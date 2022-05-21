هل تجمد جماعة الإخوان بمصر نشاطها السياسي وتتفرغ للعمل الدعوي والخيري؟

وطن- أثارت تصريحات حديثة للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر والبرلماني السابق الدكتور جمال حشمت، عن دعوته للجماعة لاعتزال وتجميد العمل السياسي والاتجاه للعمل الدعوي والخيري، جدلا في الأوساط السياسية.

جمال حشمت يدعو لتجميد نشاط جماعة الإخوان السياسي

وقال “حشمت” في حديثه لموقع “عربي21” إن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع اعتمد تكليف، إبراهيم منير بقيادة الجماعة في المرحلة الحالية.

القيادي البارز فى جماعه الاخوان المسلمين دكتور جمال حشمت

قال المرشد العام دكتور محمد بديع كلف الاستاذ ابراهيم منير بقياده الجماعه وتفرغ الجماعه للعمل الخيري والدعوي فقط وفصل الجماعه عن العمل السياسي الذي كلف الجماعه الكثير ؛؛

ما رايك فى اعتزال الاخوان المسلمين العمل السياسي؟ pic.twitter.com/FqKQDImYDJ — باسم عوده (@basm_wdh) May 19, 2022

وتابع داعيا الجماعة للتفرغ للعمل الدعوي والخيري:”نعمل على احتواء الخلافات الداخلية، وأدعو إلى تفرغ الجماعة للعمل الخيري والدعوي، وفصلها عن العمل السياسي الحزبي الذي كلفها كثيرا.”

وقال حشمت، وهو عضو بمجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية) في حواره الذي طالعته (وطن):”أنا شخصيا ممن يدعو لفصل العمل الحزبي عن الجماعة، وهو المعني بالمنافسة على السلطة والحكم بشكل دائم.”

وأوضح:”ويبقى للجماعة موقفها وآراؤها السياسية والوطنية لتعبر عنها بكل الوسائل السلمية.

وتمنى جمال حشمت “أن تتم مناقشة هذا الاقتراح لما فيه من تخلص مؤسسة الجماعة من عبء الخلافات الحزبية أو التحالفات أو المنافسات على السلطة بكافة أشكالها، ولتتفرغ للعمل الدعوي والخيري والتربوي.”

ويعتقد القيادي الإخواني “أن ابتعاد الإخوان عن المنافسة الحزبية وانشغالها بالعمل الدعوي والتربوي هو أفضل ما يمكن أن يقدم لمحترفي الحكم والمتنافسين عليه.”

جمال حشمت: لابد من مراجعة أنفسنا والاعتراف بخطأنا

لتصبح الإخوان ـ بحسبه ـ جماعة ضغط يخطب ودها من تتفق معه في الرؤى والأفكار، “وهذا يترك مساحة كانت الجماعة تتضرر منها كلما هلت مناسبة انتخابية أو تنافسية”.

وأكمل جمال حشمت:”لا أعتقد أن أي حوار وطني جاد يمكن أن ينجح في مسعاه حال تم استبعاد أي قوى سياسية أو مجتمعية حية من المشاركة فيه، فالجميع لابد أن يكون مشاركا في إخراج مصر من أزمتها الطاحنة.”

واستطرد:”ولابد من مراجعة أنفسنا وتقييم مواقفنا السابقة، وعلينا الاعتراف بما أخطأنا فيه، لكي نبني مستقبلا مشرقا بصفحة جديدة يقود فيها الشباب ويشارك فيها الجميع، فالأعمال أكثر من الأوقات وتحتاج كل جهد وفكر وكفاءة، وبغير ذلك فلن يكون للإخوان أثر أو تأثير.”

وأثارت تصريحات جمال حشمت، جدلا واسعا في الأوساط السياسية وكذلك بين أفراد الجماعة أنفسهم.

ردود أفعال متابينة داخل الجماعة وخارجها

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”أنا أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين العاملين وأقول إن تصريحات الاستاذ جمال حشمت لا تعني الجماعة ولا تعني شبابها.”

انا أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين العاملين واقول ان تصريحات الاستاذ جمال حشمت لا تعني الجماعة ولا تعني شبابها وان الجماعة اخذت الإسلام بشموله كله

وأن تصريحاته شخصية وتعنيه هو ولا تعني الجماعة وشبابها في شئ وأن العمل السياسي لاينفصل عن العمل الدعوى وكلاهما يكمل بعضه — الولا اسكرينه2 (@iskerina) May 19, 2022

وتابع “أن الجماعة أخذت الإسلام بشموله كله، وأن تصريحاته شخصية وتعنيه هو ولا تعني الجماعة وشبابها في شئ.”

مشددا على “أن العمل السياسي لا ينفصل عن العمل الدعوى وكلاهما يكمل بعضه.” حسب وصفه.

فيما دافع عنه آخر:”لعل الدكتور جمال حشمت يتحدث عن مرحلة للجماعة تلتقط فيها أنفاسها، أو ربما أراد أن تنحى الجماعة منحىً آخر متخصص في أحد المجالات الهامة.”

لعل الدكتور جمال حشمت يتحدث عن مرحلة للجماعة تلتقط فيها أنفاسها، أو ربما أراد أن تنحى الجماعة منحىً آخر متخصص في أحد المجالات الهامة.، ولكن ليست هذه هي الرسالة التي أسس لها الإمام حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين.، رحم الله حسن البنا.

ولكن يمكن القول أن تعتمد الجماعة المهنية أكثر — أحمد Ahmed (@Ahmed44178617) May 19, 2022

مضيفا:”ولكن ليست هذه هي الرسالة التي أسس لها الإمام حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين.، رحم الله حسن البنا. ولكن يمكن القول أن تعتمد الجماعة المهنية أكثر”.

وقالت سارة:”الدكتور جمال حشمت دايما بيتكلم وبيقول أنا أعبر عن رأيي مش عن رأي الجماعة، لأنه موقف نشاطه في الجماعة حالياً.”

الدكتور جمال حشمت دايما بيتكلم وبيقول انا اعير عن رأيي مش عن رأيي الجماعة لانه موقف نشاطه ف الجماعة حالياً

انا رأيي بقى اننا نمشي النظام العسكري والمعتقلين يخرجوا والدكتور بديع ان شاء الله يقرر بالشورى مع الجماعة هما عايزين ايه اما غير كده فيكفي من المصائب اللي هما واسرهم فيها — sara deever (@saradeever3) May 20, 2022

وأكمل:”أنا رأيي بقى اننا نمشي النظام العسكري والمعتقلين يخرجوا والدكتور بديع ان شاء الله يقرر بالشورى مع الجماعة هما عايزين ايه اما غير كده فيكفي من المصائب اللي هما واسرهم فيها.”

حزب الحرية والعدالة وثورة 25 يناير

وكانت جماعة الإخوان دشنت “حزب الحرية والعدالة” عقب ثورة 25 يناير 2011.

ووجهت اتهامات كثيرة للجماعة آنذاك بهيمنتها على القرار داخل الحزب، الذي تم حله بقرار قضائي عقب انقلاب 3 يوليو 2013 الذي قام به عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع على الرئيس الراحل محمد مرسي.

بينما نفت الجماعة سابقا تلك الاتهامات، مؤكدة أن الحزب مستقل من الناحية الإدارية والمالية.