمكننا أن نقول بالفعل أنه إذا كنت تريد أن تصل إلى 100 عام، فعليك تناول العشاء كل يوم في الوقت المناسب.

العشاء في هذا الوقت يبلغك الـ 100 عام

وفق ترجمة “وطن”، يبدو أن اللحظة التي نجلس فيها لتناول العشاء لها تأثير كبير على رفاهيتنا وحياتنا.

في هذا السياق نُشر بحث في المجلة المختصة “فرونتيرز في التغذية” أو “الحدود في التغذية”، عن بعض المواطنين المسنين في التسعينيات أو تجاوزوا سن الـ 100 عام من العمر ويعيشون في أبروتسو أحد أقاليم إيطاليا.

تُظهر هذه المنطقة مع إشارة خاصة إلى مقاطعة لاكويلا التابعة للإقليم، أن كبار السن يتركزون بشكل كبير فيها. فضلا عن أن أعمارهم تتجاوز حتى المعدل الوطني. وتأتي أعلى المعدلات من المناطق الريفية والداخلية.

تناول العشاء مبكراً

ولذلك فإن السر وراء عادات الحياة والأكل التي تتميز بها مثل هذه الفئة العمرية الطويلة يثير الجدل. ويبدو أن السر يكمن في تناول العشاء مبكرًا وهذا تأكيدٌ على ما كشفته دراسات استقصائية أُجريت منذ فترة طويلة: وهو أن تناول الطعام في وقت متأخر أو ليلاً يزيد من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الوقت الذي يجب أن تتناول فيه العشاء لضمان حياة طويلة وصحية مثل العديد من كبار السن في أبروتسو؟ سيكون متوسط ​​الوقت الذي أقره الباحثون في هذه الدراسة في حوالي 19:13.

عوامل أخرى

بالنسبة للبحث الذي تم إجراؤه، شارك ثمانية وستون مواطنًا وأخبروا عن نمط حياتهم واتفقوا جميعًا على تناول العشاء مبكرًا.

من بين العوامل الشائعة الأخرى التي تم التفطن إليها؛ هي أيضًا البيانات المتعلقة بالوقت المنقضي بين العشاء والوجبة التالية (الإفطار الصباحي) . حيث مرت حوالي سبعة عشر ساعة بينهما على الأقل. بالإضافة إلى الأطباق الأكثر استهلاكًا.

علاوة على ذلك، فإن أطباقهم وعاداتهم الغذائية تحتوي على الفاكهة والخضروات والبقوليات والحبوب مع تقليل استهلاك اللحوم والبيض. فماذا عن الحلويات والمنتجات السكرية؟ فهي تقريبا غائبة.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه بالإضافة إلى هذا كله، عليك بالقيام بقدر معتدل من النشاط البدني المنتظم، وستكون جاهزًا للعيش لمدة 100 عام.